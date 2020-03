Coronavirus: 10 preguntas frecuentes sobre la pandemia

1.- ¿El gel alcoholado (sanitizer) funciona para evitar el contagio del COVID-19?

Lo que mejor funciona es agua y jabón. ¿Por qué? Porque el coronavirus tiene una capa externa compuesta con lípidos y grasas que el jabón destruye. Pero los geles alcoholados (con alcohol en más de un 60%) funcionan sin ningún problema.

2.- ¿Acetaminofén o ibuprofeno?

Hasta ahora no hay ninguna evidencia que sugiera que tomar ibuprofeno o acetaminofen va a causar problemas con el virus. Obviamente, cada medicamento puede tener efectos colaterales. Hay que tomarlos en las cantidades recomendadas. Cualquier desviación en ese sentido puede causar problemas.

Además hay gente que puede ser alérgica a un medicamento u otro. Que haya una razón por la cual el Tylenol (acetaminofén) o el ibuprofeno se pueden utilizar, por que causan problemas en el curso de la infección del COVID-19…, hasta ahora no hay nada que se haya reportado que sugiera que ese es el caso.

3- En caso de fiebre ¿qué usar?

Cualquiera de las dos (ibuprofeno o acetaminofén) puede ser, dependiendo de la susceptibilidad del paciente. Si el paciente tiene cierta disfunción renal probablemente es recomendado evitar el ibuprofeno. Si el paciente es alérgico a la aspirina es mejor usar el acetaminofén. Pero para tratar síntomas como la fiebre, suponiendo que el paciente no sufre de alguna condición previa, cualquiera de los dos puede funcionar perfectamente siempre y cuando se tomen en las dosis y en los intervalos adecuados. Los pacientes que puedan creer que estén contagiados del COVID-19 deben consultar a su médico. Esta información se ha compartido constantemente en las redes sociales.

4.- ¿Paracetamol?

No hay ningún reporte que sugiera que el paracetamol funcione más contra el COVID-19. Es un medicamento que se usa principalmente en Europa.

5.- ¿Hacer gárgaras con agua tibia y sal, o gárgaras con limón o jengibre, ayuda?

Eso no tiene ninguna determinación técnica de que sea verdad. Son consejos que la gente sigue, que lo han hecho por años con las enfermedades virales, pero no hay un estudio que determine que eso tiene algún efecto o que sea beneficioso. A lo mejor no trae ningún efecto adverso, pero de que sea beneficioso para eliminar el virus, no es verdad.

6.- ¿Cuándo una persona cree que tiene algunos síntomas debe tomar la decisión de acudir a su médico o a un servicio de emergencia?

Cualquier persona que tenga dificultad respiratoria, fiebre por más de tres días o debilidad extrema, debe llamar a su médico para discutir el caso y decidir si ir o no a la emergencia. El síntoma más importante es que el paciente empiece a presentar dificultad respiratoria y eso debería ser una bandera roja para pensar que el paciente debe irse a ver con un médico.

7.- ¿Los productos que son reforzadores del sistema inmunológico funcionan contra este COVID-19?

Un paciente puede tener un déficit en su sistema inmunológico por su enfermedad de base, como un paciente con cáncer o que está recibiendo quimioterapia. Un paciente con un síndrome de inmunodeficiencia obviamente tiene un sistema inmunológico que no funciona bien. En un paciente sano, el sistema inmunológico debería funcionar bastante bien. Lo que se recomienda es una nutrición balanceada. Tratar de evitar el estress en demasía. No fumar. Son cosas que podrían afectar el sistema o afectar los órganos que este virus podría atacar. Lo mismo ocurre con los polivitamínicos. Eso no aumenta el sistema inmunológico. No hay una recomendación específica de aumentar el sistema inmunológico, escepto en aquellos pacientes que por enfermedad si lo requieren.

8.- ¿Los niños y/o los adolescentes pueden ser portadores del COVID-19 sin que se les manifieste la enfermedad?

Si. No hay ninguna razón por la cual un niño no pueda sufrir de la enfermedad o pueda infectarse. Lo que está claro de la data es que por alguna razón que no entendemos bien, el niño no sufre de una enfermedad severa. Pero hay data que sugiere que los niños sí se pueden infectar. Lo que llama la atención es que este virus, a diferencia de otros como la influenza, que ataca a los niños –generalmente entre los grupos de riesgo de complicaciones están los niños pequeños menores de 5 años y los adultos–, en este caso los niños no figuran como grupo de riesgo. El COVID-19 ha afectado principalmente a personas mayores de 65 años.

9.- ¿Está demostrado que el calor disminuye el tiempo de vida del COVID-19?

No está demostrado. Eso es una teoría de que los virus respiratorios que cursan durante el invierno como la influenza, la parainfluenza u otros similares, circulan principalmente durante el invierno por diferentes razones, como la disminución de la temperatura, la disminución de la humedad, la disminución de la exposición al Sol, más encerrados en grupos. Se piensa que este virus pudiera comportarste de la misma manera, que durante el verano tienda a circular con menor intensidad. Sin embargo, en países con temperaturas altas, como Singapur, o donde ahora es verano, como Australia o Argentina, se han presentado casos de COVID-19.

10.- Mensaje

Esta no es una gripe normal. Es un evento novedoso que tiene la potencialidad de causar un gran trastorno como lo está haciendo. Va a llevar a mucha gente al hospital y va a producir la muerte de una gran cantidad de pacientes. Tomar la actitud de que hay más accidentes de tránsito que fallecidos por COVID-19 no es lo correcto. Tenemos muchos problemas que resolver. No quiere decir que no es importante. No hay razón para que la gente muera por esta enfermedad. Y en el caso de los jóvenes, que lo toman como muy libremente, porque la enfermedad no es tan severa para ellos, tienen que asumir la responsabilidad es que ellos la pueden transmitir.

