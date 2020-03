Coronavirus: Claves para evitar el estrés en cuarentena

La profesora de Psicología y coordinadora de Responsabilidad Social de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, Janet Guerra, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS nos asegura que es normal que las personas experimenten todas estas conductas o malestares cuando están en una situación de excepcional como esta cuarentena, pero la clave en cómo lo manejas.

“El estar en cuarentena puede generar en las personas muchos sentimientos encontrados. Puede haber desde la persona que comienza a experimentar mucha ansiedad, miedo, malestar, o también pueden comenzar a surgir pensamientos negativos porque únicamente uno piensa en la idea de que puede infectarse. También, en las dificultades que va a tener no solamente por el tema de la enfermedad, sino porque al estar encerrado y sin trabajar, no obtiene ingreso o ganancia”.

La especialista resalta que esta situación puede hacer que todas esas emociones vayan exacerbándose y aumentando en intensidad, por lo que se va generando ese desequilibrio psicológico. “La persona comienza a estar constantemente buscando información. No sabe qué hacer, hablando del tema sin parar, y eso aumenta todavía mucho más el malestar. No es patológico. Es normal que las personas experimenten estas conductas”.

¿Qué hacer?

-La primera recomendación es identificar qué es lo que le está causando a la persona el malestar. Si es demasiada información, porque hay una sobredimensión de esas informaciones y la persona no para de ver noticias, entonces la recomendación es desconectarse. Lo que no significa tampoco irse al otro extremo, de no estar informado. No, porque el estar informado es parte del cuidarse. Es importante que la persona delimite cuál es el espacio donde va a buscar esa información, para que pueda estar por ratos en esos espacios conectada y en otros donde no lo está para preservar la salud.

¿Si la persona no para de hablar del tema?

-Si la persona identifica que no deja de hablar del problema. Que está constantemente analizando la situación, hablando de que se está o no haciendo, qué se descubrió, quién hizo tal experimento, es porque tiene la necesidad de hablarlo, porque está pensando mucho en el tema. Es recomendable que se comunique con un familiar o un amigo y converse sobre el tema por un tiempo establecido. Pero no se va a mantener constantemente hablando de eso porque incrementaría su malestar. No se trata de no hablar ni restarle importancia, se trata de tener espacios para conversarlo, porque lo está necesitando, bien sea porque requiera información o porque está muy angustiado, porque hablarlo lo ayuda a manejarlo. Pero también hay que tener espacios para hacer otras actividades que lo alejen del tema que lo preocupa”.

¿Si la persona presenta cambios de humor repentino?

- Hay personas que se molestan sin darse cuenta. Es necesario reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo. Puede ayudar que se comunique con alguien,

la comunicación es clave. Puede hablar con un amigo o familiar y le exprese lo que está sintiendo y eso lo va a ayudar a aclarar. Tiene que reconocer cuál es la emoción y aceptarla. Al aceptar lo está sintiendo, se ayuda avanzar y a sobreponerse.

-Si el niño tiene un ataque de rabia, llanto ¿Qué hacer?

Lo importante es contenerlo. Darle espacio a que exprese, pero buscando calmarlo. Con frases como: “Estoy aquí vamos a ver, respira un poco”. “Cuéntame qué estás sintiendo”. Pero sin regañarlo o castigarlo, porque eso no ayuda a nadie. Tenemos que generar espacios para que puedan expresar esa rabia, pero de manera positiva. De manera adecuada. El sentir rabia no es malo, no es inadecuado, pero debe comenzar a aprender a manejarlo.

Y si se trata de un adulto

-Es bueno buscar técnicas de relajación, de respiración. Es recomendable hacer respiraciones abdominales tantas veces como la persona necesite en el tiempo que lo requiera. Si la persona reconoce las emociones que está sintiendo y se me da cuenta que se pone, debe buscar mecanismos y cambiar la actividad. Buscar poderlo hablar en positivo. Si llega el punto que no lo puede contralar, que la situación lo está abrumando y que sea persistente la acción tiene que buscar ayuda profesional.

Niños jugando Manos .jpg familia. " id="6097584-Libre-426908700_embed" /> familia. " id="6097584-Libre-426908700_embed" /> La cuarentena se puede aprovechar para jugar en familia. Michal Jarmoluk /PIXABAY

Recomendaciones

1-. Mantener una rutina.

Como no se puede salir de la casa, se deben buscar otras actividades para evitar solo estar conectado a las noticias. Tareas que siempre están pendientes como el closet que no se arregló, el libro por leer, la receta para cocinar. Y eso ayuda a la relación de padres con los niños. A los niños también hay que hacerles rutinas. Hay una hora de levantarse, de acostarse, de comer. La hora de juego o de ver la televisión. Pero también la hora de una actividad relacionada con lo escolar. Estimularlo que pueda leer, que pueda escribir dibujar. Dependiendo de la edad. Mantener una rutina.

2.- Hablar con los niños

Los niños van a hacer preguntas y los padres deben responder. Hay que hablar con ellos acerca del virus, sobretodo desde la honestidad. Diciendo las cosas como son: claras y con un lenguaje adecuado a su edad. Si son niños menores de 10 años vale más explicarle de una manera sencilla lo que está pasando pero centrado en los aspectos de cómo protegerse. Es una oportunidad clave para desarrollar en ellos hábitos de cuidado. Y además lo van a estar haciendo porque sí es importante para toda la vida.

3.- Si el niño se siente desinteresado

Puede pasar que el niño no pregunte. Está en casa distraído jugando con sus cosas. Pero hay que tener presente que los niños están pendientes de lo que pasa y de lo que se habla en la casa. De lo que sus adultos significativos están diciendo. De lo que mamá y papá dicen. Su silencio no significa que no se den cuenta, o que no sientan miedo o angustia. Es importarte de vez en cuando preguntarle si él sabe el porqué que no está yendo al colegio, o qué piensa qué es lo que le está pasando. Eso es primero para entender cuál es la duda que él está teniendo y así responder a lo que él está sintiendo. Es importante hacerle saber que si se siente angustiado por no salir de la casa es normal. Hablarlo puede ayudarlo a que él mismo a que entienda lo que está pasando. A que entienda que en cualquier momento cuando esté aburrido fastidiado lo puede decir.

reino unido-coronavirus--afp- marzo 2020.jpg Miembros de una familia escuchan mientras el primer ministro británico, Boris Johnson, hace un discurso a la nación, con las últimas instrucciones para quedarse en casa para ayudar a contener la pandemia del coronavirus, en Inglaterra, el 23 de marzo de 2020. Paul ELLIS / AFP