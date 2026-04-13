lunes 13  de  abril 2026
ESTUDIO

¿Cuándo el cáncer de pulmón puede "cambiar de identidad" y ser resistente a tratamientos?

Existen tumores que se originan a partir de una única célula cancerosa, pero evoluciona con otras pequeñas que poseen identidades distintas, según nuevo estudio.

El cáncer de pulmón siempre es tratable, sin importar el tamaño, la localización, si se ha diseminado y cuánto se ha extendido. (Archivo)

El cáncer de pulmón siempre es tratable, sin importar el tamaño, la localización, si se ha diseminado y cuánto se ha extendido. (Archivo)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En un nuevo hallazgo sobre el cáncer de pulmón, un estudio codirigido por el Institute for Systems Biology de EEUU (ISB, por sus siglas en inglés) determinó que los tumores malignos en algunos casos pueden cambiar de identidad por sus células y mostrar mucha resistencia a los tratamientos para aliviar la enfermedad.

Los hallazgos, que fueron publicados en 'Cell Reports Medicine' y reportados por agencias especializadas, revelan que este tipo raro de cáncer, conocido como cáncer de pulmón de células pequeñas combinado, puede pasar de una forma a otra, es decir, de cáncer de células pequeñas a cáncer de pulmón de células no pequeñas.

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Al aparecer estos tumores mixtos de una célula cancerígena ancestral, estos suelen tratarse como cáncer de pulmón de células pequeñas estándar, aunque los pacientes tienden a tener peores resultados.

Cáncer de pulmón, doble identidad

Según el reporte especializado, los investigadores descubrieron a través de una combinación de enfoques genómicos espaciales y de células individuales, que estos tumores en el pulmón no surgen de dos cánceres distintos.

Por el contrario, se originan a partir de una única célula cancerosa ancestral y evolucionan con el tiempo, con células que transitan entre diferentes identidades.

"Descubrimos que estos tumores no son simplemente mezclas de diferentes tipos de cáncer. Son sistemas dinámicos, con células cancerosas que cambian activamente su identidad. Esa flexibilidad podría ayudar a explicar por qué son tan difíciles de tratar", explicó Wei Wei, doctor en filosofía, profesor asociado del ISB y coautor principal del estudio.

La investigación también reveló que las células tumorales pueden existir en estados intermedios o híbridos, presentando características de múltiples tipos de cáncer a la vez, lo que sugiere que este tipo de cáncer tiene una progresión continua.

Además, que distintas regiones dentro del mismo tumor crean microambientes diferentes.

“El cáncer no es estático. Para tratarlo eficazmente, necesitamos comprender cómo evoluciona, no solo qué es en un momento dado", subrayó Wei.

Estudio da con herramientas

El equipo de investigadores también desarrolló una herramienta de diagnóstico basada en cuatro genes, denominada Detector de CPCNP, que podría ayudar a identificar estos tumores mixtos con mayor precisión, según la agencia.

Según esta herramienta, las partes de células pequeñas y no pequeñas del CPCNP que pueden tener un aspecto muy diferente al microscopio, provienen del mismo tumor ancestral y comparten mutaciones tempranas en el tronco.

“Esto significa que una biopsia que solo muestrea la región con apariencia de células pequeñas aún puede contener pistas genéticas que revelen la identidad mixta oculta del tumor”, se afirma.

Los hallazgos resaltan la importancia de comprender no solo las mutaciones genéticas en el cáncer, sino también cómo las células cancerosas cambian de estado e interactúan con su entorno.

FUENTE: Información de InfoSalud de Europa Press

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