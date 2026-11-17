Lo que nos atrevemos a decir cuando no tenemos que imaginar la cara de quien nos lee.

A las once y cuarenta y siete de la noche escribes «¿estás despierta?» en el chat de una amiga. Lo borras. Un minuto después estás contándole a ChatGPT, con pelos y señales, por qué te dolió tanto que tus amigos quedaran sin ti. Incluso escribes la frase que más te cuesta admitir. «Me da miedo que estén mejor cuando yo no voy».

Cuando nos abrimos con alguien que nos importa, también nos jugamos cómo queremos que nos vea. Si suelo ser la que lleva bien las cosas, admitir que me dolió quedarme fuera puede hacerme sentir más expuesta que el propio plan del sábado. Y si alguna vez me respondieron «qué exagerada eres», quizá empiece a recortar lo que cuento antes de saber cómo reaccionará esta persona. Con un chatbot pesa menos esa anticipación. Puedes sacar el tema sin tener que observar la cara de nadie mientras buscas las palabras.

También cambia lo que está en juego después de pulsar «enviar». Tu amiga conoce al grupo y mañana volverás a verla. Quizá el miedo sea que se sienta obligada a tomar partido o que el próximo sábado te invite por pena. En el chat puedes contar lo que pasó sin tener que gestionar esas posibles consecuencias. Además, puedes parar a mitad, borrar una frase o empezar de nuevo. Ese control importa cuando todavía estás averiguando qué sientes y cuánto quieres contar.

Y luego está el silencio. Al chatbot puedes escribirle de madrugada y esperar una contestación enseguida. Si tu amiga tarda diez minutos, en cambio, puede darte tiempo a imaginar que has dicho demasiado. Cuando ya temes quedarte fuera, es fácil leer ese silencio como una señal de rechazo, aunque tu amiga simplemente esté haciendo otra cosa. A veces lo que resulta más llevadero del chat es ahorrarte esos minutos de incertidumbre.

Ponerle nombre a lo que sentimos ya cambia la pregunta. «Estoy enfadada con todos» puede acabar convirtiéndose en «me dio vergüenza enterarme por una foto y me asusta perder mi sitio en el grupo». El enfado, la vergüenza y el miedo pueden aparecer juntos. Distinguirlos ayuda a entender qué necesitas. Quizá quieras preguntar qué pasó, o quizá necesites contarle a alguien que llevas tiempo sintiéndote al margen.

En una encuesta publicada por Pew Research Center en febrero de 2026, el 54 % de los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años dijo haber usado un chatbot para tareas escolares. El 12 %, aproximadamente uno de cada ocho, dijo haberlo usado para buscar apoyo emocional o consejo. En la misma ventana en la que se resuelve una ecuación cabe una pregunta mucho más difícil de formular en voz alta.

El alivio de que te den la razón

Sentir que alguien te da la razón puede aliviarte rápido. Imagina que le preguntas al chat tres veces si exageraste al enfadarte. Cada respuesta te calma un rato y luego aparece un

«¿y si olvidé contarle algo?». Vuelves a preguntar. Así puede formarse un hábito de búsqueda de confirmación. Cada vez que aparece la duda, recurres a la misma comprobación porque recuerdas el alivio que te dio la última vez. Puedes acabar ensayando la conversación durante una hora y seguir igual de pendiente de lo que la otra persona pensó.

En 2025, un equipo del MIT Media Lab y OpenAI estudió a 981 personas durante cuatro semanas. Quienes usaron más el chatbot por iniciativa propia tendieron a declarar más soledad y mayor dependencia emocional de la herramienta. Cada participante decidió cuánto usarla, así que el estudio deja abierta la dirección de esa relación. Quien ya se siente solo puede buscar conversación en el chat con más frecuencia, y también cabe preguntarse qué lugar acaba ocupando ese hábito en su día.

Cuando por fin se lo cuentas a tu amiga, pasan unos segundos y no responde. Tú ya estás pensando «la he incomodado». Resulta que estaba apartando tiempo para llamarte. Cuando te llama, te dice que a ella también le ha pasado sentirse fuera del grupo y nunca se había atrevido a decirlo. Ese momento importa porque te permite revisar algo que habías dado por hecho sobre cómo iba a reaccionar alguien que te conoce al verte vulnerable.

A mí me gusta pensar en lo que haces con la frase que por fin has conseguido escribir. Puedes revisar si es verdad que necesitas una explicación de todo el grupo o si, por ahora, basta con decirle a tu amiga «el sábado me sentí un poco fuera y me dio corte hablarlo contigo». Quizá ella tenga una versión del sábado que todavía no conoces. Y quizá tenga ganas de escuchar la tuya.

Violeta García Psicología

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