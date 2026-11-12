Una de cada cinco personas hispanas/latinas padece una enfermedad mental

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la salud mental va más allá de la ausencia de trastornos mentales. Se trata de un estado de bienestar “que permite a las personas afrontar el estrés de la vida, desarrollar sus habilidades, aprender, trabajar y contribuir a su comunidad”.

MÚSICA Jesse Huerta toma una pausa de Jesse & Joy para priorizar su salud mental y familia

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un proceso dinámico que cada persona vive de manera diferente y que se ve influido por factores individuales, familiares, sociales y estructurales.

En 2023, la Asociación Americana de Psiquiatría señaló que una de cada cinco personas hispanas/latinas (22 %) padece una enfermedad mental. “Sin embargo, solo 36 % de las personas hispanas/latinas recibió servicios de salud mental, en comparación con el 52 % de las personas blancas”, registró la Asociación.

De acuerdo con la Alianza Nacional sobre la Salud Mental, uno de los mayores obstáculos para abordar la salud mental en la comunidad hispana es el estigma que genera.

“Para muchos individuos y familias hispanas, la salud mental es vista como un tema tabú. Admitir que se experimenta depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental puede ser considerado un signo de debilidad, y buscar ayuda profesional a menudo se percibe como innecesario o incluso vergonzoso”, apuntan.

Este estigma está relacionado con factores culturales, dentro de los que se encuentran el machismo, la importancia de la lealtad y el apoyo familiar y las creencias religiosas que pueden desmotivar el reconocimiento de enfermedades mentales.

“Muchos en la comunidad recurren a la fe o a los miembros de la familia para obtener apoyo, pero esto a veces puede impedir que las personas accedan a la ayuda profesional que necesitan”, asevera la Alianza Nacional sobre la Salud Mental.

Diferencias generacionales

Un aspecto importante sobre la percepción de la salud mental en las familias hispanas es el relativo a las diferencias generacionales.

“Las generaciones mayores, que pueden haber crecido en entornos más tradicionales y conservadores, tienden a ver los problemas de salud mental como algo que no debe discutirse fuera de la familia. Estas personas suelen priorizar la resiliencia y la fortaleza por encima de la vulnerabilidad emocional, lo que puede llevar a la supresión de preocupaciones sobre la salud mental”, refiere la Alianza Nacional sobre la Salud Mental.

En cambio, las generaciones más jóvenes suelen estar más abiertas a las conversaciones sobre la salud mental. Esto tiene que ver, en parte, con el crecimiento en la era digital.

“Muchos jóvenes hispanos tienen un mayor acceso a información sobre la salud mental y son más propensos a ver la terapia y el asesoramiento como opciones válidas y beneficiosas”, apuntan.

Esto último constituye una oportunidad significativa para disminuir el estigma e incentivar un diálogo más abierto sobre la salud mental.

Condiciones más comunes

Dentro de la comunidad latina, las condiciones de salud mental más frecuentes son la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión mayor; el trastorno de estrés postraumático y el trastorno bipolar.

“A pesar de que la comunidad latina muestra una predisposición similar a las condiciones de salud mental, cuando son comparados al resto de la población lamentablemente hay discrepancias en el acceso a tratamiento y en la calidad de tratamiento que reciben. Esta desigualdad expone a los latinos a un riesgo más alto de tener una condición de salud mental o un episodio de crisis. Como comunidad, los latinos son menos propensos a buscar consejería o tratamiento psiquiátrico para su la salud mental”, indica la Alianza Nacional de Salud Mental.

Solo 35.1% de latinos con una condición de salud mental recibieron ayuda profesional en 2020, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés).

Sobre la depresión

Los adultos mayores hispanos tienen más probabilidades de sufrir depresión que sus homólogos de raza blanca, registró un estudio del doctor Daniel Jiménez, investigador de la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth.

Jiménez, actualmente profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, dirige un estudio con hispanos de edad avanzada para evaluar la respuesta a un programa creado para mejorar su bienestar mental.

Dentro de sus reportes, el investigador señaló que aprendió mucho sobre la razón por la que esas personas desarrollan depresión y se muestran tan escépticos sobre el tratamiento de salud mental.

De esta manera, muchos hablaron del trauma de la migración, del desarraigo y el inicio de una nueva vida en EEUU.

Para la participación en el programa del doctor Jiménez se requerían algunas condiciones: ser hispanos, tener mínimo 60 años de edad, presentar síntomas de depresión o ansiedad, estar en capacidad física de caminar a un ritmo moderado.