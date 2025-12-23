Digestiones pesadas en fin de año. ¿Cómo evitar problemas?

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España apela al buen uso de los medicamentos para digestiones pesadas durante estas fiestas , respetando las indicaciones y la duración del tratamiento, con el fin de evitar la aparición de reacciones adversas.

Así, pone de ejemplo el omeprazol, que suele ser bien tolerado, aunque su uso prolongado (más de un año) o a dosis elevadas se ha asociado con disminución de vitamina B12 —que puede causar anemia— , de magnesio —que puede provocar debilidad muscular y calambres— y de calcio —lo que podría derivar en osteoporosis y mayor riesgo de fracturas-.

Los farmacéuticos explican que para la hinchazón, distensión abdominal, gases, eructos o flatulencias se pueden emplear siliconas en monoterapia, como la simeticona, que reduce la tensión superficial de las burbujas de gas y facilita su eliminación, siliconas en asociación, como dimeticona con enzimas pancreáticas que ayudan a la digestión intestinal, o carbón activado, que adsorbe las partículas de gas en el intestino.

En el caso del estreñimiento, señalan que, en general, los fármacos deben utilizarse cuando las medidas higiénico-dietéticas no funcionen. Los fármacos para el estreñimiento se conocen como laxantes y producen un aumento del tránsito colónico y/o reblandecimiento de las heces.

Respecto al reflujo o ardor estomacal, dependiendo de la sintomatología específica, existen cuatro grupos de fármacos para su dispensación bajo consejo farmacéutico: alginatos, antiácidos, antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones (IBP).

Por último, para el dolor de tipo cólico: "Siempre bajo consejo farmacéutico y durante periodos cortos de tiempo, se puede valorar el empleo de butilescopolamina, que reduce los espasmos en el tracto gastrointestinal y, por tanto, el dolor", indican.

Cenas pesadas en Año Nuevo

En EEUU es típica la cena de Año Nuevo con pavo relleno y el plato de judías o vanitas llamado Hoppin' John, que se acompaña de lentejas y arroz. El menú se completa con tartas de manzanas, aunque esto puede variar de acuerdo con las tradiciones regionales y familiares, pero puede resultar pesada para la digestión.

Las lentejas y otro tipo de legumbres están asociadas con la buena suerte para comenzar el nuevo año, y por eso se comen también en países de Europa, donde las cocinan con cerdo o cochinillo y manteca, que simbolizan la riqueza económica y el bienestar en el hogar. Y los mariscos no se quedan atrás, de acuerdo con publicaciones.

Lo cierto es que la mezcla de las comidas, con panes, dulces y otro tipo de postres, así como con bebidas alcohólicas y uvas para celebrar las 12 campanadas de Año Nuevo, puede acarrear problemas estomacales.

Para la buena digestión

Médicos y nutrólogos recomiendan:

*Ingerir jengibre para reducir las digestiones lentas y pesadas, debido a que se considera un remedio natural para proteger el estómago y acelerar el metabolismo.

*Controlar las cantidades de comida y evitar las mezclas, por más provocativos que se vean los platos en la mesa.

*Escoger en lo posible alimentos que no tengan exceso de grasa y ensaladas o platos con verduras que facilitan la buena digestión.

*Comer con discreción panes, galletas y postres, debido a que el gluten no favorece el procesamiento rápido de alimentos.

*No mezclar bebidas alcohólicas, en caso de que se ingieran, porque son una “total tortura para tu estómago, hígado e intestino; y además favorece la acidez y las enfermedades estomacales”, según advierte un equipo de médicos del Instituto Onubense de Cirugía de España.

*No tomar protector gástrico antes o después de las comidas sin la consulta previa de un especialista. Y menos aún si se padece de reflujo gastroesofágico.

Planificar las comidas

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recomienda planificar los menús en esta Navidad, servir raciones pequeñas en cada uno de los platos y cuidar el resto de las comidas en días no festivos, optando por los alimentos habituales y saludables, como las verduras, hortalizas, la fruta fresca y la proteína procedente de huevos, pescados, carne blanca y legumbres.

Estas recomendaciones tienen como objetivo controlar los excesos y evitar que la salud digestiva se resienta esta Navidad, con la aparición de molestias como las náuseas, gastritis, reflujo o el estreñimiento. Además, aconseja no saltarse las comidas habituales e incluso hacer una pequeña ingesta de fruta fresca o un lácteo, con efecto saciante, antes de las comidas y cenas navideñas.

Los expertos aconsejan utilizar alternativas saludables, como mayonesas bajas en grasas o versiones más saludables, por ejemplo, utilizando huevo cocido, agua y una pequeña cantidad de aceite. Además, de optar por platos más ligeros, como pescados al horno con limón y hierbas en lugar de carnes en salsa.

En este contexto apuestan por incorporar guarniciones de ensalada y verduras en vez de alimentos fritos. Así como, emplear técnicas culinarias como el asado, cocinado al vapor o plancha. Además de evitar el tostado excesivo por los compuestos nocivos que se generan.

También recomiendan tener siempre a mano opciones saludables, como frutas, frutos secos o palitos de verduras con hummus o guacamole, para picar entre comidas o como entrada, y usar especias para dar sabor a platos y bebidas sin tener que optar por grasas, azúcares o sal.

FUENTE: Con información de Europa Press