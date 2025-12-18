jueves 18  de  diciembre 2025
Príncipes de Gales comparten postal de navidad familiar



Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos "Juntos en Navidad" en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.

AFP/ Aaron Chown /Vía Pool
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los príncipes de Gales compartieron en redes sociales la tarjeta navideña en compañía de sus hijos, los príncipes George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10 años, y el príncipe Louis, de 7 años. En la postal, los cinco posan abrazados y sonrientes.

La fotografía fue tomada por Josh Shinner en abril de 2025, tres meses después de que Kate Middleton anunciara que se encontraba en remisión tras luchar durante el 2024 contra el cáncer.

Según la revista People, la foto es de la misma sesión que realizó la familia para compartir los retratos del príncipe William y el príncipe George en el día del padre y en su cumpleaños, respectivamente.

En la imagen, se ve a la familia sentada en un campo lleno de narcisos, con Kate de fondo abrazándolos a todos. William y Louis visten suéteres verde oscuro y jeans azules; mientras que Charlotte, quien apoya la cabeza en el hombro de su padre, también lleva un suéter verde Fair Isle y una bufanda, y George lleva unos jeans con camisa y un chaleco.

Tradiciones decembrinas

La familia fue vista por última vez junta en el quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad, que organiza Kate y fue celebrado el viernes 5 de diciembre. George, Charlotte y Louis asistieron con sus padres, como lo han hecho en los últimos años, para apoyar el evento festivo de su madre.

La princesa y el príncipe de Gales volverán a salir con toda la familia real el día de Navidad, siguiendo la tradición anual de caminar hasta la iglesia para la misa navideña. Posteriormente, saludarán a los simpatizantes reunidos afuera.

Luego, vuelven a Sandringham House para disfrutar de un almuerzo navideño con pavo, patatas, relleno y más. A las 15:00, hora local, se reúnen para ver el discurso de Navidad del rey Carlos, transmitido por televisión, seguido de un té de la tarde.

