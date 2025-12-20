Miami celebra Navidad con su sin igual mezcla de culturas

MIAMI .- Luego de una festiva Nochebuena , llega el día de Navidad . Dos fiestas que, unidas al Día de Reyes el 6 de enero, festejan la tradición cristiana y cultural del abanico de orígenes que conforma a Miami y toda su área metropolitana.

Pero mucho antes de que las fechas se celebraran en Miami, los tres días de celebraciones fueron establecidos poco a poco.

Cuentan los historiadores que el papa Julio I, en el siglo IV, propuso que el nacimiento de Jesús fuese celebrado el 25 de diciembre, dando paso a la propagación de la festividad por medio de la evangelización.

De hecho, la fecha coincidía entonces con el fin de las fiestas romanas en homenaje al dios Saturno, que poco a poco iban convirtiéndose al cristianismo.

Entretanto, la noche anterior al 25 fue designada como la víspera del Nacimiento y recibió el nombre de Nochebuena por ser precisamente la noche buena que se espera a Jesús nacer.

Desde entonces, con más de 1.600 años a cuestas, ambas fechas van de la mano y de esta manera, al caer la tarde el 24, comienza la Navidad.

Poco a poco, tanto la Iglesia católica y las denominaciones cristianas que acontecieron después fueron agregando la cena de Nochebuena, que, en otras culturas, como las sociedades anglosajonas y sus descendientes, se celebra el 25.

A esto los católicos agregaron la celebración del Día de los Reyes Magos, el 6 de enero, que es la Epifanía, cuando se celebra la llegada de los magos de Oriente por el nacimiento de Jesús de Nazaret, es decir, la revelación de Jesucristo.

Más tarde se agregó el regalo. De ahí que muchos padres compren juguetes y otros objetos para sus pequeños, pero la cultura anglosajona opta entregar, incluso intercambiar, obsequios el 25, sobre todo tras la aparición del personaje de Santa Claus a mediados del siglo XIX.

Norteamérica

La primera Nochebuena en lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América fue celebrada por exploradores españoles en Anhaica (actual Tallahassee, Florida) en 1539, liderados por Hernando de Soto.

Al otro día, se celebraría la primera Navidad. Estas fechas están incluso reconocidas en la tarja que preside el DeSoto Site Historic State Park, en Tallahassee, donde arqueólogos encontraron restos de huesos de cerdos, que fueron traídos entonces por españoles a América, y otros utensilios que datan del año que estuvieron en el lugar.

Posteriormente, el célebre árbol de Navidad llegó con inmigrantes europeos, primero en Canadá y después en Estados Unidos a finales del siglo XVIII.

Nochebuena

Este es el día que la familia y amigos hispanos, y otros también, se reúnen en torno a la mesa para celebrar la víspera del Nacimiento y disfrutar manjares característicos de la fecha.

Mientras los cubanos optan por arroz, frijoles negros y un buen cerdo asado, los nicaragüenses apuestan por la gallina rellena con pollo, cerdo, ciruelas, pasas y aceitunas.

Los venezolanos prefieren las hallacas, hechas con masa de maíz, guiso de carnes, aceitunas y pasas.

Los colombianos no se quedan atrás y preparan su cena con tamales (de maíz o arroz), cerdo relleno que llaman lechona y el exquisito caldo sancocho que hacen de gallina y otras carnes.

Postres hay muchos, pero los puertorriqueños se han ganado un buen lugar con el tembleque, que es gelatinoso y cremoso con coco, y el coquito, que además de leche de coco, especias y más coco lleva ron.

Comamos y bebamos, pero no olvidemos la razón principal que da origen a esta fecha y cantemos villancicos, para luego ir a la Misa del Gallo en la parroquia de la barriada.

Navidad

“Sal, ajo, naranja agria y ya está”, señaló Susana con orgullo, pero sin altanería, cuando le preguntan cómo prepara la carne de cerdo para asar.

Al otro lado de la mesa, cerveza en mano y pendiente de cada movimiento, Robert, el esposo de Susana, que no comía cerdo, pero luego de 30 de matrimonio con una cubana, anticipa que lo vuelve a comer.

El ‘americano’, como llaman a Robert, asegura que prepara un pavo relleno con pan frito y especias. Y Ana, la vecina española que no se queda atrás, se suma al festejo multicultural y propone gambas y canapés.

Juan, que viene de Nicaragua, trae arroz gallopinto, mientras Carmen, que lleva muy arraigada su Colombia natal, ofrece con orgullo su dulce preferido: unas brevas en almíbar y flan de papaya.

Y es que, desde la creación de esta ciudad, hace apenas 129 años, primero con la llegada de anglos y afroamericanos del norte del país y las inmigraciones hispánicas posteriores, se convirtió en un crisol de culturas que mantiene vivas las raíces de sus orígenes.

“Eso es lo que hace grande a esta ciudad, que lo mismo comes puerco asado al estilo cubano con arroz congrís o gallopinto nicaragüense, que disfrutas unas brevas colombianas o un buen pan de jamón venezolano”, señaló Carmen.

Con los tantísimos años de exilio que han transcurrido para los cubanos, la llegada de nicaragüenses, colombianos y 20 nacionalidades más han hecho posible la amalgama cultural, desde Opa-Locka y Hialeah hasta Kendall y Homestead pasando por Miami Beach.

Los meteorólogos anticipan unos días muy poco frescos en Miami, con temperaturas que oscilarían entre 64 y 76F, que son 17 y 24C.

“Me gustaría una Navidad con frío”, reclamó Robert, mientras terminaba de conversar con su hermano de Tampa, “que tampoco habla español y siempre trae un pastel de manzana”.

¿Consejos? “Muchos”, aseguró la madre de Robert, que es nutricionista. “Comer y beber con moderación. Si llenamos mucho el cuerpo de una vez, se sentirá mal al otro día porque no está acostumbrado a ingerir tanto”.

“Y si no puede evitar comer o beber mucho, ten a mano un buen vaso de leche fresca. Eso ayuda a refrescar”, aconsejó entre risas.

Además, si bebe no conduzca. Evite accidentes y evite ser multado y detenido por la policía.

Recuerde hacer las compras a tiempo porque la gran mayoría de los locales comerciales, incluyendo las tiendas Walmart, Publix, Winn Dixie y Whole Food, estarán cerradas el 25.

No obstante, algunas cafeterías, como Starbucks, o las pequeñas tiendas Seven Eleven, estarán abiertas.

Los supermercados Sedano´s abren sus puertas, pero las cerrarán a las 6 pm.