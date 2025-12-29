MIAMI .- La disfunción eréctil (DE) continúa siendo uno de los padecimientos de salud masculina más subestimados, pese a que en muchos casos funciona como una advertencia temprana del organismo. Más allá de su impacto en la vida sexual, puede revelar alteraciones cardiovasculares, metabólicas u hormonales, según coinciden los profesionales médicos.

Para profundizar en este tema, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Steffany Roman, Family Nurse Practitioner de Ultimate Medical Center, clínica integral en el cuidado del adulto mayor y especializada en la atención del bienestar sexual del hombre, con más de seis años de servicios.

¿Qué factores de riesgo influyen con mayor frecuencia en la aparición de la disfunción eréctil y cómo pueden prevenirse desde edades tempranas?

Este padecimiento médico o trastorno clínico suele estar relacionado con alteraciones en la circulación sanguínea, el sistema nervioso, las hormonas y la salud mental. Entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, el estrés crónico, la ansiedad y algunos medicamentos. Desde edades tempranas, la prevención se basa en mantener un estilo de vida saludable: no fumar, realizar actividad física regular, mantener un peso adecuado, dormir bien y realizar controles médicos periódicos para detectar y tratar a tiempo cualquier alteración metabólica o cardiovascular.

¿Cómo la alimentación, el ejercicio y la gestión del estrés impactan en la vitalidad sexual del hombre?

Los hábitos de vida tienen un impacto directo en este caso. El ejercicio físico regular mejora la circulación, la función endotelial y los niveles hormonales. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables, favorece la salud vascular. El manejo adecuado del estrés, mediante técnicas de relajación, terapia o actividad física, ayuda a reducir la ansiedad de desempeño. Asimismo, un sueño reparador y la limitación del consumo de alcohol contribuyen significativamente a mantener una función eréctil saludable.

¿Existen tratamientos preventivos efectivos antes de que aparezcan los primeros síntomas?

No existe un tratamiento farmacológico preventivo universal para la disfunción eréctil en personas asintomáticas. La estrategia más efectiva es la prevención a través del control de los factores de riesgo y el tratamiento oportuno de enfermedades de base. En algunos hombres con factores vasculares tempranos, ciertas terapias no invasivas pueden considerarse tras una evaluación médica individualizada. No obstante, la base de la prevención sigue siendo un estilo de vida saludable y el seguimiento médico regular.

¿Qué papel juegan las revisiones médicas periódicas y el control de enfermedades como la diabetes o la hipertensión en la prevención de este problema?

Los chequeos médicos rutinarios son fundamentales, ya que la DE puede ser un signo temprano de enfermedades cardiovasculares o metabólicas. El control adecuado de la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol ayuda a prevenir el daño progresivo de los vasos sanguíneos y los nervios implicados en la erección. Además, estas evaluaciones permiten ajustar tratamientos, identificar alteraciones hormonales y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.

¿Cuándo debería un hombre buscar orientación médica y romper el tabú de hablar sobre la salud sexual?

Un hombre debería buscar orientación médica cuando las dificultades para lograr o mantener una erección persisten por varios meses, afectan su calidad de vida o generan preocupación emocional. También es importante consultar si la disfunción aparece de forma repentina, empeora progresivamente o se acompaña de otros síntomas como dolor, disminución del deseo sexual o cambios en el estado de ánimo. Hablar abiertamente con un profesional de la salud permite un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, rompiendo mitos y tabúes.

¿Desde cuándo y cómo trabaja Ultimate Medical Center en la prevención y el tratamiento integral de la disfunción eréctil, y qué diferencia a su enfoque médico de otras opciones disponibles en el mercado?

Ultimate Medical Center trabaja desde hace varios años en la prevención y el tratamiento integral de la disfunción eréctil, con un enfoque médico personalizado y confidencial. Su modelo se basa en una evaluación completa del paciente, identificando causas vasculares, hormonales, metabólicas y psicológicas, para diseñar planes de tratamiento individualizados. A diferencia de otras opciones que se enfocan únicamente en el uso de medicamentos, Ultimate Medical Center prioriza la prevención, el abordaje integral de la salud masculina y el uso de terapias modernas no invasivas, siempre bajo supervisión médica.

Una recomendación clara para los lectores

En definitiva, la especialista coincide en que los trastornos de la erección no deben asumirse como un proceso inevitable ni limitarse al ámbito íntimo. Atenderlos a tiempo puede mejorar no solo la vida sexual, sino también la salud general del hombre. La información clara, la prevención y la evaluación médica especializada siguen siendo las herramientas más efectivas para romper el silencio, derribar mitos y cuidar integralmente el bienestar masculino.

La recomendación es clara: ante cualquier cambio persistente en la función sexual, lo más indicado es acudir al médico y evitar la automedicación o el silencio prolongado. Una consulta a tiempo no solo permite identificar la causa real del problema, sino también acceder a opciones de tratamiento seguras, personalizadas y supervisadas por profesionales de la salud.