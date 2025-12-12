viernes 12  de  diciembre 2025
MALTRATO

El 40% de las mujeres con problemas de salud mental relata violencia física o psicológica por parte de su entorno

Un 35% ha sufrido este tipo de actos por parte de parejas o exparejas, y un 19% por parte de personas desconocidas, unos datos que "corroboran" que la mayor parte de las vivencias de violencia machista son ejercidas por personas del entorno de la persona.

El 40% de las mujeres con problemas de salud mental ha reconocido haber sufrido en algún momento violencia física o psicológica por parte de su círculo cercano, como amistades o familiares, según una investigación de la Confederación Salud Mental España.

Un 35% ha sufrido este tipo de actos por parte de parejas o exparejas, y un 19 por ciento por parte de personas desconocidas, unos datos que "corroboran" que la mayor parte de las vivencias de violencia machista son ejercidas por personas del entorno de la persona.

El estudio refleja que hasta el 66 por ciento de las mujeres con problemas de salud mental y que han sufrido violencias de este tipo no han acudido a ningún servicio a denunciar o pedir ayuda.

Durante la presentación del documento, la codirectora y cofundadora de G360, Gemma Altell Albajes, ha manifestado que existe un "nivel muy alto de correlación" entre las violencias desde el inicio de la vida y cómo se van encadenando con los malestares de salud mental, incluso con algunos problemas de salud mental graves.

"Es muy difícil hablar de vida sin violencia en mujeres con problemas de salud mental. Esta correlación se da siempre", ha incidido Altell.

La comisionada de Salud Mental en el Ministerio de Sanidad, Belén González Callado, ha subrayado que la mayoría de las mujeres con problemas de salud mental graves han tenido historias de violencia y agresiones sexuales en la infancia que "serían incapaces de asimilar".

González también ha criticado la tendencia de imposición de diagnóstico desde una perspectiva patriarcal, "que en muchos casos han invisibilizado casos de violencia", y es que el estudio refleja la existencia de una "clara vulneración" en la aplicación de los derechos sociales en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, adolescentes y niñas con problemas de salud mental, al transformar la sociedad y las instituciones en "patologías o diagnósticos psiquiátricos" sus necesidades.

Otro de los datos que muestra el texto es que el 84 por ciento de las mujeres con problemas de salud mental se ha mudado en los últimos años por no poder pagar el alquiler o la hipoteca, teniendo además mayores dificultades de acceso al mercado laboral por una falta de derivación a servicios sociolaborales de formación y capacitación para las mujeres y niñas, debido al diseño "androcéntrico" de los servicios y la distribución desigual de tareas por razón de género y las dificultades de conciliación.

Por su parte, la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León y secretaria de la Confederación Salud Mental España, Elena Briongos Rica, ha resaltado la vulneración de derechos para acceder a la vivienda, a un empleo o para tener autonomía, y que estas mujeres sufren estigmatización, invalidación de su maternidad e infantilización, incluso en el ámbito sanitario.

"Necesitamos un cambio y una mirada distinta de los profesionales y que esa mirada se traslade también a las instituciones locales y autonómicas", ha agregado Briongos.

El 'Estudio GEA sobre la gestión del empoderamiento y la accesibilidad en derechos de las mujeres y niñas con problemas de salud mental en España' ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y ha incorporado la voz de 1.405 mujeres, sus familias, profesionales que trabajan con ellas, representantes institucionales, expertas del mundo académico y decisoras políticas.

