Dr. Nusen Beer: "El síndrome cardiometabólico crece de forma silenciosa", en estos días de fiesta

El cardiólogo Nusen Beer advierte sobre el aumento del síndrome cardiometabólico en EEUU, una combinación de obesidad, diabetes y riesgo cardíaco

El médico cardiólogo Nusen Beer.

El médico cardiólogo Nusen Beer. 

MIAMI.– “Este nuevo año nos trae algunas sorpresas”, indicó el Dr. Nusen Beer al referirse a un fenómeno cada vez más frecuente en la práctica médica. “En estos días pasados, nos preocupamos por remediar a nuestros pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca y la muerte por estas enfermedades ha disminuido", agregó el cardiólogo.

"Sin embargo, estos pacientes han desarrollado enfermedades metabólicas: obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica”, añadió.

La reflexión del especialista apunta a una realidad que preocupa a la comunidad médica en Estados Unidos: la transición del riesgo cardiovascular clásico hacia un cuadro más amplio conocido como síndrome cardiometabólico, un conjunto de alteraciones que aumenta la probabilidad de infarto, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.

Del control cardíaco al problema metabólico

Los avances terapéuticos han logrado reducir la mortalidad por hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como recalca el Dr. Beer, ese éxito ha dejado al descubierto un problema de fondo.

“Muy probablemente estas enfermedades, sin un control adecuado, pasarán a formar parte del síndrome cardiometabólico”, señaló el galeno, de origen venezolano.

Esta advertencia coincide con datos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que alertan sobre el crecimiento sostenido de la obesidad, la prediabetes y la diabetes tipo 2 en la población adulta estadounidense, condiciones estrechamente ligadas al desarrollo de enfermedad cardiovascular.

Qué es el síndrome cardiometabólico

Según detalló el Dr. Beer, “el síndrome cardiometabólico se refiere a un conjunto de anomalías metabólicas que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular”.

No se trata de una enfermedad aislada, sino de la coexistencia de varios factores de riesgo que, cuando aparecen juntos, multiplican el daño al organismo. Esta definición es recogida también por el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), organismo federal que advierte sobre su impacto en la salud pública.

El perfil del paciente

Desde la experiencia clínica, el cardiólogo describe un patrón. Los pacientes con síndrome cardiometabólico suelen presentar:

  • Obesidad abdominal, medida por el aumento de la circunferencia de la cintura.
  • Glucosa elevada en sangre, especialmente en ayunas.
  • Hiperlipidemia, con colesterol elevado.
  • Hipertrigliceridemia.
  • Presión arterial elevada, incluso en personas bajo tratamiento.

Estos criterios coinciden con los utilizados por la American Heart Association (AHA), que subraya que la presencia de tres o más de estos factores eleva de forma considerable el riesgo cardiovascular.

Un problema de salud pública

“El síndrome cardiometabólico representa actualmente un serio problema de salud pública en los Estados Unidos”, subraya Beer. Se estima que cerca del 24% de los adultos presentan este conjunto de alteraciones metabólicas.

Información del portal MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, confirma que se trata de una condición ampliamente extendida y, en muchos casos, subdiagnosticada.

A esto tenemos que sumar que millones de personas viven con prediabetes sin saberlo, lo que facilita la progresión silenciosa hacia la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, según los CDC.

Tendencia en aumento

Seamos francos: el futuro no es alentador.

“Lamentablemente, la prevalencia del síndrome cardiometabólico sigue aumentando de manera lineal, lo que implica un crecimiento constante en la población afectada”, constató el Dr. Beer.

De hecho, esta situación ha llevado a la American Heart Association a proponer un enfoque más amplio, el llamado síndrome cardiovascular-renal-metabólico, que integra el daño progresivo al corazón, los riñones y el metabolismo como parte de un mismo proceso.

Una advertencia

Para el Dr. Nusen Beer ya no basta con controlar la presión arterial o estabilizar la función cardíaca, y eso es lo que busca transmitir al público. La prevención moderna exige una visión integral, capaz de detectar y tratar de manera temprana los factores metabólicos que hoy avanzan sin que nos demos cuenta.

El punto clave es que el síndrome cardiometabólico se sitúa entre los grandes desafíos sanitarios actuales. De ahí que reconocerlo a tiempo nos ayude a marcar la diferencia entre una vida saludable y la progresión hacia enfermedades crónicas de alto impacto personal y social.

