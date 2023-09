EEUU: 25% de las personas mayores de bajos ingresos no tiene seguro médico

Un nuevo estudio de la Oregon Health & Science University revela que alrededor de una cuarta parte de los pacientes de bajos ingresos que reciben atención en centros de salud comunitarios no cuentan con seguro médico al cumplir 65 años, edad en la que la mayoría de los estadounidenses se vuelven elegibles para el programa de seguro médico federal Medicare .

La investigación publicada en el Journal of the American Board of Family Medicine descubrió algunas ineficiencias en la cobertura de seguro médico para los estadounidenses mayores, que comúnmente sufren más enfermedades que el resto de la población.

Los analistas destacaron que Medicare permite a las personas adultas en EEUU recibir la atención médica esencial que necesitan “sin embargo, tener acceso a la atención médica en una etapa más temprana de la vida también puede evitar que las condiciones se desarrollen o empeoren a medida que envejecemos", añadieron.

Cobertura sanitaria inadecuada

Resaltaron que uno de cada cuatro adultos mayores sigue teniendo una cobertura sanitaria inadecuada en su vejez. “Después de la edad de elegibilidad para Medicare, una proporción significativa de pacientes fueron diagnosticados con nuevas condiciones que conducían a una alta carga de enfermedad”, añadieron.

Nathalie Huguet, profesora asociada de medicina familiar en el Facultad de Medicina de OHSU expresó que “es probable que estos pacientes, sin saberlo, tuvieran enfermedades crónicas de antemano”.

“Medicare permite a los estadounidenses mayores recibir la atención médica esencial que necesitan. Sin embargo, tener acceso a la atención médica en una etapa más temprana de la vida también puede evitar que las condiciones se desarrollen o empeoren a medida que envejecemos”, continúa en el texto.

Metodología

Para la realización de este estudio, Huguet y sus colegas examinaron datos de registros médicos electrónicos de más de 45,000 pacientes que se volvieron elegibles para Medicare entre 2014 y 2019.

Los registros corresponden a encuentros con pacientes en centros de salud comunitarios, que brindan atención independientemente de la capacidad de pago del paciente y en gran medida servir a personas de escasos recursos económicos.

Los expertos Indicaron que Medicare requiere que sus participantes sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, lo que coloca el seguro gubernamental fuera del alcance de los adultos mayores que son inmigrantes indocumentados.

Manifestaron, a su vez, que es posible que los pacientes con bajos ingresos no puedan pagar las primas de Medicare.

“Es más difícil manejar las condiciones de salud en los EEUU sin seguro. Esto puede llevar a costosas hospitalizaciones y enfermedades evitables que requieren costosos servicios de atención médica”, subrayó Huguet.

Los pacientes tienen distintos niveles de enfermedades crónicas y patrones de seguro médico a medida que cumplen los requisitos de edad para Medicare, indica la investigación.

Los resultados arrojaron que el 72% de los pacientes estaban asegurados continuamente, el 14% obtuvo un seguro; y el 14% no estaban asegurados o estaban asegurados de forma discontinua.

Una necesidad básica

En tal sentido, aseguraron que “el acceso al seguro médico, una necesidad básica, que está distribuida de manera desigual en el país, y contribuye a una mala gestión de las enfermedades crónicas”.

Aseveraron, además, que los centros de salud comunitarios (CHC) en EEUU atienden a 29 millones de pacientes en todo el país y brindan atención médica a poblaciones médicamente desatendidas, independientemente de la cobertura del seguro médico, el estado de la documentación o la capacidad de pago.

El costo del seguro de salud en EEUU varía significativamente de acuerdo a factores como la edad, el estado de salud, el tipo de cobertura deseada y el lugar de residencia.

De acuerdo con un artículo de TravelHolics, la prima mensual promedio para un seguro de salud individual en Estados Unidos es de alrededor de $456 al mes.

FUENTE: Con información del Journal of the American Board of Family Medicine y Medical Express