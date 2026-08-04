¿Una cura para la calvicie en 20 días? Esto es lo que realmente descubrieron científicos de Taiwán

El descubrimiento representa una posibilidad interesante para el futuro de la medicina capilar.

MIAMI.- La posibilidad de recuperar el cabello en apenas 20 días ha despertado expectativas en las redes sociales, donde varias publicaciones aseguran que especialistas de Taiwán encontraron una “cura para la calvicie”. Detrás del anuncio existe un estudio legítimo, aunque sus hallazgos, por el momento, proceden principalmente de experimentos con ratones.

El trabajo fue realizado por un equipo de la Universidad Nacional de Taiwán, dirigido por el profesor Sung-Jan Lin, y apareció en 2025 en la revista científica Cell Metabolism.

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Los expertos identificaron un mecanismo mediante el cual la grasa situada debajo de la piel libera determinados ácidos capaces de activar las estructuras responsables de la regeneración capilar. Ese proceso favorecería el comienzo de una nueva fase de desarrollo del pelo.

Para comprobarlo, emplearon una preparación tópica con ácido oleico y palmitoleico, dos grasas monoinsaturadas presentes tanto en el tejido adiposo humano como en diferentes aceites vegetales.

Tras aplicar el compuesto sobre los animales, observaron la aparición progresiva de pelo hasta alcanzar una cobertura visible alrededor del día 20. El procedimiento consiguió estimular los folículos sin provocar la irritación cutánea utilizada durante una etapa inicial de las pruebas.

El papel de la grasa bajo la piel

El hallazgo partió del análisis de un fenómeno conocido desde hace años: algunas lesiones o irritaciones pueden generar un aumento localizado del vello durante la recuperación de la zona afectada.

El equipo determinó que, después de una herida superficial, ciertos componentes del sistema inmunitario se infiltran en el tejido adiposo de la dermis. Esa reacción hace que la grasa acumulada se descomponga y libere ácidos que actúan como una señal metabólica.

Las células madre foliculares absorben esas sustancias y las utilizan como fuente de energía. De esa manera, pueden abandonar su estado de reposo y comenzar a producir pelo nuevamente.

A partir de esa conexión, los especialistas probaron la aplicación directa de los compuestos sobre la superficie de los ratones. Las observaciones abren una nueva línea de estudio para desarrollar terapias tópicas contra diferentes tipos de pérdida capilar.

Los 20 días corresponden a ratones

Pese al entusiasmo generado, la afirmación de que ya existe una alternativa capaz de revertir la calvicie humana en menos de tres semanas carece de respaldo clínico.

Las pruebas se efectuaron en animales con folículos saludables que atravesaban una fase natural de reposo. Esa condición no reproduce completamente la alopecia androgenética, caracterizada por la reducción progresiva de esas estructuras debido, entre otros factores, a la predisposición genética y la acción hormonal.

Tampoco se ha demostrado que el compuesto recupere áreas donde las raíces estén gravemente dañadas o hayan dejado de funcionar durante periodos prolongados.

Lin señaló que aplicó una versión inicial del preparado en sus muslos y notó un aumento del vello después de aproximadamente tres semanas. Esa experiencia constituye una observación personal y no sustituye un ensayo clínico controlado con participantes humanos.

La Universidad Nacional de Taiwán presentó una solicitud de patente sobre el procedimiento y pretende continuar su desarrollo con vistas a una eventual comercialización. Hasta ahora, no existen estudios en personas que permitan establecer las dosis adecuadas, los posibles efectos secundarios o la duración de sus beneficios.

Un avance prometedor, no una solución disponible

La importancia del descubrimiento radica en haber identificado una vía metabólica que conecta la actividad del tejido adiposo con la regeneración capilar. Ese conocimiento podría contribuir al diseño de futuros productos de uso tópico.

No obstante, muchas terapias que ofrecen respuestas favorables en animales no logran reproducirlas posteriormente en humanos. Las diferencias en el ciclo del cabello, la composición de la dermis y las causas de la alopecia obligan a completar evaluaciones adicionales antes de considerar segura y eficaz cualquier alternativa.

El origen natural de los ingredientes tampoco significa que puedan aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo sin riesgos. La concentración, la sustancia utilizada para disolverlos y la frecuencia de uso forman parte de una preparación que todavía debe someterse a evaluaciones rigurosas.

Además, las fotografías de hombres con el cabello supuestamente restaurado que acompañan algunas publicaciones en las redes sociales no pertenecen a participantes del estudio ni constituyen evidencia de sus conclusiones.

El descubrimiento representa una posibilidad interesante para el futuro de la medicina capilar. Sin embargo, hablar del “fin de los calvos” o de una cura disponible en 20 días convierte un avance experimental en una promesa que la ciencia todavía no puede garantizar.