¿Vacunarse contra la gripe enferma? Lo que dicen los médicos y los CDC

MIAMI.- A pesar de décadas de campañas de vacunación, persiste una creencia ampliamente difundida: que la vacuna contra la gripe puede causar influenza. De hecho, encuestas citadas por Fox News indican que casi el 30% de las personas cree que inmunizarse contra la gripe puede provocar la enfermedad.

Especialistas consultados por el medio aseguran que esta percepción es errónea y se debe, en gran medida, a los efectos secundarios leves que algunas personas experimentan tras la vacunación.

“La vacuna contra la gripe no puede causar gripe”, afirmó la doctora Samantha Picking, directora sénior de inmunizaciones en Walgreens, en declaraciones a Fox News. “La mayoría de las vacunas contra la influenza no contienen virus vivos, sino un virus inactivado o fragmentos del virus”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre los efectos secundarios más comunes se encuentran dolor de cabeza, fiebre leve, náuseas, dolores musculares y molestias locales como enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección.

¿Por qué algunas personas se sienten mal tras vacunarse?

Picking explicó que existe una excepción que suele generar confusión: la vacuna en aerosol nasal, conocida como vacuna antigripal viva atenuada (LAIV). Esta contiene una versión muy debilitada del virus, incapaz de causar la enfermedad en personas con sistemas inmunológicos sanos.

El doctor Marc Siegel, analista médico sénior de Fox News, coincidió en que las vacunas antigripales están formuladas con un virus “muerto o inactivado”, por lo que no es posible contraer influenza a partir de la inyección.

De acuerdo con los especialistas, sentirse indispuesto después de recibir la vacuna no significa que se haya contraído gripe. “Lo que ocurre es que el sistema inmunológico está respondiendo y desarrollando protección”, explicó Picking.

Los efectos secundarios, cuando aparecen, suelen manifestarse pocas horas después de la vacunación y desaparecen en uno o dos días. En la mayoría de los casos pueden aliviarse con medicamentos de venta libre, bajo recomendación del farmacéutico o médico.

Algunos grupos tienen mayor probabilidad de experimentar estos efectos, entre ellos mujeres, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas que reciben vacunas de dosis alta.

Vacunarse y enfermarse: ¿coincidencia?

Los médicos aclaran que es posible contraer gripe poco después de vacunarse, pero no como consecuencia de la vacuna. El cuerpo tarda aproximadamente dos semanas en desarrollar inmunidad completa, por lo que una infección en ese período puede ocurrir si la persona estuvo expuesta al virus.

“Por eso, cuanto antes se vacune, mejor”, subrayó Picking.

Además, los especialistas señalan que la duración y severidad de los síntomas ayudan a diferenciar los efectos secundarios de la vacuna de una gripe real. Mientras los primeros son leves y transitorios, la influenza suele ser más intensa y prolongada.

En general, los expertos consideran seguro vacunarse si se tiene una enfermedad leve, como un resfriado sin fiebre. Sin embargo, si la persona está moderada o gravemente enferma, especialmente con fiebre, se recomienda posponer la vacunación hasta la recuperación.

“Esto facilita distinguir los síntomas y garantiza una respuesta inmunitaria óptima”, explicó la doctora Picking.

FUENTE: Con información de Fox News