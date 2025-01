Miami Valves 2025: Innovación en el tratamiento de enfermedades del corazón

El Dr. Eduardo de Marchena, creador de este evento, conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la idea de crear Miami Valves hace 11 años: “Era un área nueva de medicina, hacer cirugía en el corazón sin tener que abrir el pecho, trabajando todo por adentro de las arterias para poder cambiar válvulas, arreglar problemas congénitos”.

“Son cirugías con diferentes técnicas transvasculares, que es mucho mejor para el paciente, porque el mismo día o el día después se pueden ir para la casa”, señaló De Marchena, decano asociado de Medicina Internacional, y profesor de medicina cardiovascular en la Miller School of Medicine de la Universidad de Miami.

Teniendo en cuenta la relevancia de la investigación y de los avances en cardiología para ofrecer tratamientos más eficaces y menos invasivos, este año Miami Valves abordará innovaciones en el tratamiento de la válvula tricúspide, algo que ha sido un desafío histórico en cardiología.

El galeno explicó que en 2002 se hizo la primera implantación de la válvula percutánea, es decir, se pudo cambiar la válvula aórtica con catéteres.

“Después de eso, encontramos maneras de arreglar la válvula mitral con catéteres, y la válvula pulmonar”, puntualizó. “Hay cuatro válvulas”, recordó, pero en torno a la tricúspide “era más difícil de encontrar una manera de arreglarla”. “Después de eso, encontramos maneras de arreglar la válvula mitral con catéteres, y la válvula pulmonar”, puntualizó. “Hay cuatro válvulas”, recordó, pero en torno a la tricúspide “era más difícil de encontrar una manera de arreglarla”.

“Ahora tenemos diferentes dispositivos que están tratando de mejorar el tratamiento de esa válvula. Y también hay dos tratamientos aprobados por la FDA. Esa válvula, cuando falla, normalmente causa muchos problemas circulatorios; a los pacientes les da mucha hinchazón en los pies, se les inflama el hígado, el abdomen. Antes se trataba solo con medicina, lo mejor que se podía tratar, o en algunos casos con cirugía abierta. Ahora tenemos varias maneras de retardar esa enfermedad o eliminarla, con diferentes técnicas transvasculares. Así que esa es un área de la que vamos a hablar bastante porque es nueva”, detalló.

Miami Valves es reconocida no solo por su enfoque en la innovación, sino también por el ambiente de colaboración que se crea entre científicos con una causa común, perfeccionar los tratamientos en cardiología.

Este año la conferencia cuenta con la participación de prominentes expertos internacionales, como el Dr. Peter de Jaegere, de la Universidad Erasmus en los Países Bajos, quien será homenajeado durante el evento. Además de otros líderes en el área como el Dr. Eberhard Grube (Alemania), el Dr. Fabio de Brito (Brasil), y el Dr. Antonio Dager (Colombia). Desde los Estados Unidos, figuras como el Dr. Igor Palacios y la Dra. Renu Virmani también compartirán sus conocimientos.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con la Sociedad de Cardiología Intervencionista de América Latina, que presentará casos desafiantes y tecnologías que aún no están disponibles en el mercado estadounidense.

El Dr. Yiannis Chatzizisis, profesor de medicina en la División de Medicina Cardiovascular y jefe de cardiología en la Escuela Miller, destacó la importancia de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevas estrategias, en tanto “mejora la toma de decisiones clínicas, hace avanzar la planificación previa a los procedimientos para intervenciones coronarias, estructurales y periféricas”.

Además, señaló que el uso de esta tecnología “acelera la investigación y el desarrollo de dispositivos y las aprobaciones regulatorias mediante ensayos clínicos virtuales”.

Embed - UM International Medicine on Instagram: " Swap winter chills for cutting-edge cardiology insights in paradise! Miami Valves Conference 2025 January 30th to February 1st Miami Marriot Biscayne Bay 1643 N Bayshore Dr. , Miami, Florida Relive the Highlights: Miami Valves 2024! Take a look back at the unforgettable moments from Miami Valves 2024, held February 1–3, 2024. This highlight reel features Course Director Dr. Eduardo de Marchena and other world-renowned leaders in cardiovascular research and clinical care. A heartfelt thank you to everyone who made the 2024 event a resounding success! Don’t miss your chance to be part of the magic in 2025. Join us to learn, connect, and relax in Miami’s tropical paradise. Register now at MIAMIVALVES.ORG #MiamiValves #Cardiology2025 #WinterEscape #cardiology #MedicalConference #Highlights #Recap #thankyouforyoursupport @umiamimedicine!"