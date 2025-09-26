viernes 26  de  septiembre 2025
El paro cardíaco y la regla de los 2 minutos

La formación en RCP y primeros auxilios también resulta crucial en emergencias más frecuentes como atragantamientos, hemorragias o traumatismos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El director médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Pablo Turrión, indicó que actuar de forma eficaz durante los primeros dos minutos tras un paro cardiaco aumenta las posibilidades de supervivencia a más del 70 por ciento, mientras que por cada minuto que pasa sin intervenir, se reducen un 10 por ciento.

El médico especialista en Medicina Intensiva e instructor de reanimación cardiovascular (RCP) por la American Heart Association (AHA) afirmó que casi el 80 por ciento de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios ocurren en el domicilio.

Solo en España se registran alrededor de 30,000 casos anuales, con una tasa de supervivencia inferior al 10 por ciento.

Por ello, Turrión recalcó la importancia de dotar los espacios públicos, comunidades de vecinos y pequeños negocios con desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), que permiten aplicar una descarga eléctrica para recuperar el ritmo normal del corazón, y capacitar a la población para manejarlos.

Junto a esto, resaltó la formación en RCP y primeros auxilios, que además de salvar vidas en casos de paro cardiorrespiratorio, también resulta crucial en emergencias más frecuentes como atragantamientos, hemorragias o traumatismos.

En este punto, instó a incorporar la enseñanza de RCP básica y primeros auxilios en los planes de estudio, comenzando con dinámicas sencillas y juegos en primaria, formación práctica en secundaria y certificaciones oficiales en bachillerato o formación profesional.

Asimismo, señaló que esta formación debe ser actualizada de forma periódica a través de cursos de reciclaje que permitan a la población renovar y reforzar conocimientos cada uno o dos años, adaptando los contenidos a las últimas recomendaciones científicas y asegurando que los ciudadanos mantengan la confianza para intervenir.

En este sentido, la American Heart Association (AHA) estima que por cada 1,000 a 1,500 personas entrenadas en RCP se salva una vida, lo que convierte la enseñanza masiva en una de las intervenciones más eficientes en salud pública.

"Además, adquirir competencias en primeros auxilios no solo incrementa la confianza para intervenir en una emergencia, sino que también transforma hogares, colegios y espacios públicos en entornos más seguros para todos", enfatizó Turrión.

FUENTE: Con información de Europa Press

