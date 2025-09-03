Un estudio revela cómo los humanos influyeron en el tamaño de los animales domésticos y salvajes

La exposición directa al sol puede provocar un golpe de calor, especialmente en perros de pelaje oscuro o razas braquicéfalas (de hocico corto).

PARÍS.- Animales domésticos más grandes y animales salvajes más pequeños: el impacto de los humanos sobre el mundo que los rodea también se mide a través de la evolución morfológica de los animales durante el último milenio, según un estudio publicado esta semana en la revista PNAS.

"Pudimos establecer la creciente influencia del humanos desde hace 1000 años gracias a la comparación entre la evolución del tamaño de los animales domésticos y la de los animales salvajes", explicó a AFP la bioarqueóloga Allowen Evin, del Instituto de Ciencias de la Evolución de Montpellier (sur de Francia).

Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron huesos de animales salvajes -como ciervos, liebres o zorros- y domésticos -como ovejas, cabras, cerdos, vacas y gallinas- de la región mediterránea francesa.

La investigadora explicó que se centraron en una zona geográfica reducida, para evitar demasiadas variaciones ambientales o culturales. "Comenzamos desde el momento en que las primeras sociedades de ganaderos y agricultores llegaron a la región, hace 8000 años".

Durante los primeros 7000 años estudiados, las especies domésticas y las silvestres evolucionan al unísono, con algunas excepciones. Por lo que se puede concluir que el entorno es preponderante.

Pero después, "el ser humano se impone", explica la bioarqueóloga.

"Hace mil años se produjo una ruptura: todas las especies domésticas aumentaron de tamaño, mientras que las silvestres disminuyeron".

Las explicaciones que se han dado son múltiples. En cuanto a las especies domésticas "hubo cambios en las prácticas, modificaciones en la forma de cuidarlas, se buscaba una productividad cada vez mayor", explica la investigadora.

En cuanto a las especies silvestres, la intensificación de la caza y la disminución de los bosques hicieron que hubiera menos hábitats propicios. Estos dos parámetros afectan el tamaño de los animales.

Sin embargo, es imposible cuantificar estas evoluciones de forma significativa.

