miércoles 3  de  septiembre 2025
EEUU

Un estudio revela cómo los humanos influyeron en el tamaño de los animales domésticos y salvajes

Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron huesos de animales salvajes -como ciervos, liebres o zorros- y domésticos -como ovejas, cabras, cerdos, vacas y gallinas- de la región mediterránea francesa

La exposición directa al sol puede provocar un golpe de calor, especialmente en perros de pelaje oscuro o razas braquicéfalas (de hocico corto).

La exposición directa al sol puede provocar un golpe de calor, especialmente en perros de pelaje oscuro o razas braquicéfalas (de hocico corto).

EBD

PARÍS.- Animales domésticos más grandes y animales salvajes más pequeños: el impacto de los humanos sobre el mundo que los rodea también se mide a través de la evolución morfológica de los animales durante el último milenio, según un estudio publicado esta semana en la revista PNAS.

"Pudimos establecer la creciente influencia del humanos desde hace 1000 años gracias a la comparación entre la evolución del tamaño de los animales domésticos y la de los animales salvajes", explicó a AFP la bioarqueóloga Allowen Evin, del Instituto de Ciencias de la Evolución de Montpellier (sur de Francia).

Lee además
jose gregorio hernandez: un hombre de dios que camina hacia los altares video
DESDE EL VATICANO

José Gregorio Hernández: un hombre de Dios que camina hacia los altares
Este video, tomado de una grabación publicada por el medio de comunicación ucraniano ZN.UA, muestra el lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance conocidos como Flamingo.
Guerra

Ucrania acusa a Rusia de "un ataque combinado" con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron huesos de animales salvajes -como ciervos, liebres o zorros- y domésticos -como ovejas, cabras, cerdos, vacas y gallinas- de la región mediterránea francesa.

La investigadora explicó que se centraron en una zona geográfica reducida, para evitar demasiadas variaciones ambientales o culturales. "Comenzamos desde el momento en que las primeras sociedades de ganaderos y agricultores llegaron a la región, hace 8000 años".

Durante los primeros 7000 años estudiados, las especies domésticas y las silvestres evolucionan al unísono, con algunas excepciones. Por lo que se puede concluir que el entorno es preponderante.

Pero después, "el ser humano se impone", explica la bioarqueóloga.

"Hace mil años se produjo una ruptura: todas las especies domésticas aumentaron de tamaño, mientras que las silvestres disminuyeron".

Las explicaciones que se han dado son múltiples. En cuanto a las especies domésticas "hubo cambios en las prácticas, modificaciones en la forma de cuidarlas, se buscaba una productividad cada vez mayor", explica la investigadora.

En cuanto a las especies silvestres, la intensificación de la caza y la disminución de los bosques hicieron que hubiera menos hábitats propicios. Estos dos parámetros afectan el tamaño de los animales.

Sin embargo, es imposible cuantificar estas evoluciones de forma significativa.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Putin tacha de "disparate" el temor a un futuro ataque ruso sobre Europa

Macron dice que Europa espera apoyo de EEUU sobre "garantías de seguridad" para Ucrania

Erdogan descarta que Putin y Zelenski estén "preparados" para un encuentro cara a cara

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Por DANIEL CASTROPÉ
Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

Philip J. Smith
FLORIDA

Depredador sexual convicto cae en trampa policial tras intentar reunirse con un menor

En EEUU, el ICE bajo la administración de Donald Trump ha alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares.
EEUU

Tribunal de Apelaciones impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro