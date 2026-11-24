MIAMI.- El período de inscripción anual de Medicare , vigente desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2026, concentra decisiones clave sobre cobertura médica, medicamentos recetados y gastos de bolsillo que pueden afectar el presupuesto de los beneficiarios si se toman sin revisión previa.

El portal web UnitedHealthcare detalla que uno de los descuidos más frecuentes consiste en permitir que la renovación automática decida la cobertura del año siguiente sin revisar los cambios del plan. Aunque las pólizas de Medicare Advantage o de la Parte D suelen renovarse de forma automática el 1 de enero si continúan disponibles, las aseguradoras modifican anualmente primas, deducibles, copagos, coseguros y formularios de medicamentos, por lo que ignorar el Aviso Anual de Cambios (ANOC) puede derivar en desembolsos inesperados o en la pérdida de cobertura para fármacos habituales.

Elegir un plan guiándose únicamente por una prima mensual baja o nula representa otro riesgo habitual, ya que los costos totales incluyen deducibles, tarifas por servicios médicos, redes de proveedores y límites de gasto de bolsillo. Asimismo, los especialistas advierten que copiar la elección de un cónyuge, familiar o amistad resulta inconveniente porque cada afiliado tiene necesidades médicas y presupuestos distintos, y recuerdan que existen programas como Extra Help y las oficinas estatales de asistencia en seguros de salud (SHIP) para orientar a quienes requieran apoyo financiero.

La revisión de la red de médicos, clínicas y hospitales también resulta determinante antes de cerrar una selección durante el período anual. Un especialista o centro médico que formaba parte de la red de un plan puede quedar fuera o pasar a otra categoría de costos en el nuevo año calendario, lo que incrementa las tarifas por consultas o procedimientos para los afiliados que no verifican el directorio vigente.

En el ámbito de los medicamentos recetados, no contrastar el listado de fármacos de uso continuo frente a la cobertura actualizada del plan expone a los beneficiarios a cambios de nivel, restricciones de autorización previa o aumentos en los copagos. Evaluar el costo total estimado, sumando prima mensual, deducible anual y gastos previstos en recetas y consultas, ofrece una referencia más precisa que centrarse en un solo componente del presupuesto.

Quienes disponen de recursos limitados cuentan con alternativas de apoyo como el programa federal Extra Help, orientado a reducir costos de medicamentos de la Parte D, además de los programas de ahorros de Medicare administrados a nivel estatal y la orientación gratuita de los programas estatales de asistencia en seguros de salud (SHIP).

Aprovechar estas herramientas antes del 7 de diciembre permite ajustar la cobertura a las condiciones de salud y finanzas de cada persona antes de que entren en vigor las reglas del próximo año.