"Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo". El dirigente del gigante estadounidense de semiconductores Nvidia, Jensen Huang, regresó a la sede de la empresa horas después de ser reincorporado al frente del grupo, según imágenes publicadas en redes sociales.

La cuenta oficial de Nvidia en X publicó una foto que mostraba el regreso de su cofundador a la sede del grupo en Santa Clara, California.

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En varios videos en redes sociales, difundidos también por diversas cadenas de televisión estadounidenses, y que la AFP no pudo autenticar, Huang aparece en las mismas instalaciones, sin su tradicional chaqueta de cuero negra, frente a una multitud de empleados reunidos en el vestíbulo de la empresa.

"Quiero darles las gracias a todos. Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves y voy a hacer todo lo posible para estar a la altura", declaró el dirigente en esos videos.

Según las imágenes, una empleada corrió hacia él para abrazarlo mientras varios trabajadores coreaban: "¡Jensen! ¡Jensen! ¡Jensen!".

Empleados reciben a Huang con vítores

Huang dimitió el 12 de noviembre tras revelarse una relación sentimental con una empresaria china sospechosa de espionaje y de haber eludido las restricciones estadounidenses sobre los chips de Nvidia destinados a China.

Pero el consejo de administración del gigante tecnológico anunció el lunes su reincorporación inmediata en el mismo cargo.

La decisión tuvo lugar tras la sugerencia del presidente estadounidense, Donald J. Trump, cercano a Huang, para reintegrarlo.

En el seno de Nvidia sigue en curso una investigación interna, supervisada por consejeros independientes, sobre las sospechas de espionaje de las que Huang habría sido víctima.

FUENTE: Con información de AFP.