MIAMI. - El área metropolitana de Miami –Fort Lauderdale–West Palm Beach es la más cara de Florida, donde la vivienda, los alimentos, los restaurantes y otros gastos cotidianos representan una carga creciente para todos.

La llegada de nuevos vecinos de altos ingresos, la escasez de viviendas asequibles, los seguros de inundación y huracanes y los precios del combustible han elevado el costo de vida del sur de Florida por encima del área metropolitana de Nueva York, según datos federales.

De hecho, la situación empeora si tenemos en cuenta que la zona metropolitana de Miami figura entre las más rezagadas de Estados Unidos en cuanto a salarios medianos y remuneraciones ajustadas al costo de vida.

Miami y Miami Beach, impulsadas por la llegada de capital de los sectores financiero y tecnológico, contribuyen al elevado nivel de precios. El alquiler mensual de un apartamento de una habitación suele superar los $2.800.

A esto sumamos que alimentos, alquiler, atención médica y servicios, el sur de Florida y los Cayos figuran entre las zonas más caras del estado.

Aunque la zona de Naples–Marco Island puede registrar precios medianos de viviendas superiores, la región de los tres condados floridanos sigue siendo la zona urbana más costosa del estado en una amplia gama de gastos. Las clasificaciones varían según se mida el mercado inmobiliario de lujo o los gastos cotidianos de los residentes.

Alto costo de vida

En el extremo sur de Florida, Cayo Hueso registra gastos especialmente elevados debido a su aislamiento y a la limitada disponibilidad de terrenos. Se estima que el costo de vida de trabajadores y jubilados supera entre un 25% y un 40% el promedio nacional.

En Miami-Dade, Key Biscayne y Coral Gables combinan acceso al mar, escuelas de reconocido prestigio y estrictas normas de zonificación. Key Biscayne registra algunos de los gastos domésticos más elevados de Florida, mientras Coral Gables destaca por sus viviendas valoradas en dos y cuatro millones de dólares.

En la costa suroeste del golfo, Naples reúne comunidades de golf y playa de alto nivel y una numerosa población de jubilados adinerados. Los precios medianos de las viviendas unifamiliares del área metropolitana rondan entre $750.000 y $785.000.

Las clasificaciones basadas en el valor de las viviendas y los costos mensuales de propiedad suelen estar dominadas por pequeñas comunidades en islas, muchas de ellas pueblos o localidades designadas por el censo.

Fisher Island, en Miami-Dade, solo es accesible en ferry, embarcación privada o helicóptero. La exclusiva isla de 216 acres figura entre los códigos postales más caros del país, con precios medianos para viviendas estimados entre ocho millones y 15 millones de dólares.

Jupiter Island y Manalapan, conocidas como parte de la llamada Billionaires' Row, cuentan con extensas mansiones entre el Atlántico y la Intracoastal Waterway. Las viviendas suelen valorarse entre cuatro millones y más de nueve millones de dólares.

Palm Beach y Bal Harbour combinan terrenos limitados con destinos de compras de lujo, como Worth Avenue y Bal Harbour Shops, y condominios de alta gama. Los precios pueden alcanzar aproximadamente los $2,7 millones.

¿Por qué son tan caras?

Muchas de las comunidades más costosas de Florida se encuentran en pequeñas islas o zonas costeras limitadas por los Everglades. La falta de espacio e incentivos dificulta que la oferta de viviendas satisfaga la demanda.

La ausencia de un impuesto estatal sobre la renta personal ha atraído a ejecutivos, jubilados y trabajadores remotos de estados como Nueva York, California e Illinois, contribuyendo al aumento de los precios inmobiliarios.

La exposición a huracanes e inundaciones ha encarecido los seguros de propiedad. Además, los requisitos de reservas para condominios adoptados tras el derrumbe de un condo en Surfside han elevado las cuotas mensuales en numerosos edificios costeros.

En los Cayos, alimentos, materiales de construcción y combustibles deben transportarse por una sola carretera, aumentando los costos. La atención médica en los Cayos y el suroeste de Florida también puede superar los promedios estatales.

Alimentos y restaurantes

Si hablamos del sector laboral, Miami, Hialeah, Coral Gables y Fort Lauderdale figuran entre las ciudades más caras de Florida para comprar alimentos y comer fuera. Estudios las sitúan también entre las más costosas del país.

Según análisis de gastos domésticos de la Oficina del Censo de Estados Unidos y un informe de WalletHub, los hogares de Miami gastan aproximadamente 328 dólares semanales en comestibles, un 14% por encima del promedio estatal.

Los índices de costo de vida sitúan a Fort Lauderdale cerca de Miami, con precios de alimentos entre un 17% y un 19% superiores a los promedios nacional y estatal.

En las islas y los Cayos, productos de supermercado pueden costar entre un 10% y un 25% o más por encima de los promedios nacionales, debido al transporte.

Un estudio de Chef's Pencil identifica a Miami como la ciudad más cara de Estados Unidos para comer fuera, por delante de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Una cena de tres platos en un restaurante de categoría media cuesta alrededor de 60 dólares por persona, antes de impuestos y propina, equivalente al 1,4% del salario mensual promedio local. En restaurantes de lujo, con estrellas Michelin, los menús pueden superar los 780 dólares por persona.

Fort Lauderdale también figura entre los mercados más caros para comidas informales y de categoría media, con un costo aproximado de 29 dólares por comida. En Naples y Key West, la demanda estacional, los alquileres comerciales y la escasez de trabajadores elevan los precios.

El combustible influye directamente en el transporte de alimentos. La gasolina abastece a vehículos de reparto local, mientras el diésel mueve camiones de larga distancia, remolques refrigerados y maquinaria agrícola.

El aumento del salario mínimo de Florida a 15 dólares por hora, efectivo desde el 30 de septiembre de 2026, añade presión sobre los precios, especialmente en restaurantes y servicios, aunque su impacto directo en los comestibles es menor.

Los negocios de Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach también afrontan alquileres comerciales, impuestos inmobiliarios y seguros cada vez más caros, gastos que suelen trasladarse a los consumidores.

En Miami y Hialeah, los elevados precios de los alimentos contrastan con ingresos familiares y salarios relativamente modestos o bajos, haciendo más difícil afrontar las compras y comer fuera que en ciudades de ingresos mayores como Nueva York, Seattle y San Francisco.