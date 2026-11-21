MIAMI.- Permanecer en el hogar durante la vejez es una aspiración para muchas personas que desean conservar su independencia, sus rutinas y el vínculo con su entorno familiar. Sin embargo, una vivienda que durante décadas resultó cómoda puede convertirse en un espacio lleno de obstáculos cuando disminuyen la movilidad, la fuerza muscular, la visión o el equilibrio.

Las caídas representan uno de los principales riesgos para la salud de los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 842.000 personas murieron por esta causa en 2023 en todo el mundo y alrededor del 71 % de esas muertes correspondieron a personas de 60 años o más.

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La prevención no depende exclusivamente de la condición física. También requiere revisar el entorno doméstico, identificar los puntos peligrosos y realizar modificaciones que permitan desplazarse con mayor seguridad.

Envejecer en casa, conocido internacionalmente como aging in place, implica precisamente eso: adecuar la vivienda a las necesidades que aparecen con el paso de los años, en lugar de esperar a que ocurra un accidente para intervenir.

El baño y la cocina, dos espacios prioritarios

El baño concentra varios factores de riesgo: superficies mojadas, desniveles, movimientos para entrar y salir de la ducha y esfuerzos para sentarse o levantarse del inodoro.

Una de las primeras modificaciones recomendadas es sustituir, cuando sea posible, la bañera por una ducha a ras de suelo, que facilite el acceso sin necesidad de levantar demasiado las piernas. También conviene instalar barras de apoyo firmemente ancladas en las paredes, tanto en la ducha como junto al inodoro.

Los pisos y las alfombrillas deben ser antideslizantes. Una silla o banco de ducha permite asearse sentado, mientras que mantener los productos de higiene al alcance de la mano evita estiramientos y movimientos innecesarios.

En la cocina, el objetivo es reducir la necesidad de agacharse o subir a superficies inestables. Los utensilios, alimentos y artículos de uso frecuente deben colocarse en estantes accesibles. También es importante limpiar inmediatamente cualquier líquido derramado y evitar utilizar sillas o taburetes para alcanzar objetos elevados.

Iluminación, pasillos y escaleras

La falta de luz puede dificultar la identificación de desniveles, muebles y otros obstáculos. Por ello, se recomienda mejorar la iluminación de todas las habitaciones, instalar interruptores accesibles y colocar luces nocturnas en los pasillos y trayectos entre el dormitorio y el baño.

Las alfombras pequeñas, los cables sueltos, los zapatos y los objetos decorativos en las zonas de paso deben retirarse o asegurarse adecuadamente. Los muebles tienen que distribuirse de manera que permitan circular sin maniobras complicadas, especialmente si la persona utiliza bastón o andador.

En las viviendas con escaleras es fundamental instalar pasamanos firmes, preferiblemente a ambos lados, y colocar bandas antideslizantes en los escalones. También puede utilizarse una cinta de contraste visual para facilitar la identificación de los bordes.

Estas recomendaciones forman parte de las orientaciones difundidas por organismos sanitarios de España y Estados Unidos, que coinciden en la importancia de eliminar obstáculos y mejorar la seguridad de las superficies de tránsito.

Un dormitorio que facilite los movimientos

El lugar donde se duerme también necesita adaptaciones. La cama debe tener una altura que permita sentarse y levantarse sin realizar esfuerzos excesivos. Es conveniente disponer de una lámpara o interruptor al alcance de la mano y mantener despejado el espacio alrededor.

Un teléfono móvil cargado, colocado cerca de la cama, puede facilitar la comunicación en caso de emergencia. También es recomendable evitar levantarse bruscamente: sentarse unos segundos en el borde de la cama antes de ponerse de pie ayuda a identificar posibles mareos o inestabilidad.

Las sillas y los sillones deben tener respaldo firme y apoyabrazos, características que facilitan incorporarse sin depender de la ayuda de otra persona.

La prevención también comienza con la salud

Aunque adaptar la vivienda reduce los peligros ambientales, no sustituye la evaluación médica. Los problemas de visión, las alteraciones del equilibrio, la debilidad muscular y determinados medicamentos pueden aumentar las probabilidades de sufrir una caída.

La OMS recomienda revisar los tratamientos farmacológicos cuando existen antecedentes de caídas o factores de riesgo, así como evaluar la visión, la presión arterial y las dificultades de movilidad.

La actividad física adaptada a las capacidades individuales también cumple una función importante. Los ejercicios que trabajan la fuerza muscular y el equilibrio, como los programas específicos para adultos mayores o el taichí, contribuyen a reducir el riesgo.

Una revisión de estudios citada por la OMS encontró que el ejercicio puede disminuir aproximadamente un 23 % la tasa de caídas entre las personas mayores. Asimismo, las intervenciones para modificar los riesgos domésticos redujeron un 38 % esa tasa en grupos con mayor probabilidad de sufrir accidentes.

Adaptar antes de que ocurra un accidente

Las modificaciones no necesariamente requieren una remodelación costosa. Algunas medidas, como retirar alfombras, ordenar los cables, mejorar la iluminación y reorganizar los muebles, pueden realizarse sin grandes inversiones.

Otras, como instalar barras de apoyo, modificar una ducha o construir rampas, requieren una intervención técnica que garantice su correcta fijación y seguridad.

También es importante involucrar a la persona mayor en las decisiones. Las adaptaciones deben responder a sus necesidades y preferencias, sin convertir la vivienda en un espacio que limite innecesariamente su independencia.

El objetivo no es únicamente evitar fracturas, golpes o visitas a urgencias. Una caída puede generar miedo a volver a caminar sin ayuda, reducir la actividad cotidiana y acelerar la pérdida de autonomía.

Por eso, preparar el hogar para la vejez es una medida de prevención y también una inversión en calidad de vida. Un entorno accesible, acompañado de atención médica y actividad física adecuada, puede ayudar a que las personas mayores permanezcan en sus casas con mayor seguridad, dignidad e independencia.

FUENTE: Organización Mundial de la Salud (OMS); Ministerio de Sanidad de España; Ministerio de Salud de Chile; National Institute on Aging