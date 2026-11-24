MIAMI .- La ciencia ha demostrado que nuestros hábitos influyen directamente en el cerebro. Unos positivamente y otros de manera negativa.

Cada día se realizan más estudios para determinar qué favorece el desarrollo cognitivo y qué lo deteriora. El gran desafío ahora es lograr que esos comportamientos saludables formen parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas.

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La neurología ya tiene un patrón sobre los malos hábitos: dormir menos de seis horas, mantener niveles de estrés durante meses y comer grandes cantidades varias veces al día, así como la ingesta de alimentos ultraprocesados y los azúcares.

En consecuencia, el neurólogo colombiano Leonardo Bello asegura que los evitaría, debido a sus posibles efectos sobre el cerebro.

¿Qué se debe evitar y mantener bajo control?

1- Dormir menos de seis horas

Según explicó Bello, una de las primeras prácticas que evitaría es dormir menos de seis horas. El neurólogo señaló que el descanso cumple funciones relacionadas con la reparación del organismo y con procesos cerebrales como la memoria y la formación de nuevas conexiones.

“No es lo suficiente para generar nuevas conexiones cerebrales. No es lo suficiente para memorizar las cosas importantes que se hacen durante el día”, afirmó el especialista.

2- Oxigenantes cerebrales

El neurólogo aseguró que estos no cumplen la función que su denominación promete y señaló a la actividad física como una alternativa que sí recomienda.

“Hoy en día el único oxigenante cerebral se llama actividad física y eso sí lo recomiendo”, sostuvo.

3- El estrés crónico y sus posibles efectos en el cerebro

Bello también advirtió sobre el estrés crónico, entendido como aquel que se mantiene durante meses debido a problemas, preocupaciones o situaciones estresantes persistentes. Según explicó, esta condición puede afectar las conexiones cerebrales.

Además, diferenció este fenómeno del estrés agudo y calificó al crónico como “grave, gravísimo para el cerebro”.

De acuerdo con su explicación, una exposición prolongada puede generar efectos perjudiciales sobre este órgano.

4- La alimentación

Bello señaló que comer grandes cantidades y hacerlo numerosas veces durante el día puede relacionarse con alteraciones en el funcionamiento de la insulina.

“Comer muchas veces al día y grandes cantidades genera algo que se llama disfunción de la insulina”, explicó.

Según el neurólogo, estudios han relacionado esta alteración con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. En su explicación, consideró como un consumo excesivo realizar más de cinco comidas diarias acompañadas de grandes raciones.

Comer en exceso puede provocar problemas de salud a futuro.

5- Ingesta de ultraprocesados y azúcares

Otros neurólogos han asociado un mayor consumo de alimentos ultraprocesados con un ritmo más rápido de deterioro cognitivo global y de la función ejecutiva, posiblemente por efectos vasculares e inflamatorios.

6- Sedentarismo y estar sentado por largos periodos

Permanecer sentado muchas horas sin pausas reduce el flujo sanguíneo y la oxigenación, además de haberse vinculado con menor grosor en regiones vinculadas a la memoria.

7- Uso prolongado de pantallas y vídeos cortos

El consumo compulsivo de vídeos cortos y el scroll infinito se asocian con fatiga mental, estrés y mayor riesgo de síntomas depresivos, mientras que el tiempo excesivo frente a pantallas puede interferir con el descanso y la atención.

Los buenos hábitos

Bello recomienda mantener el aprendizaje a lo largo de la vida. “Jamás he dejado de estudiar”, afirmó.

El neurólogo aclaró que no se refiere exclusivamente a cursar estudios académicos o conseguir títulos. Entre las posibilidades mencionó realizar cursos, aprender idiomas, consumir contenidos educativos o adquirir técnicas relacionadas con el arte.

“Cuando tú le das nueva información al cerebro estás generando más conectividad cerebral, estás generando más volumen al cerebro y esta es la mejor forma de enfrentarse al envejecimiento y la posible presencia de una demencia”, sostuvo Bello.

Otros especialistas agregan a la lista: caminar rápido, oler café y otras prácticas saludables.

La Universidad de Exeter encontró que el cerebro de las personas que hacen pasatiempos como sudokus, acertijos o crucigramas podía ser hasta 10 años más joven por su ejercicio en la memoria visual, la capacidad de concentración, la agilidad mental y el pensamiento lógico. Todos efectos preventivos contra la demencia.

La actividad física se incluye entre los comportamientos para ralentizar el envejecimiento. Está demostrado que, con 150 minutos de actividad deportiva al día, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con base en diferentes estudios, es suficiente.

Prácticas milenarias y tareas repetitivas

La meditación es otro ejercicio para el cerebro. Un estudio publicado en Nature Communications Biology encontró entre 20 adultos sanos, quienes siguieron un programa intensivo, que experimentaban cambios tangibles en la composición del plasma sanguíneo y la conectividad de sus redes principales. Es decir, un cerebro más enfocado. Los investigadores quieren comprender cómo los pensamientos podrían dejar su huella en nuestra materia gris.

El budismo zen es uno de los principales impulsores de esta práctica, pero lo que la psicóloga clínica Holly Schiff destaca en los hábitos de estos monjes para su bienestar cerebral es otro aspecto: el cumplimiento de tareas domésticas repetitivas y predecibles como barrer, fregar o recoger. Esto reduce la ansiedad y permite atención plena. En los monasterios japoneses no necesitaron hacer ningún estudio científico para verificar que ciertos hábitos eran favorables.

Observar aves también ayuda a preservar la salud cerebral.

Resetear nuestro modo de vida no implica cambios complicados, sino todo, lo contrario poco a poco transformar los malos hábitos en buenos. Así nuestro cerebro estará mejor preparado para cuando llegue el envejecimiento.

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FUENTE: Con información de La Nación/National Geograpich/Jamanetword. com