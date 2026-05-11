Personas con autismo están más expuestas a sufrir problemas de salud física, según estudio

MIAMI .- Personas con la condición de autismo tienen más riesgo de padecer algunas enfermedades que afecten su salud según estableció una investigación inédita sobre datos genéticos de cientos de miles de individuos bajo análisis, informó este lunes un instituto biomédico de España.

El estudio impulsado y divulgado por el Instituto de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud) en un comunicado identificó conexiones genéticas "ocultas" entre el trastorno del espectro autista (TEA) y diversas enfermedades denominadas cardiometabólicas, lo cual sugiere mecanismos biológicos que conectan la salud mental y la física.

Entre las enfermedades citadas en la investigación publicada en una revista científica están la obesidad, la diabetes tipo 2 o el colesterol.

Autismo, conexión mental y física

Los resultados muestran que algunos de los factores genéticos que influyen en el autismo están también implicados en trastornos metabólicos, como el aumento de peso o la diabetes, y lo hacen en la misma dirección, explicó la publicación.

Se informó además que los investigadores también lograron identificar más de un centenar de regiones del genoma implicadas en estas conexiones, lo que abre "nuevas vías para entender mejor cómo interactúan el cerebro y el cuerpo".

El estudio que abre nuevas vías de análisis acerca del TEA fue impulsado por el Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), de Tarragona, y del IRB CatSud, de Reus (Tarragona), con la colaboración de la Universidad de Oslo (Noruega) y con participación de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Investigación sólida

La investigación puede considerarse parte de los esfuerzos por comprender el autismo que se avanzan en este 2026, el cual fue motivo de una conferencia que reunió a más de 2,400 de los principales investigadores de este trastorno del mundo, procedentes de 75 países, en Praga, según se informó.

La reunión anual de la Sociedad Internacional para la Investigación del Autismo (INSAR por sus siglas en inglés) se centró en diversas áreas de la ciencia del autismo, en conmemoración de su 25° aniversario, y el avance de los estudios en la actualidad.

La especialista Christine Wu Nordahl, quien dirige el Proyecto del Fenoma del Autismo, un estudio que busca identificar subtipos de autismo, reflexionó sobre el estado actual de la investigación del trastorno y los principales desafíos que enfrentan los investigadores y las personas autistas.

“El autismo se investiga en diversas disciplinas y esto ocurre en todo el mundo. Creo que el campo de la investigación sobre el autismo es, en general, muy sólido y diverso”, aseguró la profesora del Instituto MIND de la UC Davis en una publicación de salud.

Desafíos para las personas

Sin embargo Nordahl planteó la incertidumbre que existe sobre la financiación para la investigación y que se traduce en la reducción de los programas de posgrado.

Tras señalar la incidencia de las influencias políticas en las prioridades como otro de los desafíos, aseguró que “el acceso a los servicios y a oportunidades laborales significativas sigue siendo un gran desafío” para las personas con esta condición.

“Un área de investigación emergente es la del envejecimiento y el autismo, y existen indicios de un mayor riesgo de padecer afecciones relacionadas con la edad, como la demencia. Por lo tanto, a medida que aumenta el número de adultos con autismo, también aumentará la necesidad de investigación que aborde los retos a los que se enfrentan con la edad”, aseguró.

FUENTE: Con información de InfoSalud de Europa Press; health.ucdavis.edu