lunes 11  de  mayo 2026
SALUD

Personas con autismo están más expuestas a sufrir problemas de salud física, según estudio

El trastorno autista puede estar genéticamente relacionado con enfermedades. Investigaciones avanzan con solidez en el mundo según reunión en Praga

Imagen de recurso de un niño con autismo.

Imagen de recurso de un niño con autismo.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Personas con la condición de autismo tienen más riesgo de padecer algunas enfermedades que afecten su salud según estableció una investigación inédita sobre datos genéticos de cientos de miles de individuos bajo análisis, informó este lunes un instituto biomédico de España.

El estudio impulsado y divulgado por el Instituto de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud) en un comunicado identificó conexiones genéticas "ocultas" entre el trastorno del espectro autista (TEA) y diversas enfermedades denominadas cardiometabólicas, lo cual sugiere mecanismos biológicos que conectan la salud mental y la física.

Lee además
Doral iza la bandera de aceptación del autismo.
RESPALDO

Doral reafirma compromiso con la inclusión al izar bandera del autismo
Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College.
PROGRAMA LOABLE

Miami Dade College inaugura EmpowerU, campamento pionero para niños con autismo en Miami

Entre las enfermedades citadas en la investigación publicada en una revista científica están la obesidad, la diabetes tipo 2 o el colesterol.

Autismo, conexión mental y física

Los resultados muestran que algunos de los factores genéticos que influyen en el autismo están también implicados en trastornos metabólicos, como el aumento de peso o la diabetes, y lo hacen en la misma dirección, explicó la publicación.

Se informó además que los investigadores también lograron identificar más de un centenar de regiones del genoma implicadas en estas conexiones, lo que abre "nuevas vías para entender mejor cómo interactúan el cerebro y el cuerpo".

El estudio que abre nuevas vías de análisis acerca del TEA fue impulsado por el Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), de Tarragona, y del IRB CatSud, de Reus (Tarragona), con la colaboración de la Universidad de Oslo (Noruega) y con participación de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Investigación sólida

La investigación puede considerarse parte de los esfuerzos por comprender el autismo que se avanzan en este 2026, el cual fue motivo de una conferencia que reunió a más de 2,400 de los principales investigadores de este trastorno del mundo, procedentes de 75 países, en Praga, según se informó.

La reunión anual de la Sociedad Internacional para la Investigación del Autismo (INSAR por sus siglas en inglés) se centró en diversas áreas de la ciencia del autismo, en conmemoración de su 25° aniversario, y el avance de los estudios en la actualidad.

La especialista Christine Wu Nordahl, quien dirige el Proyecto del Fenoma del Autismo, un estudio que busca identificar subtipos de autismo, reflexionó sobre el estado actual de la investigación del trastorno y los principales desafíos que enfrentan los investigadores y las personas autistas.

“El autismo se investiga en diversas disciplinas y esto ocurre en todo el mundo. Creo que el campo de la investigación sobre el autismo es, en general, muy sólido y diverso”, aseguró la profesora del Instituto MIND de la UC Davis en una publicación de salud.

Desafíos para las personas

Sin embargo Nordahl planteó la incertidumbre que existe sobre la financiación para la investigación y que se traduce en la reducción de los programas de posgrado.

Tras señalar la incidencia de las influencias políticas en las prioridades como otro de los desafíos, aseguró que “el acceso a los servicios y a oportunidades laborales significativas sigue siendo un gran desafío” para las personas con esta condición.

“Un área de investigación emergente es la del envejecimiento y el autismo, y existen indicios de un mayor riesgo de padecer afecciones relacionadas con la edad, como la demencia. Por lo tanto, a medida que aumenta el número de adultos con autismo, también aumentará la necesidad de investigación que aborde los retos a los que se enfrentan con la edad”, aseguró.

FUENTE: Con información de InfoSalud de Europa Press; health.ucdavis.edu

Temas
Te puede interesar

El auge del entrenamiento Fartlek que gana seguidores entre los corredores

Suplementos para el hígado graso no resuelven daños por malos hábitos alimenticios

Facultad de Medicina de Yale recibe fondo millonario destinado a salud mental juvenil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Conflicto

Trump considera "totalmente inaceptable" respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU: "No se reirán más"

Imagen referencial.
INDUSTRIA AéREA

¿Por qué Spirit Airlines llegó al colapso total?

Chamorro afirma que las concesiones mineras otorgadas a China serán revertidas, pues resultarían ilegales cuando se dé la etapa de la transición democrátoca en Nicaragua. (Página Oficial)
NICARAGUA

Daniel Ortega acelera su final al desafiar directamente a EEUU

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) realiza operaciones de bloqueo estadounidenses en el mar Arábigo.
Conflicto

Trump afirma que EEUU necesitaría solo dos semanas para atacar "objetivos restantes" en Irán

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
INICIATIVA

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

Te puede interesar

Imagen referencial de un helicóptero intentando sofocar las llamas.
EMERGENCIA

Humo, evacuaciones y tensión por incendio de gran magnitud en el oeste del sur de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
TECNOLOGíA

Director ejecutivo de Microsoft testifica en trascendental juicio contra misión OpenAI

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.
SUCESO

Tragedia en la I-75 deja dos fallecidas, una bebé en estado crítico y una mujer arrestada

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton
JUICIO

Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.
BIENES RAíCES

Venta de viviendas usadas en EEUU sigue tendencia al alza en abril