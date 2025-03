Estos son los hábitos más poderosos que una mujer debe adoptar en 2025

Muchas mujeres se me acercan a diario buscando inspiración para conseguir sus metas. Y me refiero a sueños que van desde perder peso hasta salir de situaciones abusivas o dar un giro total a la vida con un nuevo emprendimiento. Mi misión es enseñarles que son únicas, que cada una tiene un brillo especial, un talento que les diferencia y les identifica.

1. Cultiva hábitos poderosos, un paso a la vez: La mayoría de las veces hacemos una lista imposible de realizar. Mi consejo: no te pongas metas tan difíciles de antemano, haz pequeños cambios. Por ejemplo, si queremos bajar de peso, pues no vamos a decir “en un mes vamos a bajar 10 libras”. No. Una libra, dos libritas, pequeños ajustes.

2. Descubre tu talento: Reconoce que Dios nos ha dado un talento a cada una de nosotras. Es una habilidad que está dentro, pero a veces escondida.

3. Aparta las creencias absurdas de la familia: ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como “en esta familia nunca nadie ha estudiado”, o “te vas a quedar solterona”? No dejes que esos comentarios frenen tus sueños. Sé tú la primera, sé punta de lanza y rompe con ese patrón, no te conformes. Cambia esa narrativa.

4. Aprende a perdonar: Esto no quiere decir que vas a restaurar la relación con la persona que te hizo daño. Si vienes de un esposo abusivo, no tienes por qué reanudar la relación. Perdonar significa que en tu corazón no haya deseo negativo hacia esa persona. Es mejor decir: “Perdónalo, Señor, bendícelo, que cambie su vida, que sea otro hombre”.

5. Siempre lleva el amor como estandarte: Ama siempre sobre todas las cosas. No me refiero específicamente a demostrarle amor a otra persona. Ama lo que haces y ama a la persona en la que sueñas convertirte. El mundo no es un lugar perfecto y necesitamos el escudo del amor. El amor cura, nos da fuerzas.

6. No temas al fracaso, aprende de las caídas: A veces nos etiquetan, nos dicen que tenemos que lucir así, que tenemos que hacer o lograr esto. No somos máquinas. Tenemos, ante todo, que adueñarnos de nuestros caminos y sueños, más allá de patrones o etiquetas. No nos podemos quedar lamentándonos.

7. Suelta las cargas: A veces las cargas tienen la intención de que estemos encorvadas mirando para abajo y llevando ese peso, y esto nos absorbe las energías, nos impide brillar. Pues no, levanta la vista, suelta las cargas ajenas. Hay un versículo en la Biblia que dice. “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”. Eso lo escribió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel.

8. Celebrar nuestros talentos: En el Día Internacional de la Mujer celebramos en Miami la conferencia “Mujer Única” y la primera edición de los premios, donde honramos a personas extraordinarias como Jenisbel Acevedo, Vanessa Gracia Cruz, Jany Martinez Ward, Luz María Doria y Myrka Dellanos.

* Mariam Delgado, presentadora de TV y radio, conferencista, escritora y guía espiritual. Es pastora de Alpha & Omega Church en Miami, fundadora del movimiento “Yo Soy Más” & Host de #MujerUnicaPodcast. @mariamjdelgado