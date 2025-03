Con tenacidad, Ana Hernández es ejemplo de mujer emprendedora

“De Santa Marta. Un pueblo muy pequeño, pero con mucho encanto y del que nunca me he desconectado”, resaltó.

Corría el año 2007, cuando Ana acudió a la Feria de Sevilla y conoció a quien luego sería su esposo.

“Vine a Miami por amor”, enfatizó.

Pero al conocer Coral Gables se dijo “guau, aquí es donde yo quiero vivir. Es un sentimiento muy especial que comparto con muchos españoles que viven aquí. Su arquitectura neocolonial me transporta a España, me recuerda muchísimo a mi tierra. Sus calles con nombres de ciudades y regiones españolas, Sevilla, Andalucía, Madrid, Córdoba, me hace sentir más cerca. Me gustan sus zonas verdes, su luz, la limpieza de la ciudad. Es sin duda para mí un lujo ser parte de ella”.

Mujer

Aquí Ana comenzó su andadura como importadora de productos españoles en el 2012.

“Mi carrera empresarial nació de la nostalgia. Yo la verdad es que echaba mucho de menos la comida de mi tierra. Y entonces aquí no había tanta como hay hoy en día. Y también quería dedicarme a algo que me permitiera visitar con frecuencia mi país, estar conectada con ambos sitios. Una conexión entre Madrid y Miami, entre España y Estados Unidos”, detalló.

El comienzo no fue fácil. “Los inicios fueron duros. Me llevaron muchas horas de trabajo”, recordó.

Aquella agotadora etapa coincidió con la formación de una familia. “Fui madre. Y en medio de eso tuve que decidir si seguía adelante con la compañía o no. Y fue una decisión muy difícil”, trajo a la memoria.

Ana tuvo que decidir entre dedicarse al cuidado maternal por completo o seguir adelante acortándole horas a la familia. “Busqué solución y decidí seguir adelante con el proyecto empresarial”, aseveró.

Insistió en que no fue tarea fácil: “Hubiera sido muy fácil dejar el negocio porque todavía no estaba dando sus frutos. Estuve tentada a hacerlo, pero pensando en un futuro, decidí seguir adelante y atender ambas funciones, madre y empresaria”.

Sí, tuvo ayudas. “Por supuesto que tuve ayudas. Pero ni siquiera dejé de amamantar”, confesó.

Calculaba las horas. “Me ponía en una reunión y salía para amamantar al bebé. Volvía a la reunión y volvía a salir para la siguiente toma. Y así hacía hasta tres veces en un día”, rememoró.

“Mi mayor motivación fue que yo soy muy independiente. Entonces no quería dedicarme a ser madre nada más el resto de mi vida. Quería formar un futuro que a la vez ayudara al futuro de mis hijos. Hoy en día me alegro muchísimo porque es algo que nos beneficia a todos en la familia”, recalcó.

“Es algo que he creado. Es algo que me hace sentirme bien como mujer, como persona y como madre. Ahora mis hijos están disfrutando mucho más mi presencia, que probablemente están en edades en las que necesiten más mi presencia. Y lo estoy pudiendo hacer”, subrayó.

Y a las mujeres que sueñan con salir adelante, Ana aconsejó que “los sueños son sueños hasta que decide hacerlos realidad. Y decidir hacerlos realidad no es otra cosa que tomar una decisión con tenacidad. Está seguro de ello, y al final demuestra que tenía razón porque termina logrando lo que quería”.

Experiencia cultural

A través de los años, Ana ha viajado y conocido otras ciudades, otros países, y no recuerda sentirse tan a gusto como en Miami, Coral Gables.

“He viajado muchísimo, dentro y fuera de los Estados Unidos, pero en ninguna ciudad me he sentido como me siento aquí”, afirmó.

Además de una importante comunidad española, aquí hay otra descendiente de padres y abuelos españoles, principalmente cubana, que facilita sentirse acogido.

“El español se siente tan bien aquí porque hay un gran cariño hacia la madre patria. Me he sentido hasta admirada por el simple hecho de ser española”, reconoció.

“Incluso eso me ha abierto puertas en el negocio, el simple hecho de ser español. Miami es una ciudad que acoge muy bien al español. La gente le gusta la cultura española, se sienten identificados, tienen raíces españolas”, distinguió.

Al final, “hay cierta afinidad que ni te la puedes inventar ni puedes hacer que no te atraiga”, puntualizó.

Empresa

Con más de 300 productos españoles, desde jamones, embutidos ibéricos, quesos, aceites, pescados y mariscos enlatados hasta dulces y especias, Deliberico.us cuenta además con recetas e ideas de regalos con precios competitivos, incluso con facilidad de cuotas a pagar.

La selección cubre prácticamente toda la geografía española, desde los jamones de las milenarias dehesas de Jabugo hasta grandes quesos de Galicia, La Mancha y Canarias.

“El canario es uno de los más populares que tenemos. Queso de cabra majorera”, de la isla de Fuerteventura, confirmó. De textura cremosa a semidura y superficie cubierta con algo de pimentón.

En Navidad, cuando la costumbre del regalo predomina, Ana y su equipo preparan cajas y cestas con apetitosos productos.

Celebración

Con motivo de la celebración de la Feria de Sevilla en Coral Gables, el 8 de marzo, además Día Internacional de la Mujer, la ciudad floridana hace su versión de la gran fiesta sevillana y se viste de gala para festejar sus raíces.

Ana recuerda la Feria de Sevilla con muchísimo cariño. “Trato de ir casi todos los años. Me encanta vestirme de flamenca. Me encanta el colorido de sus calles, los farolillos del recinto, las luces del alumbrado. Es una feria muy alegre y la vives en cada esquina. Te encuentras a cualquiera amenizando la tarde con una guitarra y con una linda voz en prácticamente cada esquina. Creo que hay cinco artistas por metro cuadrado. Es una feria a la que hay que ir al menos una vez en la vida”, resumió.

Para Ana “no hay mejor sitio en Miami para celebrar la Feria de Sevilla que Coral Gables”, y allí está con su caseta y firma distribuidora.

“No hay otra ciudad en Miami que esté más cerca de Sevilla, con su arquitectura influenciada por España. La torre del Hotel Biltmore, que fue hecha a semejanza de la Giralda en Sevilla, su calles y elegancia. La Feria de Sevilla es una feria muy elegante y eso es lo que proponemos hacer”, manifestó.