martes 24  de  febrero 2026
SALUD

Estudio alerta sobre impacto del peso parental en la salud hepática de los hijos

Reducir el exceso de peso antes del embarazo podría traer beneficios duraderos para la salud metabólica de los hijos, señalan investigadores

40 % de la población padecerá sobrepeso u obesidad en 2014, y el problema del hígado graso podría crecer en la misma medida.

40 % de la población padecerá sobrepeso u obesidad en 2014, y el problema del hígado graso podría crecer en la misma medida.

ARCHIVO
Imagen referencial. Mujer embarazada.&nbsp;

Imagen referencial. Mujer embarazada. 

Pixabay.
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PEXELS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El sobrepeso y la obesidad de los padres antes del embarazo se relaciona con un mayor riesgo de que la siguiente generación sufra hígado graso cuando son adultos jóvenes, según un estudio.

Un estudio que publica Gut, del grupo BMJ, indica que el riesgo de los adultos jóvenes es más de tres veces mayor si tanto la madre como el padre tienen sobrepeso. La investigación es de tipo observacional, lo que no permite establecer un vínculo causa-efecto.

Lee además
Detección temprana: Incluye tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), biomarcadores en sangre y el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.
BIENESTAR

Las causas del aumento del cáncer colorrectal en menores de 50 años siguen sin conocerse
Diego Casanova (C), familiar de un preso político, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. Más de 200 presos políticos venezolanos se encontraban en huelga de hambre el 22 de febrero de 2026 para exigir su liberación en el marco de una nueva ley de amnistía que excluye a muchos de ellos.
VENEZUELA

Régimen chavista anuncia excarcelación de 179 presos políticos en medio de denuncias de trabas judiciales

El hígado graso no alcohólico o enfermedad hepática metabólica (MASLD) afecta aproximadamente al 15 % de los niños y a más del 30 % de los adultos, según el equipo investigador, encabezado por la Universidad de Washington en San Luis (EE. UU).

Investigaciones previas habían señalado el papel de la obesidad materna en el riesgo de MASLD para las generaciones futuras, pero no estaba claro si la paterna y el sobrepeso infantil influían.

Los investigadores evaluaron la relación entre el peso de los padres, a través del índice de masa corporal (IMC),antes del embarazo, y las probabilidades de desarrollar MASLD a los 24 años, para lo que usaron datos de 1.933 niños del Estudio Longitudinal de Padres e Hijos de Avon (ALSPAC) del Reino Unido.

El MASLD se definió como niveles elevados de grasa en el hígado y al menos un factor de riesgo cardiometabólico, como colesterol alto o glucosa en ayunas alta.

A los 24 años, uno de cada diez niños del estudio padecía MASLD y el resto 1.732 tenía un hígado normal. Los que habían desarrollado la enfermedad eran más propensos a ser varones y a tener un IMC más alto.

El sobrepeso y la obesidad se asociaron de forma independiente con un mayor riesgo de que los hijos acabaran sufriendo MASLD, tras tener en cuenta otros factores que podían influir.

Cada kilo adicional del IMC materno aumentaba la probabilidad en un 10 %, mientras que el equivalente paterno la incrementaba en un 9 %.

Peso acumulado

Si ambos padres tenían sobrepeso u obesidad antes de concebir, las probabilidades de que el niño desarrollara MASLD eran tres veces mayores, lo que se debe en gran medida al exceso de peso acumulado (IMC) durante la infancia, indican los resultados.

Para el estudio, los padres proporcionaron información sobre su altura, peso e IMC, además de completar cuestionarios periódicos sobre factores de salud y estilo de vida que podían influir durante el embarazo y después del nacimiento, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la situación laboral y el nivel educativo.

Las madres también informaron de su actividad física y si tenían diabetes o hipertensión, mientras que para los niños, entre otros datos, se midió varias veces el IMC, además de información sobre consumo de tabaco o alcohol en la edad adulta temprana.

Aunque aún no se comprenden del todo los factores que explican las asociaciones observadas, los investigadores concluyen que sus resultados “respaldan la influencia de la obesidad biparental en la salud metabólica de los hijos durante los primeros años de vida”.

Por ello, sugieren que los esfuerzos por mitigar el exceso de peso en las madres y padres antes de la concepción “pueden reportar beneficios a largo plazo para los resultados metabólicos de sus futuros hijos”.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Sarampión reaparece en Florida y expertos advierten sobre riesgos y baja cobertura vacunal

Experta derriba mitos sobre mantener el cerebro "joven" con fórmulas mágicas

Una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer de piel a lo largo de su vida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DISCURSO DE LA UNIóN

Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

Por Leonardo Morales
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Política migratoria

Administración Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Crimen de Estado

EEUU promete presionar a régimen cubano 30 años después de la masacre de Hermanos al Rescate