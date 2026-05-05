Florida tiene la tercera mejor educación en presupuestos escolares, según estudio de WalletHub

MIAMI. Más del 90% de los estadounidenses está de acuerdo con que se debería enseñar a elaborar presupuestos en las escuelas, la empresa de finanzas personales WalletHub publicó su informe sobre los estados con la mejor educación presupuestaria en escuelas secundarias y se destaca dónde los estudiantes están mejor preparados para tomar decisiones financieras inteligentes.

WalletHub evaluó los 50 estados y el Distrito de Columbia en función de 11 indicadores clave, incluyendo si los estudiantes deben cursar una asignatura de finanzas personales, los resultados de las pruebas de alfabetización financiera y la clasificación general de las escuelas.

Las conclusiones del informen destacan que Florida está en el tercer lugar con escuelas que enseñan a elaborar presupuestos a los estudiantes de escuelas secundarias. Le anteceden Utah y Virginia.

Los datos utilizados para crear esta clasificación se recopilaron hasta el 7 de abril de 2026 del Consejo para la Educación Económica, el Consejo Nacional de Educadores Financieros, la Fundación Estadounidense para la Educación Pública, el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, Next Gen Personal Finance y US News & World Report.

¿Qué le da Florida ese tercer lugar?

Florida ocupa el tercer lugar en cuanto a la calidad de su educación presupuestaria en la escuela secundaria, debido en gran parte a que es obligatorio impartir clases de economía y finanzas personales en la escuela secundaria.

Como resultado, el estado obtiene la calificación más alta en educación financiera de secundaria otorgada por la Fundación Estadounidense para la Educación Pública y se prevé que mantenga esta calificación al menos hasta 2028.

Florida también ha experimentado mejoras en los últimos años. Por ejemplo, durante el año académico 2025, 25 % más de estudiantes tuvieron garantizado cursar al menos una asignatura de finanzas personales antes de graduarse, en comparación con el año 2024. Este es el mayor incremento en el ámbito nacional.

Consejos para aprender elaborar un presupuesto

Si vives en un estado donde no se imparta educación formal sobre presupuestos no hay que desesperarse, por el contrario, lo fundamental es poner manos a la obra y crear ese cálculo de ingresos y egreso. Eso ayudará a afrontar con mayor seguridad las subidas de precios, las fluctuaciones económicas, los despidos inesperados y otros desafíos financieros.

Toma clases: Aunque tu escuela secundaria no ofreciera cursos sobre presupuesto o finanzas personales, ¡aún estás a tiempo de tomar una! Puedes inscribirte en un curso en tu universidad comunitaria local o tomar cursos en línea de diversas instituciones o incluso de organizaciones como AARP para mejorar tus conocimientos sobre conceptos financieros clave.

Lee artículos: Hay muchísimos recursos gratuitos en línea que te enseñan cómo hacer un presupuesto y por qué es importante. Hacer un presupuesto no es difícil; solo necesitas conocer los pasos básicos.

Habla con tus amigos y familiares: Conversar sobre finanzas personales y presupuestos con tus amigos y familiares puede ayudarte a ampliar tus conocimientos y descubrir qué estrategias funcionan mejor para otras personas. También puedes pedirles a tus seres queridos que te ayuden a mantenerte responsable una vez que tengas un presupuesto.

Prueba las herramientas en línea: muchas aplicaciones te permiten crear un presupuesto gratis en línea, e incluso pueden sincronizarse con tus cuentas para hacer un seguimiento de tu progreso en tiempo real. También puedes elegir entre varias plantillas de presupuesto, lo que facilita la tarea de presupuestar con solo ingresar algunos datos.

Pon a prueba tus conocimientos: puedes realizar un cuestionario sobre educación financiera para comprobar cuánto sabes ya e identificar las áreas en las que necesitas ampliar tus conocimientos.

WalletHub recomienda

“Todas las escuelas secundarias deberían ofrecer educación financiera personal obligatoria, incluyendo la elaboración de presupuestos. Los estudiantes que aprendan a presupuestar antes de incorporarse al mundo laboral podrán tomar mejores decisiones financieras”, afirma Chip Lupo, analista de WalletHub.

“Además, podrán ahorrar más para el futuro y probablemente tendrán mejores calificaciones crediticias que sus compañeros que nunca aprendieron a presupuestar o que tuvieron que arreglárselas por su cuenta sin instrucción”, añade. “Además, podrán ahorrar más para el futuro y probablemente tendrán mejores calificaciones crediticias que sus compañeros que nunca aprendieron a presupuestar o que tuvieron que arreglárselas por su cuenta sin instrucción”, añade.

Lo que dice un experto

David Sponh, doctor en Administración de Empresas (DBA), considera que la forma más eficaz de enseñar finanzas personales en la escuela secundaria es ir más allá de la teoría y centrarse en el aprendizaje práctico y experiencial.

“A los estudiantes a menudo les cuesta relacionar conceptos abstractos como el presupuesto, el ahorro, el crédito o la inversión con su vida diaria, a menos que vean cómo se aplican a decisiones reales. La educación financiera debe integrarse en situaciones cotidianas que los estudiantes encontrarán, como administrar su salario, comparar opciones de préstamos estudiantiles, comprender la deuda de las tarjetas de crédito o planificar gastos futuros”.

El también máster en Administración de Empresas, (MBA), indica que el aprendizaje basado en simulaciones es particularmente efectivo.

“Actividades como ejercicios de presupuesto simulado, juegos de inversión y estudios de casos reales animan a los estudiantes a participar activamente en la toma de decisiones en lugar de memorizar conceptos pasivamente. La educación financiera se desarrolla mejor mediante la repetición, la formación de hábitos y la aplicación práctica”.

En el ámbito universitario, enfatizo estos mismos principios en mis cursos de finanzas y gestión patrimonial. En lugar de basarme únicamente en clases magistrales, incorporo proyectos de planificación financiera personal, ejercicios de construcción de carteras y escenarios de presupuesto que requieren que los estudiantes tomen decisiones de equilibrio entre gasto, ahorro e inversión.

“Con frecuencia, se evalúan decisiones financieras de la vida real mediante estudios de caso que abarcan la gestión de deudas, la planificación de la jubilación y la creación de riqueza a largo plazo. Estos métodos experienciales fortalecen tanto la comprensión como la confianza, ayudando a los estudiantes a interiorizar hábitos financieros que trascienden el aula”. “Con frecuencia, se evalúan decisiones financieras de la vida real mediante estudios de caso que abarcan la gestión de deudas, la planificación de la jubilación y la creación de riqueza a largo plazo. Estos métodos experienciales fortalecen tanto la comprensión como la confianza, ayudando a los estudiantes a interiorizar hábitos financieros que trascienden el aula”.

En cuanto, a los beneficios que ofrece a largo plazo la educación presupuestaria para los jóvenes, responde que los estudiantes que aprenden a presupuestar desde pequeños tienen más probabilidades de desarrollar hábitos financieros saludables que reducen el estrés, mejoran la toma de decisiones y promueven la estabilidad financiera a largo plazo.

“La elaboración de presupuestos crea conciencia sobre el comportamiento de gasto y enseña la gratificación postergada, una habilidad esencial en un entorno donde las compras instantáneas y la deuda del consumidor son cada vez más común”.

Explica que los jóvenes que entienden cómo administrar su presupuesto suelen estar mejor preparados para evitar deudas con intereses altos, crear ahorros para emergencias y tomar decisiones más informadas relacionadas con la universidad. costos, vivienda, transporte y planificación de la jubilación.

Concluye: “La educación financiera también contribuye a un mayor bienestar mental, ya que el estrés financiero sigue siendo uno de los principales factores que generan ansiedad en los adultos”.

FUENTE: Con información de WalletHub