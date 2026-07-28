Hallan variante de bacteria que permite frenar el crecimiento de tumores del cáncer de páncreas

MIAMI. - Un equipo de científicos de la Universidad de California logró dar con una variante genética de una bacteria que “suprime significativamente” el crecimiento de tumores del cáncer de páncreas y puede contribuir potencialmente con terapias tradicionales para contener este tipo de enfermedades difíciles de tratar y con alta tasa de mortalidad.

La investigación se centró en la modificación genética de la bacteria Bifidobacterium logum, un probiótico considerado capaz de vivir en entornos tumorales con poco oxígeno como el del cáncer de páncreas, aplicada en ratones, generando resultados esperanzadores, según la revista especializada Science Advances .

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Aunque el estudio arroja luces para tratamientos terapéuticos en otros tipos de cáncer muy complejos como el del pulmón y el de colon, se advirtió que por haberse desarrollado exclusivamente en animales, falta su comprobación eficaz en seres humanos y se requerirá de nuevos estudios clínicos.

Una variante y el cáncer de páncreas

Según la publicación, los investigadores consiguieron obtener la variante modificada, denominada BifidoSumIL-2, luego de varias pruebas de laboratorio en busca de un freno contra el avance del cáncer de páncreas.

La cepa fue administrada a ratones portadores de tumores subcutáneos y de un modelo de cáncer de páncreas, lo que según el estudio “suprimió significativamente el crecimiento tumoral tanto en tumores subcutáneos como en adenocarcinomas ductales pancreáticos ortotópicos en ratones, induciendo una mejor relación”.

La investigación advierte que el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), constituye aproximadamente el 90% del cáncer de páncreas y “es una neoplasia maligna altamente agresiva y letal”, cuyo tratamiento estándar es aplicable solo del 15% al 20% de los pacientes al momento del diagnóstico.

Terapias y limitaciones

“La combinación de BifidoSumIL-2 con quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia redujo aún más el crecimiento de adenocarcinomas ductales pancreáticos ortotópicos, lo que subraya su potencial terapéutico para cánceres difíciles de tratar como el adenocarcinoma ductal pancreático”, apuntan los resultados del estudio.

Sin embargo, los investigadores advierten que hay limitantes a considerar y que deben investigarse más a fondo para avanzar en el tratamiento terapéutico del cáncer del páncreas.

El entorno inmunosupresor de este tipo de cáncer, su escasa vascularización y el riesgo de resistencia son desafíos para futuras fases experimentales, subrayaron.

“Nuestros resultados sugieren que usar Bifidobacterium modificadas para liberar inmunoterapias específicas dentro de tumores es una vía prometedora para transformar el tratamiento del cáncer de páncreas y otros tumores sólidos de difícil abordaje”, según indicó la publicación.

FUENTE: Con información de Science Advance, Infobae