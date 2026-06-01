Crean un prototipo de test para detectar cáncer de páncreas "en minutos"

Un equipo de investigadores españoles del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona (HMRIB) desarrollaron un prototipo de test diagnóstico para detectar el cáncer de páncreas "en minutos" con una muestra de sangre analizada en una tira reactiva.

Este hallazgo, que es posible gracias al trabajo colaborativo de los institutos de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) y de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC), además del referido centro hospitalario, llevó a cabo su prueba de concepto a través de muestras de 20 pacientes y otras tantas personas sanas en este hospital de la ciudad condal. Los resultados del mismo han sido publicados en la revista especializada 'Talanta'.

El referido "se trata del primer ensayo de esta prueba diagnóstica que identifica, en el plasma sanguíneo, una proteína (sAXL) que actúa como biomarcador del adenocarcinoma ductal pancreático, el cáncer de páncreas más frecuente y letal", han indicado desde el CSIC, al tiempo que han expuesto que "los resultados revelan un método sencillo, portátil y económico que deberá ser optimizado antes de su aplicación clínica".

Explican que "el dispositivo desarrollado utiliza una tecnología similar a la de los test rápidos, basada en tiras reactivas capaces de analizar una muestra de plasma sanguíneo en pocos minutos". "Mediante la optimización de distintos componentes para mejorar su sensibilidad, reproducibilidad y claridad de señal, el test permitió distinguir con precisión entre pacientes con cáncer de páncreas y personas sanas", agregaron

"Se trata de la primera aplicación de un inmunoensayo de flujo lateral cuantitativo -técnica diagnóstica que mide la concentración de una sustancia en una muestra líquida- para detectar sAXL en plasma", destacó el investigador del grupo 'Nanobiotechnology for Diagnostics' del IQAC-CSIC y autor de este estudio, Juan Pablo Salvador.

Formato "rápido y sencillo"

De este modo, el CSIC sostuvo que este ensayo "muestra la capacidad del nuevo método para identificar la presencia en la sangre de la proteína sAXL mediante la utilización de anticuerpos en un formato rápido y sencillo". "Esta proteína está ubicada en la superficie de las células y forma parte del funcionamiento normal del organismo, pero se sobreexpresa en determinados tipos de cáncer: en el caso del páncreas, aparece en niveles anormalmente elevados en más del 70 por ciento de los tumores", informaron.

"Hace unos años, demostramos que la presencia de esta proteína soluble en la sangre es un marcador de pacientes que ya han desarrollado el tumor"explicó, por su parte, la coordinadora del Grupo de Investigación en Dianas Moleculares del Cáncer del IIBB-CSIC y del HMRIB, Pilar Navarro, quien añadió que, tras validarse las mediciones obtenidas frente a técnicas estándar como 'ELISA', una modalidad diagnóstica de referencia en laboratorios especializados y hospitales que cuantifica la presencia de la proteína, esta comparativa "permitió confirmar la relevancia diagnóstica del método".

A juicio de los especialistas del CSIC, este trabajo "supone un prometedor avance para pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático, que supone la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados". "En parte, se debe a que este tipo de tumor es difícil de detectar en sus primeras etapas, por lo que más del 85 por ciento de los diagnósticos se obtienen cuando ya no se puede operar, es decir, cuando ya no se puede recurrir a la única opción curativa que existe en la actualidad", han declarado.

FUENTE: Con información de Europa Press