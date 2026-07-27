Una mujer recupera la visión tras un trasplante sin precedentes de la mácula lútea

Médicos italianos realizaron por primera vez el trasplante de la parte central de la retina, conocida como mácula lútea , una intervención inédita que permitió devolver la visión a una paciente que permanecía ciega desde hacía cinco años, informó el Hospital Molinette de Turín.

La paciente, una mujer de 67 años identificada como Elena, había perdido completamente la visión tras sufrir un grave accidente de tránsito que le provocó una lesión irreversible en el nervio óptico del ojo izquierdo. Aunque las estructuras del ojo permanecieron intactas, la lesión impedía transmitir la información visual al cerebro.

En el ojo derecho, además, padecía una maculopatía y había sufrido traumatismos que dañaron de forma irreversible la retina y comprometieron la transparencia de la córnea.

Un procedimiento sin precedentes

Según el hospital, la destrucción total de la zona que contiene las células madre hacía imposible realizar un trasplante de córnea convencional, por lo que la paciente estaba condenada a la ceguera.

Sin embargo, el profesor Michele Reibaldi y su equipo lograron superar ese obstáculo mediante una técnica inédita. Aprovechando tejidos sanos del ojo izquierdo, que ya no cumplía función visual, los especialistas extrajeron y trasplantaron al ojo derecho un bloque anatómico completo que incluía la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez en el mundo, la parte central de la retina, la mácula.

El Hospital Molinette destacó que se trata de un procedimiento pionero, al ser la primera ocasión en que se trasplanta esta estructura esencial para la visión central, responsable de percibir los detalles finos y los colores. La intervención permitió que la paciente recuperara la capacidad de ver tras cinco años de ceguera.

FUENTE: Con información de AFP