miércoles 10  de  septiembre 2025
NUTRICIÓN

Índice de obesidad en menores se dispara y supera por primera vez al de bajo peso en el mundo

Uno de cada 10 niños y adolescentes vivirán en 2025 con esta forma de malnutrición asociada a trastornos metabólicos y depresión, según la UNICEF

La obesidad en menores, prevenible con buena alimentación&nbsp;&nbsp;

La obesidad en menores, prevenible con buena alimentación  

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Por primera vez, la obesidad infantil superó el bajo peso en todo el mundo, lo que convierte a esta enfermedad crónica en la principal forma de malnutrición entre los menores de 5 a 19 años de edad por delante de la desnutrición, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El informe de esta agencia de la ONU, publicado este miércoles, señala que el índice de obesidad aumentó de un 3% a un 9,4% en menores de edad, mientras que la prevalencia del bajo peso en este segmento de población se redujo del 13% al 9,2%, desde el año 2000.

Lee además
La obesidad provoca una serie de enfermedades.

¿Será posible mecanismo para tratar la obesidad sin reducir la ingesta alimentaria?
El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Esto se traduce en que la obesidad está afectando en este 2025 a 188 millones menores de edad en el mundo, lo que supone que uno de cada 10 niños la padece. Y es una cifra que crece hasta los 391 millones en el caso del sobrepeso, reportaron agencias.

El estudio, que abarcó la población de menores de edad en más de 190 países, establece que la ingesta de “chucherías” es una de las principales causas que se deben controlar.

De la obesidad a otras patologías

Según el informe, la obesidad representa en los menores un enorme riesgo de desarrollar enfermedades en un futuro que van desde la resistencia a la insulina, hipertensión arterial hasta otras patologías como las cardiovasculares, cáncer y hasta depresión.

"Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso. La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y el desarrollo de la infancia", afirmó la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell a agencias.

El informe advierte que la alimentación de los niños es clave, puesto que se ve afectada por ingestas no saludables, como productos ultraprocesados, “comida rápida”, que generalmente están "muy presentes en tiendas y colegios, pero también en hogares de padres trabajadores.

Los países donde la obesidad infantil está más presente son las islas del Pacífico como Niue (38%) pero también hay “elevados niveles” en Chile (27%) y en EEUU y Emiratos Árabes (21%), según el informe.

Costos en salud no son menores

En el caso de los países de bajos y medianos ingresos, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad aumenta entre los menores, aunque la desnutrición aguda, el retraso del crecimiento y otras formas de desnutrición siguen siendo un "grave problema" entre los menores de cinco años, se aseguró.

“Se necesitan urgentemente políticas que ayuden a los progenitores y cuidadores a acceder a alimentos nutritivos y saludables para sus hijos", destacó Russell.

Y en caso contrario, pronostica que los países tendrán altos costos en sus sistemas de salud a largo plazo.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press/InfoSalud

Temas
Te puede interesar

El 38% de los niños con sobrepeso sufre dolores en las piernas y pies

Intercambio de material erótico: ¿Eres infiel cuando 'sexteas'?

El miedo afecta de forma distinta según el género, indica un estudio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Te puede interesar

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro Quiénes sostienen la dictadura de Cuba video
ESPACIO DE ANÁLISIS

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"

Esta imagen, publicada el 10 de septiembre de 2025 por la Oficina del Primer Ministro polaco, muestra al general Wieslaw Kukula (centro), jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, asistiendo a una reunión de emergencia organizada por el primer ministro polaco, Donald Tusk (no aparece en la imagen), en Varsovia, tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos.   
TENSIÓN

Polonia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN y denuncia "provocación a gran escala"