Índice de obesidad en menores se dispara y supera por primera vez al de bajo peso en el mundo

NUEVA YORK .- Por primera vez, la obesidad infantil superó el bajo peso en todo el mundo, lo que convierte a esta enfermedad crónica en la principal forma de malnutrición entre los menores de 5 a 19 años de edad por delante de la desnutrición , según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El informe de esta agencia de la ONU, publicado este miércoles, señala que el índice de obesidad aumentó de un 3% a un 9,4% en menores de edad, mientras que la prevalencia del bajo peso en este segmento de población se redujo del 13% al 9,2%, desde el año 2000.

Esto se traduce en que la obesidad está afectando en este 2025 a 188 millones menores de edad en el mundo, lo que supone que uno de cada 10 niños la padece. Y es una cifra que crece hasta los 391 millones en el caso del sobrepeso, reportaron agencias.

El estudio, que abarcó la población de menores de edad en más de 190 países, establece que la ingesta de “chucherías” es una de las principales causas que se deben controlar.

De la obesidad a otras patologías

Según el informe, la obesidad representa en los menores un enorme riesgo de desarrollar enfermedades en un futuro que van desde la resistencia a la insulina, hipertensión arterial hasta otras patologías como las cardiovasculares, cáncer y hasta depresión.

"Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso. La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y el desarrollo de la infancia", afirmó la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell a agencias.

El informe advierte que la alimentación de los niños es clave, puesto que se ve afectada por ingestas no saludables, como productos ultraprocesados, “comida rápida”, que generalmente están "muy presentes en tiendas y colegios, pero también en hogares de padres trabajadores.

Los países donde la obesidad infantil está más presente son las islas del Pacífico como Niue (38%) pero también hay “elevados niveles” en Chile (27%) y en EEUU y Emiratos Árabes (21%), según el informe.

Costos en salud no son menores

En el caso de los países de bajos y medianos ingresos, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad aumenta entre los menores, aunque la desnutrición aguda, el retraso del crecimiento y otras formas de desnutrición siguen siendo un "grave problema" entre los menores de cinco años, se aseguró.

“Se necesitan urgentemente políticas que ayuden a los progenitores y cuidadores a acceder a alimentos nutritivos y saludables para sus hijos", destacó Russell.

Y en caso contrario, pronostica que los países tendrán altos costos en sus sistemas de salud a largo plazo.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press/InfoSalud