Isnovel Navarro, el entrenador que regala salud en miami

“Sin duda toda mi potencia y velocidad vienen de la escuela circense, no obstante, como entrenador personal y preparador físico he podido desarrollar otras facetas que me permiten ofrecer un servicio completo y personalizado. Siempre me esfuerzo porque en mis rutinas mis clientes vayan adquiriendo el dinamismo que es fundamental para lograr la coordinación de esfuerzos en diferentes grupos musculares y articulaciones. Sería muy difícil de aprender todo esto sin una buena metodología, y en eso nos enfocamos en WellFitMiami”, dijo Navarro a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su equipo, del que también forma parte Gio Rondán, otro afamado artista circense de Cuba con quien decidió unir fuerzas para transformar vidas en Miami.