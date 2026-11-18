La Sociedad Americana de Cáncer indica que fumar es una causa principal de la cardiopatía coronaria

MIAMI.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el tabaco es actualmente la principal causa de muerte evitable en el mundo. Advierte que la esperanza de vida de los fumadores disminuye, en promedio de 10 a 15 años, en comparación con quienes no tienen este hábito.

El tabaquismo, según la OMS, es una droga: una sustancia que, al introducirse en el organismo, altera el sistema nervioso central del individuo, siendo susceptible de crear dependencia física o psicológica.

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Además, los cigarrillos de tabaco contienen más de 4.000 elementos químicos y al menos 400 con efecto cancerígeno.

La Sociedad Americana del Cáncer reporta que el tabaquismo es responsable de 1 de cada 5 muertes por año en Estados Unidos. Fumar origina cerca del 30% de todas las muertes por cáncer en el país.

“La mayoría de las personas saben que fumar puede causar cáncer. Pero también puede causar varias otras enfermedades y puede dañar casi cada órgano del cuerpo, incluidos los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, los órganos reproductivos, la boca, la piel, los ojos y los huesos”, indica la organización.

En este sentido, cerca del 80% de los cánceres de pulmón y alrededor del 80% de las muertes por esta causa se deben al tabaquismo.

Para los fumadores también se incrementan los riesgos de cáncer de boca, laringe, faringe, esófago, riñón, cuello uterino, hígado, vejiga, páncreas, estómago, colon y recto.

Enfermedad de los pulmones

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, el tabaco origina enfermedades respiratorias de diferentes tipos y actúa mediante distintos mecanismos, lo que genera inflamación y daño pulmonar.

La forma más frecuente de enfermedad respiratoria relacionada con el tabaquismo es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Según las estadísticas, el 50% de los fumadores desarrollarán a lo largo de su vida una EPOC.

A su vez, la EPOC incluye la bronquitis crónica y el enfisema. Esta enfermedad empeora con el tiempo, sobre todo si la persona continúa con el hábito de fumar.

Dentro de los primeros síntomas de la EPOC se encuentran ruidos en el pecho (como sibilancias, estertores o silbidos), falta de aire cuando se hace actividad y tos con mucosidad (flema).

La Sociedad Americana del Cáncer indica que el humo del tabaco tiene muchos químicos y partículas que pueden irritar las vías respiratorias superiores y los pulmones. “Cuando la persona inhala estas sustancias, el cuerpo trata de eliminarlas al producir mucosidad y al toser”, explican.

Riesgo cardíaco

Por otra parte, la Sociedad Americana del Cáncer indica que fumar es una causa principal de la cardiopatía coronaria (CHD).

Con esta dolencia, “las arterias del corazón no pueden abastecer al músculo del corazón con suficiente sangre rica en oxígeno. La CHD es la causa principal de los ataques cardíacos y es la causa principal de muerte en los Estados Unidos”.

Otro efecto para la salud de los fumadores es la hipertensión arterial. Además, se reduce la capacidad para ejercitarse y aumenta la probabilidad de coagulación de la sangre. A su vez, disminuyen los niveles del colesterol HDL (bueno) en la sangre.

Fumadores pasivos

La Universidad de Navarra (España) señala que un fumador pasivo tiene 20 a 30% más de riesgo de padecer una enfermedad coronaria y cáncer de pulmón.

“Los hijos de padres fumadores tienen un 20% más de riesgo de padecer asma, infecciones respiratorias (30%), otitis (50%), catarros frecuentes, tos persistente”, advierten las investigaciones.

También indican que el humo inhalado por el fumador pasivo es el de la corriente secundaria: contiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán que la corriente principal que aspira el fumador y unas cinco veces más de monóxido de carbono.

“Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco durante una hora, inhala una cantidad equivalente a 2-3 cigarrillos. La irritación nasal, de los ojos y de las vías respiratorias (con tos y flemas), son los síntomas más frecuentes asociados al humo del tabaco”, explican.

También se ha relacionado el tabaquismo pasivo con alteraciones del desarrollo pulmonar, EPOC, asma, y otras enfermedades respiratorias. De esa manera, el tabaquismo materno durante el embarazo, muchas veces inseparable del tabaquismo pasivo en la primera infancia, se ha asociado a diversas enfermedades y síntomas pulmonares como riesgo de sibilantes, aumento de la hiperreactividad bronquial, menor desarrollo pulmonar y bronquitis.

Es importante saber que, en la mujer, el tabaco, disminuye la fertilidad, hay mayor riesgo de tener abortos prematuros y espontáneos, produce hemorragias durante el embarazo y complicaciones en el parto. Cuando una mujer fuma durante el embarazo, el feto debe considerarse como fumador pasivo.

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FUENTE: Con información de la OMS/ Sociedad Americana de Cáncer/Universidad de Navarra/ Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades