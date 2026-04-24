viernes 24  de  abril 2026
SALUD

La hidratación adecuada mejora la salud física y mental, según expertos

Especialistas advierten que el consumo adecuado de agua mejora funciones vitales y reduce riesgos como fatiga, dolores de cabeza y problemas renales

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En un contexto donde la salud y el bienestar ganan protagonismo en la vida cotidiana, especialistas insisten en la importancia de mantener una adecuada hidratación como una de las medidas más simples y efectivas para cuidar el organismo.

El agua, que representa cerca del 70 % del peso corporal, cumple funciones esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. Entre ellas destacan la regulación de la temperatura, el transporte de nutrientes y la eliminación de toxinas, procesos fundamentales para mantener el equilibrio interno.

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Médicos y nutricionistas coinciden en que una ingesta adecuada de líquidos contribuye a prevenir diversas afecciones comunes. Dolores de cabeza, fatiga, estreñimiento e incluso la formación de cálculos renales pueden estar asociados a una hidratación insuficiente. “La hidratación adecuada es fundamental para que el organismo funcione correctamente”, advierten especialistas en salud pública.

El impacto del consumo de agua no se limita al ámbito físico. Estudios recientes señalan que incluso una leve deshidratación puede afectar la memoria, la concentración y el rendimiento cognitivo, lo que convierte a este hábito en un factor relevante para estudiantes, trabajadores y adultos mayores.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud recomiendan un consumo diario de entre 1,5 y 2 litros de agua, aunque esta cantidad puede variar según factores como la edad, el nivel de actividad física y las condiciones climáticas. En zonas cálidas como el sur de Florida, los expertos aconsejan aumentar la ingesta para compensar la pérdida de líquidos por sudoración.

Riesgos

En este escenario, diversas iniciativas comunitarias han comenzado a promover el reemplazo de bebidas azucaradas por agua, especialmente en comunidades hispanas, donde el bienestar familiar ocupa un lugar central. Este cambio, según los especialistas, puede contribuir a reducir el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Más allá de las recomendaciones médicas, los expertos destacan que incorporar el hábito de beber agua de forma constante a lo largo del día es una estrategia accesible y eficaz para mejorar la calidad de vida. “El agua no solo hidrata, también protege, previene y fortalece”, coinciden.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/OMS/Infoabe

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