martes 10  de  febrero 2026
SALUD

Una buena hidratación, clave para el rendimiento cognitivo y el bienestar físico

Los síntomas de una buena hidratación se pueden apreciar en el sistema cognitivo, ya que aumenta la sensación de bienestar y el rendimiento del cerebro es mejor

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La hidratación constante y una proporción adecuada de sales minerales en el organismo son imprescindibles para un buen rendimiento cognitivo y físico, según el doctor en Nutrición Deportiva que participó en el acto 'Kilómetros de Hidratación' organizado por Solán de Cabras y LALIGA, Javier Guerrero.

Esta presentación, que defendió que una correcta hidratación mejora la calidad de la vida, quiso recalcar también que no todas las aguas son iguales, ya que dependiendo de la cantidad y la calidad de las sales minerales que incluya, el agua tendrá unos u otros efectos en el organismo.

Por su parte, el doctor en Medicina y exjugador profesional de baloncesto, José Antonio Corbalán, explicó que el agua y las sales minerales se van distribuyendo por el organismo en función del grado y tipo de hidratación que la persona tenga, por lo que el agua y su presión son relevantes a la hora de mantener el equilibrio de las células y la sangre del organismo.

Por ello, dieron importancia a la diferencia entre el agua y el agua mineral, ya que los minerales que incluye este líquido son imprescindibles para la vida de cualquier ser humano. Además, aunque una persona no realice actividades físicas o no tenga la sensación de estar sudando, pierde "casi medio litro de agua al día por evaporación", por el llamado 'perspiratio insensibilis', que es el sudor que no se percibe.

Cuando una persona sufre estrés o hace deporte, esta pérdida puede suponer entre "tres y seis litros de agua" al día, incluyendo la pérdida de los minerales que se encuentran en ella.

Las sales minerales, como el calcio o el magnesio, deben estar proporcionadas a la presión de cada organismo. Pero como se ha indicado en la rueda de prensa, cada persona debe tomar el agua que se adecue más a sus necesidades. Por ejemplo, un hipertenso o un enfermo cardíaco no debe tomar agua con mucho sodio, o un enfermo renal agua con mucho potasio. Estos pacientes deben mirar la composición de cada agua, y tomar la que se pueda ajustar a sus necesidades.

Por su parte, el doctor en Nutrición Deportiva, Javier Guerrero, explicó que para que las células y el cerebro rindan hace falta una buena hidratación. Según Guerrero, gran parte de la ciudadanía vive deshidratada y se encuentra peor física y mentalmente por esta falta de agua.

"TEST DE HIDRATACIÓN" ANTES DE CADA ENTRENAMIENTO

En el acto, en el que también participó el exfutbolista Luis Figo, se visualizaron los avances en la concienciación de la hidratación de los últimos años. Figo ha recordado que cuando él empezó su carrera profesional, la hidratación era solo un concepto "de necesidad", de beber cuando se tenía sed.

En cambio, el también exfutbolista Fernando Llorente precisó que en los últimos años se han vuelto "mucho más estrictos" y que se realizan "test de hidratación" antes de cada entrenamiento. Aún así, hay personas a las que les cuesta mucho beber agua, como a Llorente. "Tengo que estar pendiente de hidratarme porque no tengo esa necesidad de beber. Llegaba casi todas las mañanas con mala hidratación", expuso.

En este acto, al que también acudieron los actores Maxi Iglesias y Amaia Salamanca, también se dio voz a personas fuera de la élite deportiva. Amaia Salamanca aclaró que ella solo bebía agua "cuando tenía sed", aunque ahora se está "obligando" a beber más cantidad. Por su parte, Iglesias defendió que no todas las aguas son iguales, y que hay rodajes en los que "ponen agua por poner", sin importar la calidad de la misma.

SÍNTOMAS DE LA DESHIDRATACIÓN

Cuando las personas no están hidratadas, la transpiración es menor. Por ello, cuando alguien está haciendo deporte y no está sudando, puede deberse a una falta de hidratación. En este contexto, José Antonio Corbalán detalló que cuando las personas sufren un golpe de calor es porque "no son capaces de sudar porque tienen un grado de deshidratación preocupante".

Guerrero también explicó que la prueba más fiable para saber si una persona está deshidratada o no es "el color de la orina". Cuanto más oscura sea, mayor deshidratación representa. Por ello, ha recomendado que cada vez que una persona orina, se hidrate otra vez.

En cambio, los síntomas de una buena hidratación se pueden apreciar en el sistema cognitivo, ya que aumenta la sensación de bienestar y el rendimiento del cerebro es mejor y, en general, la calidad de vida es mejor.

FUENTE: EUROPA PRESS

