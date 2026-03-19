jueves 19  de  marzo 2026
SALUD MENTAL

El uso intensivo de redes sociales perjudica el bienestar de los jóvenes

Costa Rica aparece en el cuarto lugar del ránking y alcanza por primera vez el top cinco, la mejor colocación histórica para un país latinoamericano en el informe.

Los adolescentes que pasan más tiempo frente a los dispositivos de pantalla son notablemente más infelices que quienes invirtieron más tiempo en actividades como deportes, lectura e interacción social cara a cara.
Los adolescentes que pasan más tiempo frente a los dispositivos de pantalla son "notablemente" más infelices que quienes invirtieron más tiempo en actividades como deportes, lectura e interacción social cara a cara. CORTESÍA / imageneslatinas.net

HELSINKI.- El uso intensivo de redes sociales causa un declive en el bienestar de los jóvenes, según un informe anual publicado el jueves, en el que Finlandia encabeza el índice mundial de felicidad por noveno año consecutivo.

El Informe Mundial de la Felicidad, apoyado por la ONU, destaca el impacto de las redes sociales en un momento en que muchos países estudian adoptar restricciones al acceso de menores a esas plataformas. Australia fue pionera en diciembre, vetando el acceso de menores de 16 años a redes.

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Costa Rica aparece en el cuarto lugar del ránking y alcanza por primera vez el top cinco, la mejor colocación histórica para un país latinoamericano en el informe.

El país centroamericano es el único de América Latina entre los 10 primeros. Le siguen México (12), Belice (27), Uruguay (31), Brasil (32), El Salvador (37) y Panamá (39).

En cambio se observaron "declives drásticos" de la felicidad entre menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y "especialmente entre chicas jóvenes", según el informe.

Por el contrario, hubo un aumento en el promedio de felicidad reportado en otras partes del mundo.

"La mayoría de los jóvenes del mundo son más felices hoy que hace 20 años, y esa es una tendencia que merece atención", dijo en un comunicado Jon Clifton, jefe ejecutivo de Gallup, que contribuyó con el informe.

El informe destaca la forma "compleja" en que las redes sociales afectan el bienestar.

Entre los factores de impacto están el tiempo dedicado a las redes, el tipo de plataforma, cómo se utiliza, así como elementos demográficos, tales como género y condición socioeconómica.

"El uso intenso se asocia con un bienestar mucho menor, pero aquellos que deliberadamente están fuera de las redes también parecen perderse algunos efectos positivos", comentó Jan-Emmanuel De Neve, uno de los editores del estudio y profesor de economía en la Universidad de Oxford y director de su Centro de Investigación en Bienestar.

La satisfacción de vida es más alta cuando el uso de redes sociales es más bajo, según datos del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que analiza la actividad en internet de estudiantes de 15 años en 47 países.

Finlandia, Afganistán

Los datos de América Latina indican que las plataformas diseñadas para facilitar las conexiones sociales muestran una clara asociación positiva con la felicidad, mientras aquellas basadas en contenidos definidos por algoritmos tienden a demostrar asociaciones negativas, según el informe.

Entre los 147 países incluidos, el nivel más bajo de satisfacción de vida apareció en Afganistán, cuyo gobierno talibán, que retomó el poder en 2021, ha sido acusado de violaciones de derechos humanos y de "apartheid de género" contra las mujeres.

El índice de felicidad, basado en un promedio de tres años, considera seis factores: PIB per cápita, expectativa de vida saludable, apoyo social, libertad para tomar decisiones de vida, generosidad y percepción de corrupción.

Los países nórdicos se mantienen al frente del ranking, con Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega acompañando a Finlandia y Costa Rica en los seis primeros puestos.

Filandia se mantuvo a la cabeza del ranking con un puntaje de 7,764, en una escala de 10.

Juho Saari, profesor de política social y sanitaria de la Universidad de Tampere, señaló que Finlandia tiene desafíos importantes, como un desempleo récord y fuertes recortes en los gastos sociales, pero que "pese a todo eso, somos felices".

"Nos dice que la política no importa mucho", agregó, al señalar que la vida privada de las personas es más importante para entender la felicidad.

El país de 5,6 millones de habitantes suele registrar elevados niveles de confianza en las autoridades y bajos niveles de desigualdad.

FUENTE: Con información de AFP

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