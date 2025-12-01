lunes 1  de  diciembre 2025
salud

La OMS respalda los fármacos GLP-1 para combatir la obesidad

Estos fármacos, denominados GLP-1, imitan la acción de esta homona vinculada tanto con la secreción de insulina como con la sensación de saciedad mediante mecanismos cerebrales

La OMS señala que es importante&nbsp; crear entornos más saludables mediante políticas sólidas (...) para promover la salud y prevenir la obesidad

La OMS señala que es importante  "crear entornos más saludables mediante políticas sólidas (...) para promover la salud y prevenir la obesidad"

PIXABAY

Los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.

Lee además
Imagen referencial. 
SALUD

Pulmones después del COVID: hallazgos científicos y misterios por resolver
Imagen referencial. 
SALUD

El estrés durante el embarazo puede moldear el cerebro y el comportamiento antes de nacer

Estos fármacos, denominados GLP-1, imitan la acción de esta homona vinculada tanto con la secreción de insulina como con la sensación de saciedad mediante mecanismos cerebrales.

La agencia de salud de la ONU publicó el lunes sus primeras directrices sobre cómo pueden ser utilizados para tratar la obesidad crónica en adultos.

Según cifras de la OMS, más de 3,7 millones de personas murieron en 2024 por enfermedades vinculadas a la obesidad, y la organización advierte que el número de personas obesas podría duplicarse de aquí a 2030 si no se adoptan medidas contundentes para frenar la tendencia.

"La obesidad es uno de los grandes desafíos de la salud mundial", declaró en un comunicado el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que las nuevas pautas reconocen la obesidad como una enfermedad crónica que puede ser tratada.

"Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis mundial de salud, los tratamientos con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados", afirmó.

No es una "solución mágica"

Las nuevas directrices recomiendan que las terapias con GLP-1 se utilicen en adultos -excepto mujeres embarazadas- "para el tratamiento a largo plazo de la obesidad".

No obstante, la OMS subraya que, aunque la eficacia de estos tratamientos frente a la obesidad es "evidente", se necesita más información sobre su seguridad y efectividad a lo largo de períodos prolongados.

La agencia también recalcó que la medicación por sí sola no revertirá la tendencia de la obesidad, reconocida como una enfermedad compleja y crónica, además de un importante motor de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

La OMS sugiere combinar estas terapias con una dieta saludable y actividad física.

La agencia señaló también la importante de "crear entornos más saludables mediante políticas sólidas (...) para promover la salud y prevenir la obesidad".

"No se puede considerar estos fármacos como una solución mágica", dijo a la AFP Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS encargado de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención.

"Pero está claro que se van a convertir en una parte muy importante de un enfoque integrado contra la obesidad", añadió.

Modificar la trayectoria

"Existe la posibilidad de que podamos modificar la trayectoria epidemiológica de la obesidad", declaró a la AFP Francesca Celletti, asesora principal de la OMS en materia de obesidad.

Más allá de los efectos sobre la salud, la OMS advirtió que el costo económico global de la obesidad podría alcanzar los 3 billones de dólares anuales a finales de esta década.

"Si no logramos cambiar la curva, la presión sobre los sistemas de salud será insostenible", alertó Farrar.

No obstante, los precios exorbitantes de los fármacos GLP-1 generan preocupación de que no estén disponibles en los países más pobres, donde podrían salvar más vidas.

Los pacientes con diabetes, para quienes estos medicamentos fueron originalmente desarrollados, también han sufrido escasez.

En septiembre, la OMS incluyó los GLP-1 en su lista de medicamentos esenciales para reforzar el acceso y pidió que se produzcan versiones genéricas asequibles para los países en desarrollo.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Con una yema de huevo puedes preparar un antiguo café italiano que tiene una increíble historia

Hasta el 50% de los casos de hipertensión arterial o diabetes podrían detectarse en el dentista

Vapeadores, un daño con olor a fresa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria  y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU
ECONOMÍA

Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Te puede interesar

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.
DDHH

CPI cierra oficina en Venezuela por falta de apoyo "complementario" en caso de crímenes de lesa humanidad

Imagen referencial
DEBATE

Florida autoriza nueva caza de osos tras recurso conservacionista desestimado por la justicia