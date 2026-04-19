domingo 19  de  abril 2026
CIFRAS

Las mujeres con adicciones tardan más años que los hombres en pedir ayuda

Entre las principales barreras destacan el estigma social, la carga de los cuidados, la dependencia económica, el miedo a perder la custodia de hijos e hijas o la falta de recursos adaptados

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El 22 por ciento de las personas atendidas en la red por adicciones con sustancia son mujeres, porcentaje que asciende al 24 por ciento en el caso de las adicciones sin sustancia, advierten desde la Red de Atención a las Adicciones de España (UNAD), que alerta de que las mujeres con adicciones tardan de media 10 años más que los hombres en pedir ayuda.

"Estas cifras no reflejan una menor incidencia, sino las dificultades que encuentran las mujeres para acceder y mantenerse en los tratamientos", puso de relieve en el Congreso estatal de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, que se está celebrando en Murcia.

Lee además
Disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados contribuye a mejorar las posibilidades de embarazo, (Pixabay)
SALUD

Consumir alimentos ultraprocesados afecta la fertilidad en mujeres y hombres y en el desarrollo del feto
Imagen referencial.
SALUD

El ayuno intermitente facilita la regulación hormonal en mujeres con síndrome de ovario poliquístico

Entre las principales barreras destacan el estigma social, la carga de los cuidados, la dependencia económica, el miedo a perder la custodia de hijos e hijas o la falta de recursos adaptados. En este sentido, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, señaló que "los datos muestran que las mujeres llegan más tarde a los recursos y en situaciones de mayor complejidad", lo que refuerza la necesidad de adaptar las respuestas a sus realidades.

Prevenir es la clave

Desde UNAD se reclamó un modelo de prevención basado en la evidencia, con financiación estable y que incorpore la perspectiva de género y el enfoque interseccional. "Sabemos que la prevención funciona, que reduce riesgos y mejora la vida de las personas, pero sigue sin ocupar el lugar central que debería tener", señaló Poyato, quien insistió en que "no puede seguir siendo el eslabón más débil".

Así se ha abordado la necesidad de revisar los modelos de atención, tradicionalmente diseñados desde enfoques masculinizados, para adaptarlos a las necesidades reales de las mujeres. En este sentido, se puso el foco en la importancia de garantizar recursos específicos para ellas, mejorar la coordinación entre sistemas y reforzar la formación de las personas profesionales.

Asimismo, se alertó sobre realidades que requieren una mayor atención, como el consumo de psicofármacos en mujeres, especialmente en población joven y en mayores.

En el Congreso también se puso de manifiesto la estrecha relación entre violencia y adicciones, evidenciando que se trata de realidades "profundamente" interconectadas.

Según sus datos, alrededor del 80 por ciento de las mujeres en tratamiento por adicciones con sustancia y el 70 por ciento de las mujeres con adicciones sin sustancia han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

El talento de las mujeres latinas fue reconocido por Forbes House

La República Democrática del Congo recibe a 15 migrantes hispanos deportados de EEUU

Jenisbel Acevedo presenta S.H.E. Gives Back: una experiencia de moda y filantropía liderada por mujeres en beneficio del Hospital St. Jude

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

El país cuenta con más de 2,600 facultades universitarias.
EEUU

Nuevo reporte sobre mejores universidades

Representantes institucionales y empresariales durante el encuentro Sevilla-Miami |  De izquierda a derecha (fila superior): Rocío Sañudo Limón (Lemon Media), Jordi Boada (TRADE), Santiago García Dils (Sevilla City Office), Rafael Carmona (Autoridad Portuaria de Sevilla), Juan Carlos Pereira (Spain-US Chamber of Commerce y José Marquina (Bernardo de Gálvez Bussines Club). Fila inferior: Javier Yraola (Consulado de España en Miami), Aylton Sousa (Amazon Web Service), Angie Moreno (Ayuntamiento de Sevilla) y Jorge Molinero (Club Victoria).
EMPRESARIOS

Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla

Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el Distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.
BALONCESTO

LeBron James comanda la primera victoria de los Lakers en los playoffs de la NBA

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el Distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

Rolando Escalona, comisionado del Distrito 3 de Miami. 
SANGRE NUEVA

Rolando Escalona, el comisionado que quiere transformar el Distrito 3 de Miami

Las vías conducen a un destino que comenzó en lugares como el gueto de Varsovia , desde donde miles fueron deportados hacia Auschwitz-Birkenau
MUNDO

A 83 años del gueto de Varsovia: memoria del Holocausto y antisemitismo en el presente

Imagen referencial.
SUCESOS

Dos soldados de EEUU resultan heridos por el ataque de un oso en Alaska