sábado 11  de  abril 2026
ALTRUISMO

Jenisbel Acevedo presenta S.H.E. Gives Back: una experiencia de moda y filantropía liderada por mujeres en beneficio del Hospital St. Jude

Más que una venta de ropa, el evento celebró el Mes de la Mujer rompiendo barreras, haciendo que el estilo de diseñador fuera accesible para todos y generando un impacto positivo en la comunidad

Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo.

Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo.

Foto: Cortesía/Alberto E. Tamargo | @aetphoto715
María Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutiérrez.

María Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutiérrez.

Foto: Cortesía/Alberto E. Tamargo | @aetphoto715
Marianela Ancheta y Carlos Adyan.&nbsp;

Marianela Ancheta y Carlos Adyan. 

Foto: Cortesía/Alberto E. Tamargo | @aetphoto715
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En celebración del Mes de la Mujer, la empresaria, autora y filántropa Jenisbel Acevedo presentó S.H.E. Gives Back, una experiencia de moda y filantropía liderada por mujeres e impulsada por la Fundación Acevedo. El evento, que tuvo lugar el sábado 21 de marzo, reinventó la moda de diseñador como una experiencia comunitaria accesible y con propósito, destinando una parte de las ganancias al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

S.H.E. Gives Back, cuyas siglas en inglés significan Estilo, Corazón y Empoderamiento, es más que una venta de ropa. El evento contó con figuras públicas, presentadoras y talentos, como Pamela Silva, Karla Bernal, Andrea Minski, Astrid Rivera, Shantall Lacayo, Marianela Ancheta, entre otras, que ofrecieron a la venta prendas y artículos de lujo de diseñador de segunda mano y cuidadosamente seleccionados, brindando a las mujeres la oportunidad de comprar piezas de alta gama a precios accesibles mientras contribuyen a una causa importante.

Lee además
Evento Despierta tu luz. 
INSPIRACIÓN

"Despierta tu luz" con Jenisbel Acevedo: un encuentro para reconectar con tu esencia, sanar y brillar
Jenisbel Acevedo, presidenta de la Fundación Acevedo, junto a Dainerys Rojas, Directora Ejecutiva de La Colonia Medical Center.
"Mujer, Regálate Vida"

Realizan en Hialeah evento de mamografías gratuitas organizado por Jenisbel Acevedo
Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo
Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo.

Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo.

Bajo el liderazgo de Jenisbel Acevedo, la iniciativa cobró vida gracias a cinco mujeres, cada una aportando su experiencia única para crear un espacio donde la moda se une a la generosidad y el compromiso social.

Entre las personalidades que pasaron por la alfombra roja, se encontraron: Paola Gutiérrez, Carlos Adyan, Yuri Cordero, Elyangelica González, Monse Medina, Mariam Delgado, Vanessa Lyon y Carlos Calderón, Jorge Bernal, Wendy Regalado, entre otros.

“El verdadero lujo es la capacidad de dar. S.H.E. Gives Back fue creado para mujeres trabajadoras, para mujeres que siempre han soñado con la moda de diseñador y que entienden el valor de ganarse todo lo que tienen. Creamos este espacio para que esos sueños también tengan un lugar”, dijo Jenisbel Acevedo, fundadora de S.H.E. Gives Back y de la Fundación Acevedo.

“Es un momento de conexión, propósito y empoderamiento. Queríamos crear una experiencia donde las mujeres pudieran reunirse, sentirse bien, verse bien y hacer el bien, especialmente durante el Mes de la Mujer”. “Es un momento de conexión, propósito y empoderamiento. Queríamos crear una experiencia donde las mujeres pudieran reunirse, sentirse bien, verse bien y hacer el bien, especialmente durante el Mes de la Mujer”.

La moda sirve como puente para generar impacto. Al eliminar la exclusividad y hacer que las prendas de diseñador sean accesibles, S.H.E. Gives Back transforma las compras en un acto colectivo de generosidad y apoyo a la comunidad.

Una parte de las ganancias fue destinada al Hospital de Investigación Infantil St. Jude, apoyando su misión de encontrar curas y salvar la vida de los niños.

Maria Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutierrez
María Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutiérrez.

María Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutiérrez.

Esta colaboración tiene un significado especial para Acevedo, quien anteriormente fue copresidenta de la Caminata St. Jude Miami, ayudando a recaudar más de $500,000 junto con el patrocinador principal, La Colonia Medical Center, en apoyo a la organización.

“Retribuir a la comunidad es fundamental en todo lo que hacemos”, agregó Acevedo. “St. Jude representa esperanza, resiliencia y un compromiso inquebrantable con los niños y las familias, y nos sentimos honrados de continuar apoyando su misión a través de esta iniciativa”.

Cuando las mujeres se unen con un propósito, suceden cosas increíbles. De eso se trata S.H.E. Gives Back.

Embed

Para mantenerse al tanto de Jenisbel Acevedo y sus iniciativas filantrópicas, síganla en las redes sociales.

@jenisbelacevedo | @acevedofoundation | @shegivesback_

Temas
Te puede interesar

La Fundación Acevedo anuncia la primera Beca Jenisbel Acevedo en Miami Dade College para apoyar a futuros profesionales de la salud

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Conflicto bélico

Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" y no permitirá el cobro de peajes

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

Una mujer compra productos agrícolas en una calle de La Habana, Cuba, en agosto de 2018.
MEDIDAS

Cuba abre comercio agrícola al sector privado en medio del colapso productivo

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Migración

EEUU destina más de $250 millones para financiar programa de colaboración entre el DHS y la policía

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (Centro), llega a una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (no en la foto), antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad el 11 de abril de 2026.
Guerra

EEUU e Irán concluyen con "optimismo" la primera fase de negociaciones; la Casa Blanca anuncia que continuarán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Testigo de antigua civilización y desarrollo urbanístico.
FLORIDA

Miami Riverday, día para celebrar historia y naturaleza

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Conflicto bélico

Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. 
Elecciones

Keiko Fujimori promete expulsión de migrantes y acercamiento con Trump si gana presidencia en Perú