Jenisbel Acevedo presenta S.H.E. Gives Back: una experiencia de moda y filantropía liderada por mujeres en beneficio del Hospital St. Jude

MIAMI.- En celebración del Mes de la Mujer, la empresaria, autora y filántropa Jenisbel Acevedo presentó S.H.E. Gives Back, una experiencia de moda y filantropía liderada por mujeres e impulsada por la Fundación Acevedo. El evento, que tuvo lugar el sábado 21 de marzo, reinventó la moda de diseñador como una experiencia comunitaria accesible y con propósito, destinando una parte de las ganancias al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

S.H.E. Gives Back, cuyas siglas en inglés significan Estilo, Corazón y Empoderamiento, es más que una venta de ropa. El evento contó con figuras públicas, presentadoras y talentos, como Pamela Silva, Karla Bernal, Andrea Minski, Astrid Rivera, Shantall Lacayo, Marianela Ancheta , entre otras, que ofrecieron a la venta prendas y artículos de lujo de diseñador de segunda mano y cuidadosamente seleccionados, brindando a las mujeres la oportunidad de comprar piezas de alta gama a precios accesibles mientras contribuyen a una causa importante.

INSPIRACIÓN "Despierta tu luz" con Jenisbel Acevedo: un encuentro para reconectar con tu esencia, sanar y brillar

Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo Jennifer Acevedo, Yenin Acevedo y Jenisbel Acevedo. Foto: Cortesía/Alberto E. Tamargo | @aetphoto715

Bajo el liderazgo de Jenisbel Acevedo, la iniciativa cobró vida gracias a cinco mujeres, cada una aportando su experiencia única para crear un espacio donde la moda se une a la generosidad y el compromiso social.

Entre las personalidades que pasaron por la alfombra roja, se encontraron: Paola Gutiérrez, Carlos Adyan, Yuri Cordero, Elyangelica González, Monse Medina, Mariam Delgado, Vanessa Lyon y Carlos Calderón, Jorge Bernal, Wendy Regalado, entre otros.

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“El verdadero lujo es la capacidad de dar. S.H.E. Gives Back fue creado para mujeres trabajadoras, para mujeres que siempre han soñado con la moda de diseñador y que entienden el valor de ganarse todo lo que tienen. Creamos este espacio para que esos sueños también tengan un lugar”, dijo Jenisbel Acevedo, fundadora de S.H.E. Gives Back y de la Fundación Acevedo.

“Es un momento de conexión, propósito y empoderamiento. Queríamos crear una experiencia donde las mujeres pudieran reunirse, sentirse bien, verse bien y hacer el bien, especialmente durante el Mes de la Mujer”. “Es un momento de conexión, propósito y empoderamiento. Queríamos crear una experiencia donde las mujeres pudieran reunirse, sentirse bien, verse bien y hacer el bien, especialmente durante el Mes de la Mujer”.

La moda sirve como puente para generar impacto. Al eliminar la exclusividad y hacer que las prendas de diseñador sean accesibles, S.H.E. Gives Back transforma las compras en un acto colectivo de generosidad y apoyo a la comunidad.

Una parte de las ganancias fue destinada al Hospital de Investigación Infantil St. Jude, apoyando su misión de encontrar curas y salvar la vida de los niños.

Maria Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutierrez María Jacobo, Yuri Cordero, Aileen Abella, Mariam Delgado y Paola Gutiérrez. Foto: Cortesía/Alberto E. Tamargo | @aetphoto715

Esta colaboración tiene un significado especial para Acevedo, quien anteriormente fue copresidenta de la Caminata St. Jude Miami, ayudando a recaudar más de $500,000 junto con el patrocinador principal, La Colonia Medical Center, en apoyo a la organización.

“Retribuir a la comunidad es fundamental en todo lo que hacemos”, agregó Acevedo. “St. Jude representa esperanza, resiliencia y un compromiso inquebrantable con los niños y las familias, y nos sentimos honrados de continuar apoyando su misión a través de esta iniciativa”.

Cuando las mujeres se unen con un propósito, suceden cosas increíbles. De eso se trata S.H.E. Gives Back.

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@jenisbelacevedo | @acevedofoundation | @shegivesback_