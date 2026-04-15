El talento de las mujeres latinas fue reconocido por Forbes House

Las 50 latinas que destacaron este año en España y que fueron reconocida por Forbes. (Forbes)

MADRID .- Una de las noches más emocionantes de Forbes House es la presentación de la lista “50 mujeres latinas a seguir 2026”. Este año, tuvo especial significación por el mensaje de Christina Koch: “Es maravilloso escuchar de nuevo de la tierra. Siempre elegiremos la tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

ENTRE AMIGAS Una noche para celebrar a las mujeres empoderadas, entre puros, vinos, tequila y música en Desafinado's

Nadie quiso perderse el evento en el que algunas de las mujeres más relevantes de la comunidad latina en España –empresarias, emprendedoras, directivas, ejecutivas, diseñadoras, mecenas, artistas, creativas, coleccionistas de arte…–, celebran su noche.

Este es el tercer año que Forbes Women celebra este evento y, esta vez, ha incorporado un Consejo Asesor,— compuesto por la empresaria y mecenas venezolana, Ella Fontanals-Cisneros; la directora de Casa de México, Ximena Caraza, y la argentina Joelle Levinas, experta en arte—, para afianzar la calidad de los perfiles elegidos.

Andrés Rodríguez fue el primero en intervenir. “Hemos abierto este club con una misión: convertir Madrid en la primera ciudad de Latinoamérica y hacer que los hombres y mujeres de negocios de ambos lados del Atlántico hagan negocios juntos”.

Ella Fontanals-Cisneros, en representación del Consejo Asesor de Latinas, afirmó: “Hay una cantidad de mujeres latinas que de verdad son magníficas, que han hecho grandes trabajos aquí en Madrid y en España y que se merecen ser reconocidas por su esfuerzo y su empeño”.

“Yo, como mujer latinoamericana y venezolana, he luchado durante años por dar visibilidad a los artistas latinoamericanos y he visto cómo las mujeres han ido ocupando su lugar hasta situarse en primera línea. Están llenando un espacio muy importante en Madrid, una ciudad que ha cambiado enormemente en los últimos años, gracias también al impulso de comunidades como la venezolana, la mexicana o la colombiana. Son mujeres trabajadoras que están contribuyendo al crecimiento de esta ciudad. Me siento muy honrada de estar aquí y les deseo un futuro brillante”, precisó la Fontanals-Cisneros.

Cuatro casos de éxito

En la mesa redonda, moderada por Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women, cuatro mujeres de la lista contaron su caso de éxito.

La abogada venezolana Gabriela Rachadell fue la primera en contar cómo consiguió constituir el despacho Interjuris, junto a su marido.

“No fue fácil la transición de ser su esposa complaciente a ser su socia igualitaria en la que muchas veces pensamos diferente y yo lucho por mi punto de vista con mucha pasión. Pero logramos respetarnos y complementarnos perfectamente”. “No fue fácil la transición de ser su esposa complaciente a ser su socia igualitaria en la que muchas veces pensamos diferente y yo lucho por mi punto de vista con mucha pasión. Pero logramos respectarnos y complementarnos perfectamente”.

Rachadell ha vivido junto al poder desde niña. En su intervención contó cómo su padre, que era político, la llevaba desde niña a sus reuniones de trabajo: “A los 10 años yo ya había conocido a cuatro presidentes de Venezuela”.

Asegura: “Nosotras, las mujeres, traemos muchas cosas a la mesa. Tenemos que apoyarnos”.

La historia de la colombiana experta en belleza Diana Montoya podría convertirse en película. Primero de miedo y luego de éxito, porque la trayectoria de Montoya arranca en las calles de Madrid, donde vivió como indigente durante dos meses.

Ese episodio es ahora solo un mal recuerdo, además de un aprendizaje de vida. Casi treinta años después, ha desarrollado un método propio que combina técnicas manuales, tecnología avanzada y una línea cosmética propia.

Su centro, fundado en 2009 y elegido por clientas como Carolina Herrera y de la alta sociedad madrileña, es el secreto a voces entre las editoras de belleza. Sus manos hacen magia: eleva, tensa la piel y relaja la expresión. Tiene lista de espera de dos meses.

“Cuando llegas a un país nuevo, sin red de contactos, la realidad cambia mucho. Salí de la calle gracias a un trabajo como niñera, luego estuve como recepcionista en un centro de belleza y ahí empezó mi interés por lo que ahora es mi especialidad. Tras hacer unos pinintos como esteticista, me puse por mi cuenta y poco a poco he llegado a lo que ahora tengo, mi propia marca de cosmética y de mis centros Diana Montoya”.

Agregó: “Siempre he tenido miedo. Cuando salí de Colombia, cuando me quedé en la calle, cuando emprendí. Pero también me ha enseñado que no me puede detener. Con miedo también se pueden hacer las cosas”.

Carmen Gutiérrez, directora de Beyond Wealth, el Family Office independiente de Banco Santander, que desde su puesto gestiona patrimonios de más de 50 millones de euros.

“No hay trucos. Siempre he estado rodeada de mujeres estupendas que han escuchado sus miedos, los han dominado y han triunfado. Me lo enseñó mi madre y seguí su consejo”. “No hay trucos. Siempre he estado rodeada de mujeres estupendas que han escuchado sus miedos, los han dominado y han triunfado. Me lo enseñó mi madre y seguí su consejo”.

Antes, fue CEO de Julius Baer México y vicepresidenta de Crédit Suisse en Zúrich. Carmen estudió ingeniería industrial y un MBA por Chicago Booth. En su vida privada, es madre de cinco hijos, atleta de Ironman y apoya iniciativas sociales para empoderar a mujeres y niños.

Natalia Morales, que ha seducido hasta a Netflix. Desde que fundó Myka Greek en 2023, su yogur helado ha conquistado el mundo con más de 30 tiendas y próximas aperturas en Londres, París, Nueva York y Hong Kong.

“Emprendí en México a los 21 años y con esa edad, ya tenía 43 locales. Siempre he sido creadora. Y tras seguir a mi marido a Miami, le dije que lo dejara todo y que lanzáramos Myka. Somos una familia, porque desde todos los departamentos trabajamos como tal. Y si somos lo que somos es gracias al trabajo duro de todas las personas que lo formamos”.

Natalia ha decidido iniciar una etapa como speaker. En paralelo, ha reactivado Dos Rombos, un concepto de helados de coctelería que se venden en El Corte Inglés y beach clubs selectos. Repite por segundo año en la lista.

Atraídos por la estabilidad económica y la seguridad jurídica, muchos latinoamericanos han elegido España para instalarse y emprender. Según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en 2024, uno de cada ocho madrileños es latino. Un colectivo cada vez más poderoso, influyente y atractivo que se ha convertido en reclamo para muchas empresas y bancos.

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FUENTE: Con información de Forbes