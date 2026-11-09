lunes 9  de  noviembre 2026
CINE

DC Studios despide a James Gunn y ficha a exejecutivo de Marvel

La compañía Skydance nombró al exejecutivo de Marvel, Jeremy Latcham, presidente y director creativo de DC Studios

El director James Gunn.&nbsp;

El director James Gunn. 

Europa Press
Por Sofía Calvo

En una importante reorganización que conmocion al mundo de los cómics, James Gunn y Peter Safran fueron relevados de sus cargos como codirectores ejecutivos de DC Studios. El dúo dejará sus puestos a partir del 1 de diciembre de 2026, tras cuatro años al frente del estudio, según informó The Hollywood Reporter.

Skydance Motion Picture Group, que ahora supervisa la división gracias a la fusión de Paramount Pictures con Warner Bros. Discovery, ha nombrado al exejecutivo de Marvel, Jeremy Latcham, presidente y director creativo de DC Studios.

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Latchman fue un ejecutivo destacado de Marvel, participando en la primera etapa del Universo Cinematográfico de Marvel con "Iron Man" y "Los Vengadores". También trabajó con Gunn y Safran en "Guardianes de la Galaxia".

"James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos. Agradecemos su pasión, sus contribuciones y su compromiso con esta legendaria marca", declaró David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, en un comunicado.

El legado que James Gunn deja en DC Studios

Durante sus cuatro años frente al estudio, Gunn y Safran estrenaron tres películas: Superman, que fue un éxito en taquilla; Supergirl, un fracaso tanto de crítica como de taquilla; y Clayface, que ha tenido buen recibimiento por parte del público y la crítica. El dúo también produjo tres series de televisión de acción real (The Penguin, Peacemaker temporada 2 y Lanterns).

Gunn se encuentra actualmente en la fase de posproducción de Man of Tomorrow, la secuela de Superman. Otros próximos estrenos incluyen las series The People v. Gorilla Grodd y The Batman: Part II, con fecha de estreno prevista para 2028. Pero la década de planificación que tanto él como Safran pusieron en marcha ya no se materializará.

Según Skydance, Latcham liderará la cartera de proyectos de cine, televisión y animación de DC, supervisando el proceso creativo, la producción, el talento y la estrategia. Reportará a Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group.

Esto supone un cambio con respecto a la época de Gunn y Safran, quienes reportaban directamente al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, antes de la fusión, y antes de su salida, reportaban directamente a Ellison.

"El panteón de personajes de DC se encuentra entre los más icónicos de la cultura popular estadounidense. He tenido el privilegio de ayudar a llevar a la gran pantalla algunas de las historias de superhéroes más aclamadas, y me siento emocionado y honrado por la oportunidad de liderar DC Studios en su próxima era. La posibilidad de llevar al increíble elenco de personajes de DC a la pantalla de una manera que entusiasme a los fans de toda la vida, a la vez que presento sus historias atemporales a la próxima generación, es una enorme responsabilidad que me tomo muy en serio", declaró Latcham en un comunicado.

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