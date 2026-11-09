Caravana con más de 1.000 migrantes avanza hacia EEUU alentada por la victoria electoral demócrata

Una caravana de migrantes avanzan con destino a Estados Unidos.

TUXTLA — Una caravana de más de 1.000 migrantes centroamericanos llegó a México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, luego de que el partido de Donald Trump perdió estrepitosamente las elecciones legislativas.

Las chances de que lleguen al otro extremo del país son mínimas. Las últimas movilizaciones de este tipo fueron dispersadas por la Guardia Nacional y Migración México antes incluso de salir del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, por donde entraron.

El grupo llegó el domingo por la noche a Tapachula, a unos 35 km de la línea fronteriza, donde no encontraron resistencia. Un grupo lleva una bandera de Honduras junto a dos pancartas que dicen "caravana centroamericana" y mensajes religiosos. Otro camina con una bandera guatemalteca amarrada al cuello.

Misael Vázquez, hondureño de 25 años, dijo que el triunfo demócrata en las intermedias de la semana pasada le da esperanzas.

"Es algo beneficioso para los inmigrantes", indicó Vázquez. "Tal vez nos podrían ayudar para poder cruzar y buscar un trabajo mejor para nuestras familias acá que en nuestros países".

El partido de Trump perdió la mayoría en el Congreso, así como en gobernaciones clave en estados fronterizos como Texas. Su política de cero admisiones en la frontera sur y cazar indocumentados en las calles le valió amplias críticas.

La tercera caravana que se desplaza a EEUU

El mismo presidente la calificó de "muy dura", aunque luego nombró como jefe de gabinete a Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria de la Administración Trump.

"El único que se ha puesto en contra del migrante es Donald Trump", opinó, por su parte, Pablo García, de 23 años y trabajador de la construcción.

Esta es la tercera caravana de decenas de migrantes en busca de un futuro en Estados Unidos que parte de Honduras desde septiembre.

A las anteriores se sumaron salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses en el trayecto que no pasó de 250 km pasada la frontera mexicana. Terminaron disueltas por la autoridad migratoria, que les otorgó documentos de estancia temporal.

Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una de las constantes del primer gobierno de Trump y de la presidencia posterior del demócrata Joe Biden.

"Le hacemos un llamado a la presidenta Claudia (Sheinbaum) de México que nos deje cruzar, que no estamos dañando a nadie y nos ayude a seguir el camino para arriba", expresó Vázquez.

FUENTE: Con información de EFE