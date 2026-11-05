Sensores inteligentes: la tecnología que mejora el control de la diabetes tipo 2 sin insulina

La monitorización continua de glucosa (MCG) está ampliando sus posibilidades de aplicación en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Aunque estos dispositivos se han utilizado principalmente en personas con diabetes tipo 1 y en pacientes que requieren insulina, nuevas investigaciones muestran que también pueden ofrecer beneficios para quienes controlan la enfermedad mediante otros tratamientos.

Un ensayo clínico publicado el 14 de octubre de 2026 en The New England Journal of Medicine evaluó la eficacia de estos sensores en adultos con diabetes tipo 2 que no utilizaban insulina.

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Los resultados demostraron que los participantes que emplearon monitorización continua de glucosa lograron una reducción mayor de sus niveles de hemoglobina A1c que aquellos que recibieron atención habitual.

La investigación, realizada en 22 centros de atención primaria de Estados Unidos, constituye una nueva evidencia sobre la utilidad de la tecnología para mejorar el control metabólico en pacientes que no dependen de las inyecciones de insulina.

¿Cómo funcionan los sensores de glucosa?

Los sistemas de monitorización continua de glucosa utilizan un pequeño sensor que se coloca debajo de la piel para medir de manera frecuente la concentración de glucosa en el líquido intersticial, que rodea las células del organismo.

A diferencia de los glucómetros tradicionales, que requieren obtener una muestra de sangre mediante una punción en el dedo, estos dispositivos proporcionan información repetida durante el día y la noche.

Los datos pueden transmitirse a un teléfono móvil, un receptor o una aplicación, dependiendo del sistema utilizado. De esta manera, el paciente y el equipo médico pueden observar las tendencias de glucosa, identificar períodos de elevación y evaluar cómo diferentes factores influyen en el control de la enfermedad.

La información también permite detectar patrones que podrían pasar inadvertidos con mediciones aisladas.

Por ejemplo, una persona puede presentar niveles de glucosa aparentemente adecuados durante una consulta médica, pero experimentar elevaciones después de las comidas o durante determinadas horas del día.

La monitorización continua ofrece una visión más amplia de estas variaciones y puede contribuir a ajustar las estrategias de tratamiento.

Sin embargo, los sensores no sustituyen todas las pruebas de laboratorio ni eliminan la necesidad de consultar con un profesional de la salud. Su utilización debe integrarse dentro de un plan de seguimiento individualizado.

Los resultados del estudio CONNECT

El ensayo CONNECT incluyó a 283 adultos con diabetes tipo 2 que no utilizaban insulina. Los participantes fueron distribuidos aleatoriamente entre dos grupos: uno utilizó un sistema de monitorización continua de glucosa y el otro recibió atención habitual.

El seguimiento se extendió durante 26 semanas.

Al inicio del estudio, los participantes del grupo de monitorización continua presentaban un nivel promedio de hemoglobina A1c de 8,8 %. Al finalizar el ensayo, este valor había disminuido hasta el 7,2 %.

En el grupo de atención habitual, la hemoglobina A1c pasó de un promedio de 8,7 % a 8,0 %.

La diferencia ajustada entre ambos grupos fue de 0,9 puntos porcentuales, un resultado estadísticamente significativo.

La investigación también encontró diferencias en el tiempo durante el cual los participantes mantuvieron sus niveles de glucosa dentro del rango de 70 a 180 miligramos por decilitro.

Los pacientes que utilizaron los sensores permanecieron dentro de ese intervalo durante un porcentaje de tiempo 21 puntos porcentuales superior al observado en el grupo de atención habitual.

Este indicador, conocido como tiempo en rango, permite evaluar cuánto tiempo una persona mantiene sus niveles de glucosa dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento de la diabetes.

Los investigadores tampoco reportaron episodios graves de hipoglucemia durante el ensayo.

El valor de conocer las variaciones de glucosa

El control de la diabetes no depende únicamente de obtener una cifra adecuada en una medición puntual. También es importante conocer cómo se comportan los niveles de glucosa durante las diferentes actividades cotidianas.

La alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés y los medicamentos pueden influir en estas variaciones.

Los sensores permiten observar estas tendencias y ofrecen información que puede utilizarse para mejorar la educación del paciente y el manejo de la enfermedad.

En personas que no utilizan insulina, la monitorización continua puede ayudar a comprender cómo determinadas comidas o rutinas de actividad física se relacionan con los niveles de glucosa.

Esta información puede facilitar conversaciones entre los pacientes y sus médicos sobre la necesidad de modificar determinados hábitos o evaluar ajustes en el tratamiento.

No obstante, los dispositivos no deben interpretarse como herramientas que garantizan el control de la enfermedad. La diabetes tipo 2 es una condición compleja que requiere una combinación de estrategias clínicas, nutricionales y de seguimiento.

¿Quiénes podrían beneficiarse de esta tecnología?

La investigación CONNECT se centró en adultos con diabetes tipo 2 que no utilizaban insulina y eran atendidos en centros de atención primaria.

Este aspecto resulta importante porque una proporción considerable de las personas con diabetes tipo 2 controla la enfermedad mediante medicamentos orales, intervenciones sobre el estilo de vida u otras terapias.

El estudio sugiere que la monitorización continua podría ofrecer beneficios adicionales en este grupo, especialmente cuando el control glucémico no alcanza los objetivos establecidos.

Sin embargo, los resultados no significan que todos los pacientes deban utilizar sensores de manera permanente.

La selección de candidatos depende de diferentes factores, entre ellos el nivel de control de la glucosa, las necesidades individuales, la capacidad para interpretar los datos y la disponibilidad de cobertura médica.

El costo también constituye un elemento relevante. En Estados Unidos, el acceso a estos dispositivos puede variar de acuerdo con el seguro médico, las condiciones de cobertura y las indicaciones clínicas.

Aunque los sensores pueden aportar información valiosa, su utilidad depende de que los datos se traduzcan en decisiones médicas apropiadas.

Una tecnología que todavía requiere evaluación

El ensayo CONNECT representa un avance en el conocimiento sobre el uso de la monitorización continua de glucosa en personas con diabetes tipo 2 que no utilizan insulina.

No obstante, la investigación tuvo una duración de 26 semanas y no permite establecer por sí sola si los beneficios se mantienen durante períodos prolongados ni si la tecnología reduce las complicaciones cardiovasculares, renales u otras consecuencias de la enfermedad.

También será necesario evaluar su costo-efectividad, su impacto sobre la calidad de vida y qué perfiles de pacientes obtienen mayores beneficios.

La investigación fue financiada por Dexcom, fabricante de sistemas de monitorización continua de glucosa, un elemento que debe considerarse al interpretar los resultados.

El estudio no demuestra que los sensores puedan sustituir los medicamentos ni las consultas médicas. Su principal contribución consiste en mostrar que la información continua sobre la glucosa puede mejorar el control metabólico en adultos con diabetes tipo 2 que no utilizan insulina.

La incorporación de estas herramientas podría ampliar las opciones de seguimiento de la enfermedad, siempre que su uso se acompañe de educación, evaluación clínica y acceso adecuado a la atención médica.