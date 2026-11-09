Recuento de votos en Miami-Dade: apenas 1.116 sufragios separan a María Elvira Salazar y Eliot Rodríguez

El distrito congresional 27 comprende sectores de Miami-Dade y constituye uno de los escenarios electorales más competitivos del sur de Florida.

El recuento se desarrolla en la oficina de la supervisora de elecciones con presencia de representantes de ambas campañas

MIAMI.- El recuento de votos de las elecciones por el distrito congresional 27 de Florida comenzó este lunes 9 de noviembre en Miami-Dade, con presencia del público, representantes de los candidatos y medios de comunicación, en medio de la controversia por una solicitud judicial presentada por el candidato demócrata Eliot Rodríguez para impedir la participación de la supervisora de Elecciones del condado, Alina García, en el proceso.

La revisión de las boletas busca determinar el resultado definitivo de la ajustada contienda entre la congresista republicana María Elvira Salazar, quien aspira a la reelección, y su adversario demócrata, Eliot Rodríguez, tras las elecciones de medio término celebradas el pasado 3 de noviembre.

LA BATALLA CONTINÚA Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

De acuerdo con los resultados reportados inicialmente, Salazar obtuvo 124,474 votos, equivalentes al 50.23%, mientras Rodríguez recibió 123,358 sufragios, el 49.77%. La diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 1,116 votos, equivalente a aproximadamente 0.45 puntos porcentuales.

Juez federal rechaza moción de Eliot Rodríguez contra Alina García

En medio del proceso de recuento, un juez federal desestimó este lunes una moción de emergencia presentada por Eliot Rodríguez, mediante la cual solicitaba impedir que la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, participara en el recuento de los votos del distrito 27.

La decisión judicial permite que García continúe desempeñando sus funciones durante el procedimiento electoral.

La solicitud del candidato demócrata añadió un componente judicial a una contienda que ha concentrado la atención política del sur de Florida por el estrecho margen de votos entre los aspirantes.

Recuento de votos abierto al público y a la prensa

El recuento se desarrolla en la oficina de la supervisora de elecciones con presencia de representantes de ambas campañas, observadores, ciudadanos y periodistas, quienes pueden seguir las distintas etapas del procedimiento conforme a las normas electorales.

La participación de los representantes de los candidatos permite observar el desarrollo del escrutinio y plantear las objeciones contempladas por la legislación electoral.

El objetivo del recuento es verificar la exactitud de los resultados reportados inicialmente y determinar si existen variaciones que puedan modificar el margen entre Salazar y Rodríguez.

En Florida, una diferencia igual o inferior al 0.5% de los votos emitidos en una contienda activa el procedimiento de recuento automático por máquina, conforme a la legislación estatal.

La certificación definitiva de los resultados dependerá de la conclusión de los procedimientos electorales correspondientes.

El recuento de este lunes comenzó con una prueba de lógica y exactitud de las máquinas de votación, un procedimiento destinado a comprobar que los equipos funcionan correctamente y contabilizan los sufragios con precisión. Esta verificación, realizada antes de iniciar el procesamiento de las boletas, busca garantizar la confiabilidad y transparencia del escrutinio.

Una contienda decisiva por el distrito 27 de Florida

El distrito congresional 27 comprende sectores de Miami-Dade y constituye uno de los escenarios electorales más competitivos del sur de Florida.

Salazar, periodista de origen cubano y congresista republicana, busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos frente a Eliot Rodríguez, también periodista e hijo de inmigrantes cubanos, quien aspira a representar al distrito por el Partido Demócrata.

Aunque hoy se determine un ganador, la certificación de la elección será el próximo 17 de noviembre y determinará quién representará a este distrito de Miami-Dade en el próximo período legislativo del Congreso federal.