Marco Rubio: Trump seguirá dirigiendo la política exterior pese a la victoria demócrata en el Congreso

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con la prensa después de una reunión con el presidente de Francia al margen de la cumbre de ministros de exteriores del G7 en el InterContinental Paris - Le Grand en París el 9 de noviembre de 2026.

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.

WASHINGTON — El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó este lunes, tras el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de la semana pasada, que el presidente, Donald Trump, seguirá al frente de la política exterior del país.

"El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, especialmente en lo que respecta a su financiación y a su función de supervisión. Pero el principal factor que determina la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el presidente", declaró en una rueda de prensa durante su visita oficial a París para una reunión del G7.

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Rubio recordó que, durante sus años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, intentó influir en la política exterior del país y que, cuando gobernaban los demócratas, le recordaban esa misma prerrogativa presidencial.

Pete ha hecho un buen trabajo

El jefe de la diplomacia estadounidense también defendió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, contra quien el congresista republicano Thomas Massie, crítico con Trump, impulsó un juicio político por su vinculación con la impopular guerra de Irán.

Massie, que va de salida de la Cámara de Representantes tras perder las primarias en su estado, Kentucky, está promoviendo el juicio político contra Hegseth antes de abandonar su escaño en el Congreso.

El representante presentó cargos de destitución contra Hegseth, lo acusa de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de "abusar" de sus poderes como jefe del Pentágono.

"Creo que es injusto. Creo que Pete ha hecho un buen trabajo, realmente lo creo. He trabajado con él; veo cosas que ni los medios ni los congresistas ven: trabaja muy duro, es increíblemente inteligente", apuntó.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes se saldaron con una victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Jefe del Pentágono reacciona

Hegseth, hasta ahora apoyado por Trump, dará una rueda de prensa el martes en el Pentágono.

"No podría estar más orgulloso de lo que ha hecho nuestro presidente, de las decisiones que ha tomado", insistió el lunes ante los periodistas, denunciando ataques procedentes de "personas motivadas políticamente".

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar este mismo miércoles.

Algunos legisladores del partido de Trump han señalado que podrían unirse a los demócratas para apoyar los cargos.

La destitución es muy poco probable, porque aunque pudiera ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde aún hay una mayoría republicana, faltaría lograr la aprobación del Senado, donde son necesarios dos tercios de la cámara, también bajo control republicano hasta enero.

Además, el presidente debería estar de acuerdo y sancionarla.

FUENTE: Con información de EFE