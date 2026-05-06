Suplementos para el hígado graso no resuelven daños por malos hábitos alimenticios

El hígado graso puede crecer en la misma proporción que la obesidad y la diabetes

MIAMI.- El hígado graso es una enfermedad hepática crónica considerada común, muchas veces impulsada por la obesidad y la diabetes, y su frecuencia ha aumentado la venta indiscriminada de suplementos para “desintoxicar” este órgano vital, pero la eficacia de estos productos sobre la células hepáticas están bajo la lupa científica.

Investigaciones médicas recientes han mostrado que la mayoría de estos suplementos, adquiridos por personas ante vacíos terapéuticos, carece de beneficios reales y no resuelven los daños que en realidad están causados por malos hábitos en la alimentación, según publicaciones.

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Se calcula que esta enfermedad, denominada también enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica o MASLD, afecta a una de cada cuatro personas en EEUU con una prevalencia que alcanza el 28-46% de la población adulta, según estudios de organizaciones estadounidenses. En el mundo está presente en cerca del 25% en la población mundial.

Suplementos para hígado graso

Por eso, millones de personas cada año adquieren los suplementos para “limpiar” su hígado graso preocupados ante diagnósticos de “esteatosis hepática” y la falta de tratamientos farmacológicos aprobados para la mayoría de los casos.

Sin embargo, autoridades sanitarias difieren de estos criterios formados generalmente por promesa la industria y el marketing.

El hígado graso o exceso de lípidos ocasiona una serie de efectos que van desde la inflamación hasta el daño celular e incluso puede provocar fibrosis y cirrosis en casos más avanzados, según las informaciones.

El proceso suele estar estrechamente vinculado a la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, según los análisis médicos.

Lo que opinan médicos

Sin embargo, personas con la afección hepática se apresuran a adquirir los suplementos en busca de la supuesta “limpieza” pues esos productos aseguran que eliminan toxinas y reparan la degeneración celular.

Médicos aseguran que la mayoría de suplementos no aportan beneficios prometidos ni comprobados, razón por la cual afirman que el hígado se depura a sí mismo y no requiere ayuda externa para eliminar sustancias nocivas bajo condiciones normales, según el reporte.

Solo la vitamina E ha logrado una recomendación oficial, y la ha obtenido únicamente para pacientes específicos. El resto de las fórmulas, desde mezclas detox hasta el cardo mariano, carecen de respaldo suficiente y pueden, en muchos casos, presentar riesgos mayores que beneficios, indicó la publicación.

FUENTE: Con información de infobae.com, agencias