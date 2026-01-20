martes 20  de  enero 2026
AVANCE

Nuevas evidencias apuntan que los ojos revelan pistas tempranas sobre el alzhéimer

El objetivo de la investigación fue analizar si la retina —una estructura que forma parte del sistema nervioso central y que puede examinarse mediante técnicas no invasivas— presenta cambios tempranos relacionados con la progresión de la enfermedad de Alzheimer

ALZHEIMER.jpg
Pixabay

Los ojos podrían ofrecer pistas accesibles y no invasivas sobre procesos neurodegenerativos en fases iniciales, como el alzhéimer, según ha comprobado un equipo de investigación liderado desde el español Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid.

Los investigadores han identificado alteraciones tempranas en células inmunitarias de la retina en un modelo animal, y han sumado así nuevas evidencias sobre el papel que la retina juega como indicador temprano de procesos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Los científicos han publicado los resultados de su trabajo en la revista científica Frontiers in Aging Neuroscience.

Lee además
Imagen referencial.
SALUD

Permanecer largas horas sentados es un acelerador silencioso del envejecimiento
Microscopía electrónica de células de cáncer de neuroblastoma tratadas inicialmente con liposomas y posteriormente macrófagos modificados con liposomas. 
CIENCIA

Desarrollan una estrategia para tratar tumores sólidos inspirada en piezas LEGO

Junto al Instituto Ramón Castroviejo, en el trabajo han participado investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable del desarrollo del software de análisis automatizado; el Brain Science Institute de Riken y la Nagoya City University (Japón); y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que proporcionó el modelo animal utilizado en el estudio.

El objetivo de la investigación fue analizar si la retina —una estructura que forma parte del sistema nervioso central y que puede examinarse mediante técnicas no invasivas— presenta cambios tempranos relacionados con la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Para ello, el equipo trabajó con un modelo de ratón que reproduce de forma fidedigna aspectos clave de la enfermedad y lo comparó con animales sanos de la misma edad, evaluando distintas etapas del envejecimiento, ha informó la Universidad Complutense de Madrid en una nota de prensa.

El análisis se centró en las células de la microglía, las células inmunitarias del sistema nervioso, fundamentales en los procesos de neuroinflamación, y mediante técnicas de marcaje celular y un sistema automatizado de análisis de imágenes los investigadores cuantificaron de manera objetiva diversos parámetros morfológicos de estas células en la retina.

Según la investigadora Lidias Sánchez-Puebla, “los cambios morfológicos que observamos en la microglía retiniana indican una activación temprana de la respuesta inmunitaria del sistema nervioso. La retina, al ser accesible mediante técnicas no invasivas, podría convertirse en una herramienta complementaria para estudiar la progresión de procesos neurodegenerativos”.

Inés López-Cuenca, investigadora del mismo equipo, señaló que “la combinación de técnicas experimentales con herramientas de análisis automatizado permite obtener medidas objetivas y reproducibles, algo clave para detectar diferencias sutiles asociadas a la enfermedad y al envejecimiento".

Desde el punto de vista científico, el estudio refuerza la hipótesis de que la retina podría utilizarse como una ventana accesible para detectar procesos neurodegenerativos, y a largo plazo, este enfoque podría contribuir al desarrollo de herramientas diagnósticas no invasivas para identificar cambios tempranos asociados a la enfermedad de Alzheimer.

No obstante, los autores subrayaron que se trata de un estudio realizado en modelo animal y que los resultados deben validarse en humanos antes de cualquier aplicación clínica, y que el trabajo representa un avance relevante dentro de una línea de investigación prometedora, pero está todavía en fase experimental.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Por qué el skincare coreano domina el mercado global y se ha convertido en tendencia en Estados Unidos

Odontología avanzada: La Dra. Elena Solís redefine la salud bucal en Miami

El estrés durante el embarazo puede afectar al desarrollo del cerebro del feto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada