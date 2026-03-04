miércoles 4  de  marzo 2026
SALUD COMUNITARIA

Miami Dade College celebra 20 años de su feria comunitaria de salud con servicios gratuitos

La jornada ofrecerá exámenes médicos, detecciones preventivas y servicios veterinarios para la comunidad del condado de Miami-Dade este sabado 7 de marzo.

Los asistentes tendrán acceso a exámenes médicos, pruebas preventivas y servicios veterinarios completamente gratuitos.

CORTESÍA MIAMI DADE COLLEGE
Veinte años acercando salud y prevención a la comunidad de Miami-Dade.

CORTESÍA MIAMI DADE COLLEGE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Miami Dade College (MDC) celebrará el próximo sábado 7 de marzo la 20 edición de la Feria Comunitaria Anual de Salud en su Medical Campus, una iniciativa que desde sus inicios ha ofrecido servicios médicos preventivos y educación sanitaria sin costo para miles de residentes del condado.

La actividad se desarrollará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones ubicadas en el bloque 950 y la 20 calle del noroeste con el objetivo de acercar la atención preventiva a comunidades que, en muchos casos, enfrentan barreras económicas o limitaciones de acceso al sistema de salud.

Durante dos décadas, este encuentro se ha convertido en uno de los programas de mayor impacto social impulsadas por la institución. De acuerdo con cifras de los organizadores, a lo largo de estos años se han realizado más de 40,000 evaluaciones clínicas y chequeos generales, favoreciendo a más de 25,000 personas.

Cada ocasión reúne a profesionales de la salud, estudiantes y voluntarios que ofrecen valoraciones básicas, orientación especializada y herramientas para la detección temprana de afecciones como diabetes, hipertensión, colesterol elevado y enfermedades periodontales, condiciones que con frecuencia pueden pasar desapercibidas hasta que se manifiestan en etapas más avanzadas.

Este año el público podrá realizarse pruebas de presión arterial, colesterol, glucosa, hepatitis C, A1C y paneles lipídicos, además de exámenes visuales y revisiones dentales.

FERIA DE SALUD MIAMI DADE COLLEGE
La programación incluirá también estudios de eGFR para evaluar la función renal y la prueba pTau, análisis que permite identificar proteínas vinculadas a alteraciones de la memoria y a la enfermedad de Alzheimer's disease.

En el ámbito oncológico, se ofrecerán exámenes de detección para cáncer colorrectal, cervical, de próstata y de mama, incluidas mamografías en el lugar, facilitando así diagnósticos oportunos que en otros contextos pueden resultar costosos o difíciles de coordinar.

La cita comunitaria sumará además atención básica para mascotas, con vacunación y cuidados primarios para perros y gatos, ampliando el alcance del programa a las familias que necesitan asistencia veterinaria.

Pensando en los más pequeños, se habilitará un Rincón Infantil con pintura facial, globos y manualidades, creando un ambiente acogedor para todas las edades.

Para facilitar la participación, los organizadores dispondrán de transporte desde determinadas zonas del condado hacia el campus médico.

Con veinte años de trayectoria, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio clave para la promoción de la salud pública en Miami-Dade, especialmente para personas sin seguro o con cobertura limitada, quienes encuentran aquí la oportunidad de recibir orientación profesional y realizarse chequeos esenciales.

La 20 edición reafirma así el compromiso del Miami Dade College con el bienestar colectivo y con la formación de futuros profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad.

