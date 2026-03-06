Pediatras advierten de un aumento de las modas en alimentación "avivadas por las redes sociales"

La coordinadora del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) de Gastroenterología, Nutrición y Endocrinología infantil, Marta Castell, denunció que se observa "un aumento de las modas o tendencias en alimentación avivadas por las redes sociales" que cada vez llegan a más familias.

Estas tendencias "carecen de evidencia sólida que las respalde y pueden conllevar riesgos importantes para la salud", señaló durante la presentación del 22º Congreso de la AEPap, celebrado entre el 5 y el 7 de marzo.

"En lactantes, muchas dudas giran en torno a la alimentación complementaria. Durante la edad escolar-preescolar son frecuentes modas como retirar lactosa o el gluten, sin diagnóstico médico asociado, ante la creencia de una alimentación más saludable, dudas sobre alimentación vegetariana y la correcta suplementación", especificó.

La obesidad o el sobrepeso afectan al 36,1 por ciento de los niños y niñas en España, y esta situación conlleva la exclusión injustificada de alimentos o la adopción de dietas restrictivas, lo que puede provocar "déficits nutricionales, alteraciones del crecimiento o el desarrollo de una relación poco saludable con la comida".

"Cada vez más familias llegan a consulta con un interés proactivo sobre el patrón de alimentación más saludable, pero también con una gran confusión entre evidencia científica y modas pasajeras como dietas de exclusión o 'superalimentos' sin evidencia clínica", ha garantizado.

En este contexto, ha asegurado que el papel del pediatra en Atención Primaria es "clave" para "orientar a las familias, desmontar mitos nutricionales y promover hábitos alimentarios saludables desde las primeras etapas de la vida".

El grupo más vulnerable a estas modas es la población adolescente, ya que a través de los mensajes de personajes públicos, se generan dudas en torno a "dietas para perder peso, dietas restrictivas como 'keto', el ayuno intermitente o el consumo de 'superalimentos' y suplementos deportivos".

Las dietas cetogénicas incluyen un alto consumo de grasas, hasta un 70 por ciento de la ingesta total diaria, y proteínas, lo que limita los hidratos a menos de 50 gramos diarios, y se "induce una cetosis nutricional". Aunque puedan ser beneficiosas para controlar la diabetes tipo 2 o ser útiles en obesidad, pueden provocar también "alteraciones en el perfil lipídico, déficits de vitaminas y minerales, e incluso fatiga y dificultades de concentración y afectación en el desarrollo".

Estas dietas llevadas a cabo pueden suponer la falta de micronutrientes, de aporte energético, baja autoestima o favorecer el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria.

"Tenemos la mejor dieta sobre el papel, pero una de las tasas de obesidad infantil más altas de Europa. Por ello, más allá de pirámides o platos, como pediatras nuestra misión debe ser 're-mediterranizar' la mesa de nuestras familias y niños para prevenir la obesidad y las consecuencias cardiovasculares a largo plazo", ha comentado la experta.

El consumo de bebidas vegetales, por su parte, ha aumentado un 75 por ciento en los últimos diez años. Los expertos han señalado que en menores de tres años, la ingesta calórica diaria procede entre un 25 y un 30 por ciento de productos lácteos, por lo que el tipo de leche o bebida sustitutiva que se tome es "determinante para garantizar un correcto desarrollo nutricional".

Como ha explicado Castell, la leche de vaca contiene una "elevada proporción de proteínas y grasas saturadas, además de calcio y vitamina D", mientras que las fórmulas de continuación y de crecimiento presentan "un contenido proteico menor y sustituyen parcialmente la grasa láctea por grasas de origen vegetal enriquecidas con DHA y EPA".

"Para un niño menor de dos años cambiar de leche materna, de leche de vaca o de una fórmula a una leche vegetal, como puede ser la de avena, es nutricionalmente inadecuado porque son leches muy bajas en calorías, no tienen aporte adecuado de proteínas y porque tampoco tienen hierro ni otros minerales".

Respecto a la moda de quitar azúcares y fomentar todo lo que sea vegetal y 'plant-based', ha confirmado que la población está utilizando ultraprocesados de origen vegetal, ricos en azúcares y en grasas saturadas. "Las hamburguesas 'plant-based' siguen siendo hamburguesas y las barritas 'plant-based' siguen siendo barritas ultraprocesadas", ha expuesto.

En esta presentación también se han tratado otros temas como la prohibición a las redes sociales a menores de 16 años. En este sentido, han recalcado el papel fundamental de la formación, y de que los padres se conviertan en referentes que controlen el uso de las pantallas.

FUENTE: Con información de Europa Press