Seis amenazas para el corazón: crecen varios riesgos, sobre todo entre las mujeres

La obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol y los niveles elevados de colesterol figuran entre los factores de riesgo cardiovascular que han aumentado en los pacientes hospitalizados durante los últimos años. La evolución preocupa especialmente entre las mujeres, en quienes algunos de estos indicadores han crecido a un ritmo superior al registrado entre los hombres.

Un estudio publicado en European Journal of Preventive Cardiology analizó más de 6,7 millones de ingresos hospitalarios registrados entre 2007 y 2022 para examinar la evolución de seis factores de riesgo modificables relacionados con las enfermedades cardiovasculares: dislipidemia, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, hipertensión y diabetes mellitus.

La investigación, elaborada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) en colaboración con la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), identificó un aumento de cuatro de estos indicadores durante el periodo estudiado. La diabetes se mantuvo relativamente estable en el conjunto de los pacientes, mientras que la hipertensión fue el único factor que disminuyó en ambos sexos.

Aunque los datos proceden de hospitales de España y no representan por sí solos la situación mundial, los resultados permiten observar cómo evoluciona el perfil de riesgo cardiovascular entre los pacientes ingresados por estas enfermedades.

El colesterol elevado, la hipertensión y la diabetes

La hipertensión fue el factor de riesgo más frecuente entre los ingresos analizados, presente en el 43,8% de los casos. Le siguieron la dislipidemia, con un 36,9%, y la diabetes mellitus, con un 32%.

La dislipidemia comprende alteraciones en los niveles de lípidos en la sangre, entre ellas el colesterol elevado, que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Su prevalencia aumentó tanto entre hombres como entre mujeres, pero el incremento medio anual fue superior en estas últimas: un 4,5%, frente al 3,8% registrado entre los hombres.

La diabetes también mostró diferencias en su evolución. Mientras que en las mujeres su prevalencia permaneció estable durante el periodo estudiado, entre los hombres aumentó una media del 1,8% anual.

En contraste, la hipertensión fue el único de los seis factores analizados que presentó una disminución clara en ambos grupos. El descenso medio anual fue del 2,9% entre las mujeres y del 1,1% entre los hombres.

Tabaquismo y alcohol: una tendencia que preocupa

El tabaquismo y el consumo de alcohol continúan siendo más frecuentes entre los hombres, pero su evolución entre las mujeres constituye uno de los hallazgos destacados de la investigación.

El 29,5% de los ingresos de hombres presentaba antecedentes de tabaquismo, frente al 7,5% de los correspondientes a mujeres. Sin embargo, durante el periodo analizado, el tabaquismo aumentó un 5,3% anual entre las mujeres, mientras que entre los hombres no se observó una tendencia estadísticamente significativa.

Una evolución similar se registró en el consumo de alcohol. La prevalencia fue del 6,6% entre los hombres y del 0,6% entre las mujeres, pero el incremento medio anual fue mayor en estas últimas: un 8,5%, frente al 4,3% entre los hombres.

Estas cifras reflejan un cambio en el perfil de riesgo de las pacientes hospitalizadas. Aunque las diferencias entre sexos siguen siendo importantes, la evolución de determinados hábitos podría modificar progresivamente el panorama de los factores asociados a las enfermedades cardiovasculares.

La obesidad afecta más a las mujeres

La obesidad fue otro de los factores examinados y presentó una diferencia relevante entre hombres y mujeres. Su prevalencia fue del 13,7% entre los ingresos de mujeres, frente al 9,8% entre los hombres.

No obstante, el crecimiento anual de este indicador fue mayor entre los hombres: un 5,7%, frente al 3,3% entre las mujeres.

En conjunto, los resultados muestran que el perfil de riesgo cardiovascular no evoluciona de la misma manera en ambos sexos. Algunos factores, como la obesidad, siguen siendo más frecuentes entre las mujeres, mientras que otros, como el tabaquismo y el consumo de alcohol, continúan predominando entre los hombres, aunque aumentan con mayor rapidez entre ellas.

Los investigadores consideran relevante prestar atención a estos cambios, especialmente al incremento del tabaquismo, el consumo de alcohol y la dislipidemia entre las mujeres. La combinación de estas tendencias con la elevada prevalencia de obesidad podría contribuir a reducir algunas de las diferencias históricas entre ambos sexos en el perfil de riesgo cardiovascular.

Los hallazgos refuerzan la importancia de identificar y controlar los factores de riesgo modificables. Sin embargo, al tratarse de un análisis de pacientes hospitalizados, sus resultados no permiten determinar directamente la prevalencia de estos factores en la población general ni extrapolar las tendencias a todos los países.